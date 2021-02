FORNØYD: Venstre-nestleder Abid Raja. Foto: Frode Hansen

Venstres nye rike onkler: Har fått 3,5 millioner

Noen av Norges rikeste menn har sikret Venstre flere ferske millioner i valgkampbudsjettet.

– Det er mye for et lite parti som ikke har så store økonomiske muskler. Jeg føler vi har kommet godt i gang, sier Abid Raja, Venstre-nestleder og kulturminister.

Han har ansvaret for pengeinnsamling i Venstre – og har hittil lykkes i jobben. Partiet har nemlig fått inn omtrent 3,5 millioner kroner.

Venstre-nestlederen lister opp sine «rike onkler»:

1 million kroner fra Christen Sveaas

1 million kroner fra Stein Erik Hagen

500.000 kroner fra Johan Johannson

250.000 kroner fra Christian Ringnes

400.000 kroner fra Agra-gruppen

300.000 fra Venstre-medlemmer

På Kapitals liste over Norges aller rikeste, står Johannson på 3. plass, Hagen på 7. plass, Sveaas på 20. plass, Ringnes på 48. plass og Agra-eier Knut Gregardsøn Heje på 139. plass. Det var TV2 som omtalte saken først.

RIK: Stein Erik Hagen. Foto: Frode Hansen

Vil ha fem millioner

Flere av dem som har gitt til Venstre nå, har tidligere gitt til Høyre.

– Hvorfor tror du de gir til Venstre i år?

– For det første ser de at Venstre utgjør solid forskjell i regjering, og ser den jobben vi fire har gjort. Jeg tror de har sansen for det nye, moderne Venstre som vi fire representerer, sier han og fortsetter:

– Jeg tror de også setter pris på det verdigrunnlaget vi har, miljøpolitikken og at vi er et næringsrettet parti som har næringsvett.

På spørsmål om dette er Høyre-folk som vil hjelpe Venstre over sperregrensen, sier Raja:

– Jeg er i hvert fall veldig glad for at alle de her ser betydningen av Venstre i regjering og over sperregrensen.

– Ring meg hvis du har noen slanter

Raja gir seg ikke på 3,5 millioner kroner.

– Jeg håper på å få inn mer. Jeg har satt meg fem millioner som mål, så nå nærmer vi oss, sier han og legger til:

– Ring meg hvis du har noen slanter å gi til et parti som er opptatt av miljø og næring.

Med millioner i valgkampkassen og fire statsråder på Venstre viktigste saksområder, ser han lyst på stortingsvalget til høsten.

– Litt av jobben er å vise frem hvor solid Venstres avtrykk er i Erna Solbergs regjering, og at det ikke blir noen borgerlig regjering uten Venstre godt over sperregrensen.