– Da jeg skulle velge videregående, valgte jeg det de andre rundt meg valgte. Ingen andre drev med bygg og anlegg, så det var ikke i tankene mine, sier han. Xueqi Pang Neste side (4) Forrige side (2)

Kunnskapsministeren håper unge søker på den linjen på videregående de selv ønsker – selv om venner og familie har valgt andre utdanninger. Norge trenger flere med fagbrev, viser rapport.

Flere tusen som går siste året på ungdomsskolen, skal før 1. mars ta sitt første utdanningsvalg og bestemme hvilken retning de ønsker å gå videre.

Kunnskapsminister Guri Melby (V) håper flere søker yrkesfag.

– Det viktigste er at folk finner ut av hva de har lyst til å gjøre. De som ender opp med fagbrev, har en sikker jobb, sier hun.

Norge vil ha for få med yrkesfaglig bakgrunn fra videregående i årene som kommer, ifølge en rapport fra SSB.

– Vi vet vi vil trenge flere med yrkesfag i fremtiden. Det er utrolige viktige jobber, sier Melby.

Foto: Xueqi Pang, VG

Flere søkere i 2020

I fjor var det flere søkere på yrkesfag enn på studiespesialiserende. 40 prosent av søkerne var jenter, viser tall fra Utdanningsdirektoratet.

– Noen opplever et sosialt press om å velge noe annet enn yrkesfag. Hva tenker du om at det?

– Noen steder i landet er det for få som velger yrkesfag. Jeg er redd for at det er fordi venner velger andre utdanninger og fordi foreldrene kanskje har akademiske jobber. Mange tenker at det heller kan utsette valget med å velge studiespesialiserende, men det er mulig å ta nye valg etter at du har gått yrkesfag, sier Melby.

Endret karriere

En av dem som fulgte strømmen, men senere ombestemte seg er Petter Pilgaard. Han ble rikskjent da han vant den første sesong av reality-TV-serien «Paradise Hotel» i 2009.

VG møter ham og kunnskapsministeren på Bislet i Oslo, hvor Pilgaard jobber som anleggsarbeider. Det har han nå gjort i ett år.

– Jeg er ikke skapt for å sitte på et kontor. Jeg har stått på feil scene hele livet, sier Pilgaard.

Han er glad for at han har funnet en ny karriere og har en klar oppfordring til årets søkere.

– Det er lurt å følge hjertet og finne noe du liker å gjøre

Foto: Xueqi Pang, VG

– Mange er kanskje redde for å velge noe annet en venner og foreldre. I Oslo velger for eksempel 80 prosent studieforberedende, sier Melby.

Pilgaard vokste opp i Bærum hvor få velger yrkesfag. Sammen med Melby ønsker han å oppfordre de som skal velge videregående opplæring, til å velge hva de selv vil og ikke hva andre forventer.

– Jeg vet om mange som har blitt lege eller jurist, fordi omgangskretsen også skal bli det. Tenk på alle som drar til jobb og egentlig hater den, sier Pilgaard.

– Hvilket råd vil gi du til de som skal bestemme seg nå?

– Følg magefølelsen, og ikke bry deg om hva andre vil du skal gjøre. Det er du som skal stå opp og gjøre jobben. Gå mot strømmen og velg andre ting. Hvis du har valgt feil, så velger du bare noe nytt. Det er aldri for sent å snu, sier han.

Foto: Xueqi Pang, VG

Velger tradisjonelt

Melby har selv arbeidet på videregående og undervist på yrkesfag.

– I Norge så velger vi veldig tradisjonelt når det gjelder yrker, men vi trenger ulike mennesker i jobbene. Vi trenger menn i helsefagene og kvinner i byggebransjen også.

– Noen synes kanskje det er skummelt å bestemme seg for et yrke som 15-åring. Hva vil du si til de?

– Noen føler kanskje at de har låst deg til ett yrke, men i utdanningssystemet er det mange muligheter til å ta omvalg. Det er viktig å starte på noe du kan fullføre. For mange er det lettere og motiverende å gjøre noe mer praktisk. Flere blir også motivert av at de er utdannet til et yrke allerede som 19-åring med yrkesfag, sier Melby.

– Hvordan vil regjeringen sørge for at flere velger yrkesfag?

– Vi skal sørge for at utdanningen er så gode og attraktive som mulig. Vi jobber for å gjøre det lettere for å få lærlingplass og for å få mer valgfrihet i utdanningen slik at flere fullfører.