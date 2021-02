SMÅHUSBEBYGGELSE: Boligstrøket Kjelsås i forgrunnen med småhus og villaer, Frysja med blokker, Korsvoll med villa- og rekkehusbebyggelse. Helt bak i bildet ruver Holmenkollen. Foto: Vidar Ruud / NTB

Vil endre Oslos småhusplan og satse på grøntområder

Byrådet i Oslo skal revidere den såkalte småhusplanen for å ta bedre vare på byens grøntområder og gjøre reglene enklere.

Publisert: Nå nettopp

Det fremkommer i en pressemelding fra Oslo kommune.

Småhusplanen, som omfatter over 29 000 eiendommer, er opprinnelig fra 1997 og har blitt revidert flere ganger.

– Byrådet vil revidere småhusplanen for å ta bedre vare på småhusområdene, bevare grønt og forenkle regelverket, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

– Vi ønsker å forbedre småhusplanen. Det er for tidlig å konkludere med hvordan en revidert småhusplan vil se ut til slutt, men ett av målene er at den skal bli enklere for alle å forholde seg til. Det skal bli enklere å følge regelverket og behandle søknader effektivt, sier byrådslederen i pressemeldingen.

Ett av temaene er hensiktsmessige justeringer i dagens reguleringsbestemmelser som styrker bevaringen av småhusområdenes karakter og kvaliteter.

Her er kart over småhusplanen.

I arbeidet med å revidere planen skal man også vurdere redusert utnyttelsesgrad og endringer som forsterker hjemmelsgrunnlaget for å bedre ivareta vegetasjonen og redusere terrenginngrep.

Samt se på muligheten til å fjerne minimumskravet til parkeringsplasser på egen tomt.

Et annet tema er hensiktsmessige justeringer i dagens reguleringsbestemmelser som «styrker bevaringen av småhusområdenes karakter og kvaliteter.»

Forslaget til revidert småhusplan vil bli lagt på høring, slik at publikum kan komme med innspill før Plan og bygningsetaten ferdigstiller et endelig forslag og sender det til byrådet.

Byrådet planlegger at forslag til en revidert småhusplan skal vedtas i bystyret i inneværende bystyreperiode.