RINGERIKE SYKEHUS: Fire ansatte ved Ringerike sykehus har fått påvist coronasmitte. Foto: Ole Gunnar Onsøien / NTB

Mulig smitteutbrudd på Ringerike sykehus – fire ansatte smittet

Fire ansatte ved Ringerike sykehus har det siste døgnet fått påvist coronavirus. Nå jobber sykehuset og de tre berørte kommunene med å få oversikt over smittesituasjonen.

Alle de fire smittede har et mildt til moderat sykdomsforløp, skriver Vestre Viken i en pressemelding.

– Tre ansatte er tilknyttet samme etasje. Sengeområdene i etasjen er derfor stengt for inntak av nye pasienter. Alle ansatte og inneliggende pasienter screenes for covid-19, skriver sykehuset.

Smittesporing pågår og er ikke avsluttet. Sykehuset og kommunens smittesporingsteam samarbeider tett, opplyser helseforetaket. De forventer å ha bedre oversikt i løpet av det neste døgnet.

Aller berørte pasienter vil få egen informasjon fra sykehuset.

Pressevakt Torfinn Frostad sier til VG at de per nå ikke kan svare på hvor mange som er berørt av at de fire ansatte er smittet og hvor mange som nå skal testes, fordi smittesporingsjobben pågår fortsatt.

Sykehuset og kommuneoverlegen samarbeider om utredning, vurdering og videre tiltak, skriver Vestre Viken i pressemeldingen.

Tre kommuner er berørte

Karin Elisabeth Møller, kommuneoverlege i Ringerike kommune, sier til VG at de nå jobber med å få et helhetlig inntrykk av situasjonen.

– Vi er fremdeles i første fase av smittesporingen. Vi håper at vi har fått svar på de fleste prøver innen i morgen, og da får vi et litt bedre bilde på situasjonen, sier Møller til VG.

De fire smittede bor i tre ulike kommuner, opplyser kommuneoverlegen. Nå jobber de for å koordinere smittesporingsarbeidet mellom sykehuset og de tre kommunene.

– Vi samarbeider på tvers av kommunene med smittesporing. Det er en kunst å koordinere det og finne ut av hvor omfattende det er, sier Møller.

Kommuneoverlegen sier at det kan to til tre uker før man har fått full oversikt over det mulige utbruddet, da det tar tid fra noen blir smittet til de får symptomer.

– Vi vet fra lignende tilfeller og smitteutbrudd i kommunen at det gjerne går noen uker før vi kan si om hvor stort omfang det egentlig er, sier hun, og legger til at FHIs estimat nasjonalt er at man kun oppdager 40 prosent av smittetilfeller i samfunnet.

Publisert: 12.11.20 kl. 15:40

