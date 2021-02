FØR SYRIA-FERDEN: Dette bildet er tatt av kvinnen i Norge, før hun ble del av et radikalt, islamsk miljø. Foto: PRIVAT

IS-kvinnens advokat: Derfor ble hun løslatt

Etter ett år i varetekt er den terrortiltalte 30-åringen løslatt. – En helt spesiell sak, sier kvinnens advokat Nils Christian Nordhus til VG.

En 30 år gammel terrortiltalt IS-kvinne ble løslatt mandag, melder Aftenposten.

– PST har løslatt kvinnen fordi vilkårene ikke lenger er til stede for å holde henne i varetekt. Spørsmålet er også drøftet med statsadvokaten, sier Annett Aamodt, seniorrådgiver i PST.

30-åringen har tilbragt over ett år i varetekt, etter at hun og hennes to barn ble hentet hjem fra Syria i fjor. Noe som skapte politisk drama i Norge.

– Strafferammens lengde tilsier at vilkårene ikke lenger er til stede for å holde henne i varetekt. Det er ikke lenger bevis eller unndragelsesfare, sier Aamodt.

Forsvarer til VG: – Spesiell sak

FORSVARER: Nils Christian Nordhus. Foto: CF-WESENBERG

– En helt nødvendig og riktig avgjørelse, sier kvinnens advokat Nils Christian Nordhus til VG om løslatelsen fra varetekt.

– Hvorfor har din klient blitt løslatt fra varetekt før rettssaken, når andre norske IS-medlemmer måtte sitte fengslet frem til de møtte i retten?

– Det er fordi hennes sak er helt spesiell og annerledes enn de sakene som domstolen tidligere har behandlet. Vi har tillit til og støtter PSTs avgjørelse om løslatelse som eneste riktige utfall, slik denne saken nå er grundig opplyst etter lang tids etterforskning, sier Nordhus.

Advokatfirmaet Nordhus & Aarø har tidligere uttalt til VG: «Vi mener at tiltalte må bli å frifinne. Hun har ikke deltatt i ISIL. Hun har overlevd ISIL».

Advokatfirmaet skriver videre at kvinne bekrefter hovedtrekket av handlingene som tiltalen bygger på, men at hun ikke erkjenner straffskyld siden hun var i Syria under tvang.

BASTIAN VASQUEZ: IS-kvinnen var gift med den beryktede IS-krigeren som dro fra Norge til Syria, og som mistet livet der i 2015. Foto: ISIL

Kvinnen er tiltalt for terrordeltagelse, grunnet hennes ekteskap med tre IS-krigere under seks år i Syria, fra 2013 til 2019. Rettsaken mot henne starter mandag neste uke.

Politiet mener at den terrortiltale kvinnen «glorifiserte» livet i Den islamske staten, for å få andre til å gifte seg med fremmedkrigere. IS-kvinnen som nå er tiltalt var først gift med den beryktede IS-krigeren Bastian Vasquez.

Gjennom å passe barn og hus for disse tre krigerne, la hun til rette for at de kunne delta i kamp for terrororganisasjonen ISIL, mener påtalemyndigheten.

VG er kjent med at den tiltalte kvinnen dro inn til Syria via Sverige og Tyrkia, for å gifte seg med Vasquez i begynnelsen av februar 2013. Oppholdet i Syria forandret seg raskt til å bli preget av tvang, har kvinnen forklart i avhør.

Faren til den tiltalte IS-kvinnen sier til VG at han oppsøkte datteren i Syria, og at hun fortalte ham at hun ville forlate landet.

– På det tidspunktet meldingene ble sendt, var jeg fortsatt inne i Syria. Jeg hadde kontakt med datteren min som var i IS-området. Hun ville hjem, men fikk ikke lov av omgivelsene, sier faren.