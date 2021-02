ILLUSTRASJONSFOTO: Gorm Kallestad, NTB

Anmeldte 17 på lovlig fest i Asker – nå legger politiet seg flate

Politiet slo knallhardt til da de kom over en fest med 17 deltagere i Spikkestad i Asker natt til søndag. Alle på festen ble anmeldt. Problemet var bare at festen var helt lovlig.

Klokken var ett på natten da Oslo-politiet rykket ut til en privat adresse i tettstedet Spikkestad i Asker kommune etter melding om høy musikk og festbråk.

«Påtruffet 17 personer på stedet. Samtlige blir anmeldt for brudd på smittevernbestemmelser. Festen avsluttet», skrev politiet på Twitter.







I Oslo politidistrikt ble bøtesatsene for ulovlige private fester i januar skrudd opp til 20.000 kroner for arrangør og 10.000 kroner for hver deltagere.

Festen kunne dermed kostet de involverte 180.000 kroner til sammen.

Foto: Faksimile/Twitter

Men, så enkelt var det ikke. Drammens Tidende, som først omtalte saken, stusset og kontaktet Helsedirektoratet.

For:

I de omkringliggende kommunene Oslo, Bærum og Drammen ville festen ha vært strengt forbudt etter de lokal forskriftene.

I disse kommunene er det forbudt å arrangere eller delta i private sammenkomster med flere enn 10 personer til stede samtidig.

Men:

Asker har opphevet sin lokale forskrift.

«Asker kommune forholder seg til nasjonale regler. Dette betyr nå at Asker har felles regler som regionen som kalles Ring 2. Lokal forskrift for Asker kommune er opphevet», skriver kommunen på sine nettsider.

Og:

Etter de nasjonale reglene er det ikke forbudt å arrangere store fester i private hjem selv i ring 2-kommuner, ifølge Helsedirektoratet. Det er bare ikke anbefalt.

– Arrangementsreglene i covid-19-forskriften § 13 gjelder ikke for samlinger i private hjem, slik dette også er formulert på regjeringens nettsider. Det er derfor ikke forbudt etter de nasjonale reglene å ha fest hjemme, selv om det ikke er anbefalt å ha flere enn fem gjester, opplyser seniorrådgiver Astrid Bjerkås i Helsedirektoratet i en e-post til Drammens Tidende.

Nå legger Oslo-politiet seg flate.

– Oslo politidistrikt beklager overfor de involverte i saken, skriver pressesjef Unni T. Grøndal i Oslo politidistrikt i en e-post til VG.

– Vi forsøker på best mulig måte å følge opp lover, regler og anbefalinger som samfunnet nå prøver å navigere seg gjennom. Vi har brakt på det rene at dette påbudet ikke gjelder Asker nå, og det blir ingen sak for de involverte, skriver Grøndal.

Asker har siden 13. januar ikke hatt noen begrensninger på antall gjester i private hjem i sin forskrift. Tidligere hadde de et forbud mot private sammenkomster med mer enn 10 personer. Den lokale forskriften ble opphevet i sin helhet 3. februar.

ASKER-ORDFØRER: Lene Conradi (H) Foto: Mattis Sandblad, VG

Ordfører Lene Conradi (H) i Asker kommune skriver i en SMS til VG at hun stusset da hun leste om saken i lokalpressen.

– Vi har ikke lokale forskrifter som griper inn i den private sfære eller hjem utover de nasjonale reglene. Det er en sterk nasjonal anbefaling om å ikke ha flere gjester enn fem, som mitt inntrykk er at er fleste overholder på en god måte. Men om en sjette eller syvende gjest blir invitert innenfor ansvarlige rammer så er dette både lov og innenfor, skriver ordføreren.

– Dere hadde det samme i forskrift som Oslo, Drammen og Bærum fra 13. november til 13. januar. Hva tenker du om at dere nå som ring 2-kommune har åpnet for at det er lovlig å arrangere store fester i private hjem?

– Vi mener smittetrykket lokalt hos oss tilsier at vi kan følge de strenge nasjonale anbefalingene også her, og de legger ikke opp til at man hverken skal eller kan arrangere «store» private fester, det tror jeg de aller fleste er vel innforstått med og overholder, skriver Conradi.

Hun peker på at tiltakene i Asker og nabokommunene har variert fra hverandre også på andre felt som skjenking i løpet av pandemien.

– Noen lokale ulikheter vil det være, og vi har kommet til at det er en god ting å så langt som mulig forholde oss til nasjonale og regionale forskrifter. Det skaper mindre rom for tolkningsspørsmål og forvirring for både innbyggere og næringsliv. Så håper vi nå det fortsatt kan tilsi at vi kan fortsette en gradvis gjenåpning av samfunnet, skriver ordføreren.

