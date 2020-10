Regjeringen strammer inn – dette er de nye tiltakene

Regjeringen innfører nye, landsdekkende restriksjoner etter smitteøkning i landet.

For mindre enn 10 minutter siden

– Nå øker smitten blant de eldste, det gjør at vi ser at flere havner på sykehus og blir alvorlig syke. Vi frykter også at vi vil se flere dødsfall, sier Erna Solberg under dagens pressekonferanse.

Dette er de nye tiltakene som trer i kraft ved midnatt, natt til onsdag 28. oktober:

I private hjem, hager eller hytter bør man ikke ha mer enn 5 gjester i tillegg til husstandsmedlemmer. Dersom alle gjestene er fra samme husstand, kan man være flere. Det innebærer at to familier kan møtes selv om de har mange barn.

· Private sammenkomster på offentlig sted eller i leide eller lånte lokaler skal ha en grense på maksimalt 50 deltakere.

Dagens adgang til å ha 600 personer til stede på utendørs arrangement begrenses til å gjelde arrangementer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter. ·

Regjeringen foreslår å styrke kommunene når det gjelder kontroll med etterlevelsen av reglene for arrangementer, serveringssteder og arbeidstakere.

Begrensingen om at man ikke bør ha flere enn 5 gjester, gjelder ikke for barnehage- eller barneskolekohorter. Barn og unge som er i samme kohort i barnehagen eller på barneskolen, unntas fra avstandskravet på arrangementer.

– Vi håper vi har en smittesituasjon som gjør at vi kan komme tilbake til større frihet, slik at vi kan ha jul og nyttår som ligner mer på det vi er vant til, sier statsministeren.

Regjeringen strammer også inn på karantenereglene:

** Utenlandske arbeidstakere fra det som EU kaller for røde land, vil ikke lenger få unntak fra karanteneplikten. De kan dermed ikke begynne å arbeide før karanteneperioden på 10 døgn er gjennomført. Denne endringen trer først i kraft ved midnatt natt til lørdag 31. oktober. Endringen har ikke tilbakevirkende kraft.

– Meteren blir for kort, klemmene blir for mange, man er for tett på. Vi gjør innstrammingene for å lette arbeidet for de som skal spore nærkontakter raskt nok til å stoppe smitten. Det er intensivt arbeid, mange er slitne, sier Solberg.

BEKYMRET: Erna Solberg og regjeringen kommer nå med nye tiltak for å stanse den stigende coronasmitten. Foto: Terje Bendiksby

Utbrudd over hele landet

– De som bor på steder med lite smitte synes kanskje dette blir veldig strengt. Til dere vil jeg si at mer smitte i samfunnet øker smitten i hele landet. Vi har hatt utbrudd i hele landet, sier statsministeren.

Siden august er det meldt inn om lag 150 lokale utbrudd.

Forrige uke varslet regjeringen at de de vil innføre nye nasjonale tiltak denne uken.

Da var statsminister Erna Solberg (H) krystallklar på at alle må få ned antall nærkontakter.

– Hver og en av oss må tenke over hvor mange vi omgås. Jo færre vi møter, jo mindre vil viruset spre seg, sa hun på pressekonferansen fredag.

I likhet med store deler av Europa er smittetrenden i Norge stigende. Smittetallene har fordoblet seg på en uke. Mandag er det registrert 202 nye smittede i landet, og 32 kommuner har stigende smittetrend.

Allerede har Oslo kommune innført en rekke strenge smitteverntiltak i et forsøk på å hindre smittespredningen i hovedstaden.

Blant annet er det påbud om bruk av munnbind innendørs på offentlige steder, slik som butikker og serveringssteder, og stans i innslipp til utesteder etter klokken 22.00.

I en ny rapport foreslår FHI flere nye nasjonale tiltak. De anbefaler at:

Arbeidsreisende fra områder i Europa med høyt smittepress bør ikke unntas fra innreisekarantene i arbeidstiden. Forkortet karantene ved testing kan vurderes.

Bare inntil 50 deltakere kan delta på innendørs sammenkomster som primært samler familie, venner og kjente. Unntak gjøres der deltakerne sitte i tilviste og fastmonterte seter under hele arrangementet; da tillates 200 deltakere for alle typer arrangementer.

Kommunene pålegges å øke tilsynet med at serveringssteder og arrangement overholder smittevernreglene.

Det bør være en tydelig plan for samordning av tiltak for kommuner som har mye samhandling i forbindelse med arbeid og fritidsaktiviteter.

I tillegg anbefaler de å se nærmere på hvordan befolkningens etterlevelse av tiltak kan forbedres gjennom målrettet kommunikasjon og dialog.

Helsedirektoratet på sin side mener at også karanteneregler for private husstander bør strammes inn.

Folk som bor sammen med en person som er satt i karantene, bør droppe sosialt liv og fritidsaktiviteter i ti dager.

Folk som bor sammen med en person som har symptomer på koronasmitte bør holde seg unna sosiale aktiviteter til den syke har fått negativt svar på koronatesten.

Folk som har nyoppstått luftveissykdom, bør være symptomfrie før de går på jobb eller skole igjen, uavhengig av hva slags svar de har fått på koronatest.

Publisert: 26.10.20 kl. 16:05