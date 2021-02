RUSREFORM: Guri Melby og Bent Høie legger frem regjeringens forslag til rusreform på fredag. Foto: Stian Lysberg Solum, NTB

Kilder til VG: Slik blir rusreformen

Regjeringen vil avkriminalisere bruk og besittelse av mindre mengder narkotika. Men på to viktige punkter er de uenige med Rusreformutvalget, ifølge VGs kilder.

Fredag legger Venstre-leder Guri Melby og helseminister Bent Høie (H) frem regjeringens forslag til ny rusreform.

Det bygger på utredningen til Rusreformutvalget, som har foreslått at Norge avkriminaliserer bruk, kjøp, besittelse og oppbevaring av mindre mengder narkotika – og erstatter straff med obligatorisk oppfølging.

Men en rekke kilder som har kjennskap til regjeringens forslag, sier til VG at det kommer flere endringer fra Rusreformutvalgets forslag:

Utvalget foreslår terskelverdier for ulike rusmidler, altså hvor store mengder narkotika en person kan være i besittelse av straffefritt. Disse grensene er lavere i regjeringens forslag.

Utvalget vil at oppfølgingsmøtet skal være obligatorisk, men foreslår ingen konsekvenser for dem som ikke møter opp. Regjeringen vil innføre et gebyr for dem som bryter møteplikten.

Rusreformutvalget har foreslått disse grensene for hvor store mengder narkotika en bruker kan oppbevare straffefritt:

Fem gram heroin

Fem gram kokain

Fem gram amfetamin

En desiliter GHB, GBL1 og 1,4-butanediol

Tre lapper/«syreblottere» LSD

Ett gram MDMA (pulver/krystaller)

15 gram cannabis

50 gram sopp inneholdende psilocin/psilocybin

To kilo khat

25 rusdoser legemidler

Regjeringens forslag til terskelverdier vil altså være lavere enn disse, ifølge VGs kilder.

DOP-DUO: Sp-politikerne Jan Bøhler og Trygve Slagsvold Vedum er mot rusreformen. Foto: Helge Mikalsen

– Bullshit

Sps Jan Bøhler sa denne uken at Rusreformutvalgets forslag er «helt vilt», og at reformen vil gjøre det enklere for selgere og kriminelle gjenger.

Men det er feil, mente Kenneth Arctander Johansen, daglig leder i brukerorganisasjonen RIO og medlem av Rusreformutvalget.

– Det er bare bullshit at det er snakk om så store mengder, sier han til VG.

– For en person som er avhengig av heroin, så er ikke fem gram en gavepakke for organisert kriminalitet. Det er det han trenger for å holde seg frisk i noen dager.

REFORM-GENERAL: Venstres Guri Melby. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Venstre-seier

Hvis rusreformen får flertall i Stortinget, er det en stor seier for Venstre. I regjeringsplattformen fra Jeløya i 2018, da regjeringen besto av Venstre, Høyre og Frp, fikk partiet gjennomslag for:

«Regjeringen vil gjennomføre en rusreform for å sikre et bedre tilbud til rusavhengige, der ansvaret for samfunnets reaksjon på bruk og besittelse av illegale rusmidler til egen bruk overføres fra justissektoren til helsetjenesten.»

I Granavoldplattformen, som kom på plass etter at KrF gikk inn i regjeringen i 2019, ble det slått fast at regjeringen skulle gjennomføre en rusreform basert på rusreformutvalgets mandat.

Høyre, Venstre og KrF har beholdt denne plattformen som regjeringens styringsdokument selv om Frp har gått ut av regjeringen.

