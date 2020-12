EDLE DOSER: Pfizer-vaksinen blir den første som kommer til Europa og Norge. Foto: Ted S. Warren / AP

Strengt regime når vaksinen kommer: Lagres på hemmelig sted

Når Pfizer-vaksinen kommer til Norge vil den sendes ut til fryselagre i hele landet. Hvor lagrene er, er det få som får vite.

– Det er klart at dette potensielt kan bli utsatt for en form for sikkerhetstrussel. Vi er i dialog med alle sikkerhetsmyndigheter om det, så de gjør løpende sine vurderinger, sier overlege Are Stuwitz Berg i FHI.

Pfizer-vaksinen er godkjent og kommer til Norge i slutten av desember. Da kan den ikke sendes rett ut til kommunene: Den må lagres i 70 minusgrader i ultrafrysere, og det kan man ikke gjøre overalt.

– Det er mange hensyn å ta. Det er ikke alle steder man kan ha ultrafrysere, så derfor må den sendes til en del lagringssteder som har kapasitet og kompetanse til å ha frysevaren lagret, og sørge for sikkerheten, forklarer Berg.

– Det andre hensynet er at lagrene må være relativt nærme der vaksinen skal gis ut. Når vaksinen først skal ut til kommunene, har de bare fem dager til å sette den fra den tas ut av ultrafryserne.

Forfalskning og tyveri

– Vi gjør mange tiltak nå for å redusere risikoen for forfalskninger og tyveri av vaksinene, og et av disse tiltakene er å identifisere og redusere mulige trusler mot forsyningskjeden, sier medisinsk direktør Erik Hjelvin i Pfizer i Norge.

Han påpeker at sikkerhet samtidig handler om å ta godt vare på vaksinene under transporten.

– Våre vaksiner skal oppbevares under svært kalde temperaturer, og vi bruker en kombinasjon av GPS-sender og termometre slik at vi kontinuerlig kan overvåke både hvor transporten befinner seg og at temperaturen er riktig.

Boksene Pfizer-vaksinen fraktes inn i landet med er utstyrt med GPS og temperaturmåler. De sender signaler til et kontrollsenter, så man vet når de åpnes. Les mer om det her.

KALD BOKS: Bildet til høyre viser en spesiallaget transportboks for Pfizer-vaksinen, som må lagres i 70 minusgrader. Foto: Pfizer/AP

Flere hemmelige lagre

Prosessen er mindre komplisert når det kommer til de andre vaksinene Norge kan få tilgang på. Ingen av dem krever like iskald lagring.

– Da vil den normale distribusjonsveien for vaksiner vil brukes. Da lagres de i vårt sentrallager, som vi også snakker minst mulig om hvor er, sier Berg i FHI.

For sikkerhetshensynene er akkurat de samme:

– Alt dette er for å minimere faren for at noen med dårlige hensikter skal legge kjepper i hjulene for den viktige vaksineringen av eldre og sykehjemsbeboere.

Utstyret for vaksinering som Helsedirektoratet sender til kommunene, snakkes det heller ikke offentlig om hvor er av sikkerhetshensyn. Dette er alt fra bomullsdotter til kanyler.

Dette sikrer de seg mot

En sikkerhetstrussel kan være alt fra at noen vil ødelegge for vaksineringen, til at noen vil stjele i vinnings hensikt, forklarer Berg.

– Pfizer-vaksinen er nok ikke veldig lett omsettbar. Men det hører med å tenke på sikkerhet rundt et så verdifullt produkt som mange venter på.

Generalsekretær Jürgen Stock i Det internasjonale politisamarbeidet Interpol har uttalt til den tyske avisen WirtschaftsWoche at kriminelle organisasjoner er forberedt. Han sier man kan oppleve tyverier og innbrudd på vaksinelagre og angrep mot forsendelser.

Men i Norge har ikke Kripos per nå informasjon som tilsier potensiell kriminalitet mot forsyningskjeder eller lagring av vaksine, skriver Kjell Eirik Mortensen, leder i Seksjon for etterretning i Kripos, i en e-post til VG.

– Det betyr imidlertid ikke at vaksinelagre eller vaksinedistribusjon ikke kan være mål for kriminelle handlinger. Vi har inntrykk av at aktuelle myndigheter og bedrifter er bevisste på sikkerhetsaspektet rundt dette og iverksetter nødvendige tiltak.

