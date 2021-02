SJEKKER GRENSEN: Politiførstebetjent Serbest Jahangir i Øst politidistrikt og kollegaen hans sjekker grenseovergangen på Berby i Halden en sen kveld i begynnelsen av februar. Foto: Harald Henden

De vokter Norges coronastengte grenser

FINNSKOGEN/HALDEN (VG) Norge har stengt flesteparten av de 78 grenseveiene mot våre tre naboland. Langs hele grensen jobber heimevernssoldater og politifolk døgnet rundt for å hindre at noen tar seg ulovlig inn i landet.

VG har fulgt en politipatrulje i Øst politidistrikt i Viken og en HV-patrulje i Sør-Østerdal Heimevernsdistrikt i Innlandet på streifpatrulje. I temperaturer ned i 30 minusgrader opererer patruljene i øde og avsidesliggende skogsområder langs svenskegrensen.

Til sammen har de to fylkene 49 av landets 78 landeveis grenseoverganger. Bare seks av dem er nå godkjent for grensepassering. De andre er stengt, mange med fysiske hindringer.

– Jeg tenker at vi gjør en viktig jobb. Vi lever i en historisk tid, og det er fint å få være en del av det, selv om alle skulle ønske at dette oppdraget aldri hadde vært nødvendig. Vi gjør det for landet, sier HV-soldaten Christoffer Pettersbakken (27) til VG.

fullskjerm neste PASSER PÅ: Politiførstebetjent Serbest Jahangir og kollegaen hans kjører jevnlig streifpatruljer ved grenseovergangen i tidligere Østfold fylke.

Pettersbakken er en av rundt 175 HV-soldater som for tiden er utkommandert til å støtte politiet i grensekontrollen.

Til daglig jobber 27-åringen fra Løten som ungdomsskolelærer i Elverum. I januar ble han beordret til tjeneste som grensekontrollør med base på den nedlagte militærleiren på Haslemoen i Våler.

fullskjerm neste PATRULJEFØRER: Roy Hattrem leder en av HV-patruljene som er stasjonert på Haslemoen i Våler.

Selv om han må være borte fra samboeren og datteren (10 md.) i fem uker, synes han det er givende å tjenestegjøre på svenskegrensen.

– Oppdraget vårt er å hindre importsmitte, og sjekke at de som kommer inn har en lovlig grunn til å være her. Det er viktig at vi er her og bistår politiet, sier han.

Etter den siste innskjerpingen av grensekontrollen i januar er det nå bare 18 godkjente landeveis grenseoverganger i Norge. De andre er ulovlige å bruke, selv om de ikke er fysisk sperret, ved innreise til Norge.

STENGT: I Øst politidistrikt er det elleve kjørbare grenseoverganger. Tre er nå åpne for grensepassering. Bildet er tatt på Berby, som ble stengt fysisk 22. januar. Foto: Harald Henden

Politiførstebetjent og avsnittsleder Serbest Jahangir er leder for patruljen fra operativt utlendingsavsnitt ved utlendingsseksjonen i Øst politidistrikt VG følger på patrulje i Halden-området.

I hele politidistriktet er nå kun tre av elleve kjørbare grenseoverganger godkjent for grensepassering; Nye Svinesund i Halden, Ørje i Marker og Bjørnebekk i Aremark. Sistnevnte er kun åpen på dagtid. De andre er stengt, flere med fysiske hindringer.

– Både vi og tollvesenet har flere streifpatruljer som sjekker disse grenseovergangene kontinuerlig, noe som gjør risikoen for å bli tatt meget stor, sier Jahangir.

LANGE AVSTANDER: HV-patruljene kan kjøre opptil 50 mil på en dag i øde og avsidesliggende områder på Finnskogen. Foto: Harald Henden

Forelegget for ulovlig grensepassering er på inntil 10.000 kroner. I tillegg til anmeldelse og bot risikerer man å bli snudd på grensen om man ikke faller inn under noen av unntaksbestemmelsene.

Likevel er det noen som prøver seg. Ved Berby i Halden, der veien er sperret med tolv store bildekk, skjedde det for noen dager siden.

– Her på Berby så vi bilspor som tydet på at noen hadde kommet seg over. Nå er det som du ser lagt steiner ved siden av sperringen, for å hindre at det skjer igjen, sier Jahangir.

175 soldater på grensene * Hittil i år er 1369 personer bortvist på grensene. 388 personer ble bortvist i uke 4. * Heimevernet har nå rundt 150 soldater utstasjonert på grensekontroll fra Finnmark til Svinesund. * I tillegg bistår Heimevernet Halden kommune med cirka 25 soldater til testing på Svinesund. * De 400 politistillingene som regjeringen opprettet på grunn av koronakrisen, skal i hovedsak prioritere grensekontrolloppdraget, og andre oppdrag knyttet til coronapandemien. * Norge har 78 landeveis grenseoverganger mot Finland, Russland og Sverige. * 18 av veistasjonene er nå bemannet. De øvrige er ulovlige å benytte ved innreise til Norge. * I tillegg til veiene kommer 7 havner med internasjonale anløp og 21 flyplasser med internasjonale anløp. * Tollvesenet har installert skiltlesende kameraer på grenseovergangene. (Kilder: Forsvaret, Tolletaten, Politidirektoratet, Justisdepartementet). Vis mer

Også før Berby-veien ble stengt fysisk 22. januar, ble flere tatt for å ha forsøkt å ta seg ulovlig inn i Norge.

– Dette var personer som hadde blitt bortvist på Svinesund, som forsøkte seg her. De ble bortvist, og anmeldt.

Jahangir synes de gjør en viktig og meningsfull jobb på grensen.

– Det er viktig å hindre importsmitte, derfor må kontrollen være streng. Samtidig skjønner jeg frustrasjonen til de som har behov for å passere grensen, og som har fått innskrenket bevegelsesmulighetene sine. Det kan for eksempel være nordmenn som har jord eller eiendom på begge sidene.

PÅ STREIFPATRULJE: Politiførstebetjent Serbest Jahangir i Øst politidistrikt tror folk flest har forståelse for at mange grenseoverganger er stengt. Foto: Harald Henden

Han tror folk flest har forståelse for at grensene i praksis er stengt for andre enn de som er bosatt i Norge og personer i samfunnskritiske funksjoner.

– Det viktigste av alt er å begrense smitteimporten mest mulig, og det må gå på bekostning av noe. Når samfunnet i Norges stenges ned, må vi ha forståelse for at det blir vanskeligere å krysse grensene.

Tilbake på Finnskogen har gradestokken krøpet ned til 19 minusgrader. Roy Hattrem fra Engerdal er patruljefører for HV-patruljen som patruljerer grenseoverganger i Solør-området på Finnskogen.

DYPE SKOGER: HV-patruljene fra Sør-Østerdal Heimevernsdistrikt kjører mange mil daglig for å sjekke stengte grenseoverganger i Solør-distriktet i Innlandet. I bilen sitter patruljefører Roy Hattrem (t.v.) og menig Are Midtbøen. Foto: Harald Henden

– Grensekontroll er en viktig jobb som Heimevernet er godt egnet til å utføre. Dette er vi gode på.

Hattrem sier det er svært få som forsøker å ta seg over de stengte overgangene.

– Det har vært noen. Det kan være folk som sier de ville ta seg en tur over for å spise i Norge, eller som sier de ville til Trysil for å stå på ski. Men de er ikke mange, og det tar vi som et tegn på at grensekontrollen faktisk fungerer.

Da VG er med patruljen ved den nedlagte tollstasjonen på Røgden i Grue kommune, kommer en bil imot fra den svenske siden. Plutselig stopper bilen og kjører inn på en sidevei, før den kommer til sperringen.

– Det skjer av og til at noen snur og kjører tilbake. Vi vet jo ikke hva slags hensikter de har, de kan vi bare spekulere i, sier Hattrem, som til daglig jobber som anleggsleder for en entreprenør med hovedkontor i Alvdal og Elverum.

PATRULJEN: HV-patruljene består av fire soldater. Patruljen VG fulgte på Finnskogen består av patruljefører Roy Hattrem (41) og de menige soldatene Christopher Pettersbakken (27), Are Midtbøen (29) og Daniel Nordeng (29). Foto: Harald Henden

Han sier det kan være utfordrende å forholde seg til de stadige regelendringene som kommer fra sentralt hold.

– Senest i dag, etter at vi hadde kjørt ut fra leiren, kom det en presisering fra utlendingsmyndighetene som innebærer en presisering når det gjelder kravet til hvem som kan defineres som personell i kritiske samfunnsfunksjoner. Men i tvilstilfeller støtter vi oss alltid på politiet, som har den endelige beslutningsmyndigheten, sier han.

fullskjerm neste STENGT: Innlandet er fylket med flest grenseoverganger. Dette bildet er fra Fal i Grue, der veien er stengt med bom og skilt.

Hattrem understreker at jobben er variert, og at de også bistår folk som har lovlig grunn til å komme over grensen, som samfunnskritisk personell og varetransportsjåfører med forhåndsklarert last.

– Noen har mangelfullt utfylte dokumenter, og hvis det er behov for det skaffer vi tolk og hjelper dem til å få papirene i orden.

STRAMMET INN: 18 av landets 78 landeveis grenseoverganger er nå godkjent for grensepassering. Foto: Harald Henden

I Innlandet er det ifølge politiet 38 grenseoverganger som er kjørbare med bil. I tillegg er det seks overganger som kan passeres med motorsykkel eller ATV, såkalt firehjuling. På vinterstid er flere overganger naturlig stengt på grunn av store snømengder.

– Noen steder er private veier blitt brøytet til grensen, av hytteeiere eller jegere. Når veier blir gjort farbare på den måten, må vi passe enda bedre på, sier Hattrem.

SJEFEN: Mannskapene gjør en kjempejobb, sier Christopher Rolsdorph i Sør-Østerdal Heimevernsdistrikt. Foto: Harald Henden

Christopher Rolsdorph er områdesjef i Sør-Østerdal Heimevernsområde 05. Han sier soldatene gjør en kjempejobb for å vokte grensene.

– Noen av mannskapene er frivillige, men mange blir beordret til tjeneste. I fem uker må de forlate jobb og familie. De får ikke gå ut i lokalsamfunnet her, og i praksis er de i karantene i leiren. De går også ned i lønn når de avtjener plikttjenesten. Så de yter mye til storsamfunnet.

HIT, MEN IKKE LENGER: Politiførstebetjent Serbest Jahangir i Øst politidistrikt synes jobben ved grensen er viktig og meningsfull. Foto: Harald Henden

Rolsdorph, som i det sivile er IT-sjef i et tømmeroppkjøpsselskap på Elverum, sier mannskapene viser en imponerende innsatsvilje og har sterk motivasjon.

Han sier trafikken over grensen har gått betydelig ned etter den siste innstrammingen fra regjeringen.

– Jeg tror vi er i kontakt med de aller fleste som krysser ulovlig. De overlater vi til politiet. Oppdraget vårt er å hindre importsmitte. Den øvrige kriminaliteten er politiets bord. Vi observerer, og kan i noen tilfeller rapportere, men smugling og annen type kriminalitet har ikke vi myndighet til å gripe inn mot.

BIL SNUDDE: Da VG var ved grenstasjonen Røgden i Grue, snudde en bil som kom kjørende mot sperringen. Foto: Harald Henden

Da VG er på den nedlagte grensestasjonen Fall i Åsnes kommune, møter vi 84 år gamle Einar Gransjøen. Den pensjonerte skogsarbeideren har nettopp tilbakelagt en runde i skiløypen han har gått i store deler av sitt voksne liv, på 40 år gamle treski.

Gransjøen synes det er rart å se soldater på grensen, der både faren og bestefaren jobbet som tollere.

– Sist det var grønnkledde her var fra 1940 til 1945. Så det minner litt om krigsårene, sier han.

Også på grenseovergangen Linna i Åsnes kommune utspiller det seg uvanlige scener. På norsk side står soldater fra Heimevernet, på den andre siden – et par hundre meter unna – er den svenske Hæren i gang med å etablere en grensepost. Bare en bro skiller de to militæravdelingene.

– Det er spesielt å se dette. Soldater på begge sider av grensen, mens vi kjemper mot en usynlig fiende, sier Christopher Rolsdorph.