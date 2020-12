LAVERE SMITTETRYKK: Oslo har en synkende smittetrend, etter flere uker med sosial nedstenging. Foto: Kyrre Lien

Coronatallene i Oslo faller – tester ikke færre enn før

For andre dag på rad melder Oslo om oppsiktsvekkende lave coronatall, men ingenting tyder på at det er fordi færre tester seg. Helsebyråden håper det betyr at smitten er lavere.

Det siste døgnet er det registrert 50 nye smittetilfeller i Oslo. Selv om lave tall kan skyldes etterrapportering er det fortsatt 46 færre enn dagssnittet forrige uke.

Samtidig er det ingenting som tilsier at signifikant færre tester seg nå enn tidligere, viser tall fra Helseetaten.

Så mange testet seg i Oslo de siste tre ukene:

Uke 50: 13.768

Uke 49: 14.040

Uke 48: 15.551

Smittetrenden i Oslo er fortsatt synkende, viser VGs coronaspesial.

– Selv om tallene svinger, og helgetallene vanligvis ligger et stykke under smittetallene for hverdagene, ser vi muligens en reell nedgang. Nedgangen vi ser nå kan nok være et resultat av de strenge smitteverntiltakene som vi alle følger før jul, sier helsebyråd Robert Steen (Ap).

Byrådet har ikke grunnlag for å si at nedgangen skyldes at folk ikke tester seg fordi de er redde for å sitte alene på julaften, eller at mange allerede har reist hjem til jul.

– Tvert imot håper vi at lavere smittetall betyr at smitten i befolkningen rett og slett er lavere, sier Steen.

Han tilføyer at kommunen har gratis testtilbud gjennom hele julen, og at de gradvis øker tilbudet med flere mobile enheter.

– Bekymret for økt smitte etter jul

– Jeg er imidlertid bekymret for økt smitte etter jul, sier Steen, og påpeker at det nå kommer mange fra utlandet til Oslo.

Han er kritisk til at regjeringen legger ansvar for oppfølging av karantene til den enkelte arbeidsinnvandrer og utenlandsstudent.

– Vi ser kaos på Gardermoen, og det er ikke obligatorisk testing ved innreise og folk som skal i karantene får ta kollektivtransport til Oslo. Kommunene har ikke mulighet til å følge opp at alle som sitter i karantene hjemme overholder denne, sier Steen.

Helsebyråden skulle ønske at man fra nasjonalt hold tok større kontroll på importsmitten, fordi «folk betaler dyrt for økt smitte»:

– Mange går inn i julen uten å vite om de har jobb i 2021, de som er på sykehjem får mindre besøk og flere er ensomme.

Nakstad: – Bekymret for at folk er mye på farten

– Det ser ut som det går riktig vei mange steder. Ikke minst er vi glade for at det går nedover i Oslo, selv om det er noen variasjoner, sier assisterende helsedirektør Espen Nakstad.

Nakstad trekker også frem testtallene i Norge, som har ligget stabilt på over 100.000 de siste ukene.

– Men vi er bekymret for at folk er mye på farten. Det er førjulstid, folk beveger seg i butikker og rundt omkring. Kontakten mellom mennesker er ganske omfattende. Derfor er det ekstra viktig at folk er påpasselige med å teste seg og bli hjemme hvis de har symptomer, så det ikke snus opp igjen i julen, sier han.

Det som også bekymrer myndighetene er at smittetrykket i landet under ett begynner å flate ut, men ikke faller så mye lenger. Nakstad mener det skyldes flere utbrudd i enkeltkommuner på Østlandet, som Fredrikstad og Sarpsborg, samt i Trondheim.

– Summen av alle disse kommunene, som har ganske krevende utbruddssituasjoner, gjør at hele nedgangen i Norge har flatet litt ut. Vi håper å få kontroll på disse utbruddene, sier Nakstad.