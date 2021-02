FØR SYRIA-FERDEN: Dette bildet er tatt av kvinnen i Norge, før hun ble del av et radikalt, islamsk miljø. Foto: PRIVAT

Terrortiltalt IS-kvinne løslatt

Etter ett år i varetekt er den terrortiltalte 30-åringen løslatt.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

En 30 år gammel terrortiltalt IS-kvinne ble løslatt mandag, melder Aftenposten.

– PST har løslatt kvinnen fordi vilkårene ikke lenger er til stede for å holde henne i varetekt. Spørsmålet er også drøftet med statsadvokaten, sier Annett Aamodt, seniorrådgiver i PST.

30-åringen har tilbragt over ett år i varetekt, etter at hun og hennes to barn ble hentet hjem fra Syria i fjor. Noe som skapte politisk drama i Norge.

Kvinnen er tiltalt for terrordeltagelse, grunnet hennes ekteskap med tre IS-krigere under seks år i Syria, fra 2013 til 2019. Rettsaken mot henne starter mandag neste uke.

Politiet mener at den terrortiltale kvinnen «glorifiserte» livet i Den islamske staten, for å få andre til å gifte seg med fremmedkrigere. IS-kvinnen som nå er tiltalt var gift med den beryktede IS-krigeren Bastian Vasquez.

Tre fulgte etter

I løpet av et drøyt år etter at hun selv dro til Syria, fulgte tre venninner etter.

Gjennom å passe barn og hus for disse tre krigerne, la hun til rette for at de kunne delta i kamp for terrororganisasjonen ISIL, mener påtalemyndigheten.

Kvinnens forsvarer opplyser at hun ikke erkjenner straffskyld og ber om at hun blir frifunnet.

Under rettssaken mot kvinnen, berammet til de tre første ukene i mars, vil en helt spesiell venninnegjeng bli et tema: Fire unge kvinner med norsk statsborgerskap, som alle endte opp i Syria, gift med IS-krigere.

les også IS-kvinnens meldinger til faren: Fikk ikke forlate Syria

BASTIAN VASQUEZ: IS-kvinnen var gift med den beryktede IS-krigeren som dro fra Norge til Syria, og som mistet livet der i 2015. Foto: ISIL

To norsk-somaliske søstre

Personene PST der sikter til er særlig de to norsk-somaliske kvinnene kjent fra boken «To søstre» av Åsne Seierstad, og den norsk-pakistanske islamistkvinnen Aisha Shezadi.

Disse tre er alle fra Bærum, og møtte den nå tiltalte Oslo-kvinnen gjennom den omstridte religiøse foreningen Islam Net, noe VG fikk bekreftet fra foreningen allerede i 2013.

Tre år tidligere, sommeren 2010, avdekket VG at Islam Net forfektet en ytterliggående og konservativ tolkning av islam. Både konvertitter og moderate muslimer ble med i foreningen, som var særlig aktiv ved Høgskolen i Oslo, der den nå tiltalte kvinnen var student.

LES AVSLØRINGEN: Rekrutterer etniske nordmenn til omstridt islam

Etter å ha blitt kjent med hverandre gjennom Islam Net, kom de fire venninnene i kontakt med et mer ekstremt, mannsdominert miljø, nemlig Profetens Ummah. I motsetning til Islam Net, som fordømte jihadreiser til Syria og advarte mot voldelig radikalisering, var det flere fra Profetens Ummah som ble fremmedkrigere i Syria.