USIKKER: – Som ALS-pasienter må vi være trygge på at helsesystemet vil ta vare på oss og at vi skal få hjelp. Det stoler jeg ikke på i dag, sier ALS-rammede Nils Arne Morka. Foto: Helge Mikalsen, VG

ALS-pasienter om Høie-nei: − Skuffet

Bent Høie innfører ikke «right to try» for ALS-pasienter, men vil gjennomgå mandatet til et ekspertutvalg for uhelbredelig syke. – Må en kraftig endring til, sier ALS-rammede Nils Arne Morka.

Av Ida Lyngstad Wernø

Publisert: Nå nettopp

Det kom frem under en utspørring av helseminister Bent Høie i Stortinget tirsdag.

Høie ble utfordret av Sylvi Listhaug til å innføre en «right to try» for ALS-pasienter, som innebærer at uhelbredelig syke kan få prøve ut medisiner som ikke enda har blitt godkjente for salg.

Under debatten gjorde helseministeren det klart at han ikke har planer om å innføre en «right to try».

Samtidig sa Høie at departementet vil gjennomgå mandatet til det såkalte Ekspertpanelet, som ble nedsatt av regjeringen i 2018.

– Det er positivt at Høie vil gjennomgå mandatet, men for oss er ikke dette nok. Et viktig spørsmål vil jo også bli hva en utvidelse av mandatet vil innebære, sier Sylvi Listhaug til VG.

Vil se på mandat

Ekspertpanelet vurderer blant annet om uhelbredelig syke pasienter kan få medisiner som er under utprøving eller få behandling i utlandet.

VG har tidligere skrevet om ALS-rammede Cathrine Nordstrand som søkte om å bli vurdert til ny medisinsk behandling i Ekspertpanelet, men fikk avslag.

Begrunnelsen var at hun hadde mer enn ett år igjen å leve.

HELSEMINISTER: Bent Høie (H) sier regjeringen nå vil gjennomgå mandatet til det såkalte Ekspertpanelet, slik at ALS-pasienter i et tidligere stadium i sykdomsforløpet kan vurderes til alternativ behandling. Foto: Fredrik Hagen

– Jeg opplever at den største utfordringen ved mandatet er at man som hovedregel skal vurdere pasienter som ikke har forventet levetid på mer enn ett år. For ALS-pasienter er det mindre sannsynlig i en slik fase at utprøvende behandling skal ha en effekt, sier Bent Høie til VG.

Dette er noe av det som nå vil bli vurdert på nytt, forteller han.

– Hva er tidsperspektivet for gjennomgangen av mandatet?

– Per nå er det vanskelig å si, for vi det var i dag vi konkluderte med at det skal gjennomgås. Men vi vil sette i gang raskt, sier Høie.

– Ble skuffet

ALS-pasient Nils Arne Morka sier han er usikker på hva som vil komme ut av en endring av Ekspertpanelets mandat.

– Det er bra at Høie vil se på mandatet, men om det skal skje noe som bedrer situasjonen for oss må det en kraftig endring til, og vi trenger at det også skjer raskt, sier han.

VG møtte Morka sammen med ALS-rammede Cathrine Nordstrand forrige uke. Nordstrand sier hun vil fortsette å kjempe for å få på plass en «right to try»-ordning.

– Jeg må være ærlig og si at jeg ble skuffet. Jeg hadde håpet at vi kunne fått gjennom en «right to try», for vi ser ikke noen annen løsning slik systemet er i dag, sier Nordstrand.

Dette er amyotrofisk lateral sklerose (ALS) Sykdommen fører til muskelsvinn fordi nervecellene som sender signaler fra hjernen blir ødelagt.

Sykdommen forekommer oftest hos pasienter i alderen 40–70 år. Den opptrer oftere hos menn enn hos kvinner.

De fleste pasientene med ALS dør av luftveisinfeksjoner og sviktende lungefunksjoner innen få år. Gjennomsnittlig levetid etter påvist diagnose er tre år.

Det eneste godkjente legemiddelet til behandling av ALS i Norge er medisinen Riluzol. Vis mer

UTÅLMODIGE: Nils Arne Morka (til høyre) i samtale med Cathrine Nordstrand og Frp-politiker Sylvi Listhaug forrige uke. De ønsker alle å få på plass en «right to try» i Norge. Foto: Helge Mikalsen

SV-politiker Nicholas Wilkinson tok opp spørsmålet om «right to try» for ALS-pasienter med Høie i fjor høst, og forteller at han er skuffet over Høies svar i debatten tirsdag.

Wilkinson mener at en endring i Ekspertutvalgets mandat bør medføre en bedring i situasjonen til ALS-rammede.

– Jeg forventer at det skal bli mye lettere for ALS-pasienter å få prøve ut nye medisiner. Det er enda viktigere for personer med dødelige sykdommer som ikke har et håp, sier han.