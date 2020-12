SPARKET: Geir Hågen Karlsen var inntil tirsdag kveld styremedlem i Oslo Frp. Foto: Alf Bjarne Johnsen, VG

Sparket som Frp-styremedlem: − Overrasket

Geir Hågen Karlsen ble avsatt som styremedlem da partiledelsen bestemte seg for å rydde opp i Oslo Frp. Han tror det kan komme noe godt ut av prosessen.

Publisert: Nå nettopp

To døgn etter at han og hele fylkesstyret i Oslo Frp ble kastet ut av partiets sentralstyre, uttaler Karlsen seg for første gang om ukens interne drama i Oslo Frp:

– Jeg ble overrasket over at sentralstyret tok så hardt i. Men samtidig består interimsstyret av noen av partiets beste folk med lang erfaring. Deriblant tre tidligere statsråder, sier Karlsen til VG.

– Jeg tror det kan komme noe godt ut av denne prosessen når det har gått litt tid, og håper at flest mulig blir med på å jobbe mot valget neste år, legger han til.

Geir Hågen Karlsen har vært styremedlem i Oslo Frp i en årrekke. Men tirsdag kveld var det brått slutt. Da ble hele styret avsatt. Lederen, Geir Ugland Jacobsen, ble ekskludert fra partiet.

les også Ugland Jacobsen-exit ryster Frpere i Oslo: – Jeg er sjokkert

Ingen velgerappell

Karlsen, som også er vararepresentant til Stortinget for Oslo-representantene Siv Jensen og Christian Tybring-Gjedde, ønsker ikke å kommentere prosessen som førte til eksklusjon av fylkeslederen, ut over dette:

– Den ideologiske diskusjonen i Oslo Frp har åpenbart ikke hatt veldig stor appell til velgerne i Oslo. Nå håper jeg at vi kan fokusere på politikken for velgernes beste, og bry oss mer om kjernesaker som en restriktiv innvandringspolitikk, bedre veier og en bedre eldreomsorg, sier han.

VAR FRP-LEDER I OSLO: Tone Ims Larssen fotografert utenfor Frp-hovedkvarteret ved Stortinget etter et landsstyremøte da hun var leder i Oslo Frp. Nå synes hun ikke situasjonen i lokalpartiet er så mye å smile av. Foto: Frank Ertesvåg, VG

– Merkelig

Tidligere leder i Oslo Fremskrittsparti, Tone Ims Larssen, reagerer på sin sterkt på at hele fylkesstyret ble kastet av Frps sentralstyre.

– At de velger å fjerne hele fylkesstyret i Oslo Frp uten en gang å ta fylkesstyrets medlemmer med på råd, det finner jeg veldig merkverdig. Hele styret ble bare fjernet med et pennestrøk, kommenterer Ims Larssen, som nå har en mer tilbaketrukket rolle etter at hun valgte å fratre som Frp-leder i Oslo – og overlot lederklubba til nå ekskluderte Geir Ugland Jacobsen.

Hun sliter med en del av ledelseskulturen i Frp sentralt.

– Den største utfordringen Frp har nå, etter mitt syn, er at takhøyden som vi alltid har vært vant til, ikke er der lenger. Her er det management by fear som gjelder.

– Fryktbasert ledelse?

– Ja, det er vel den nærmeste oversettelsen på norsk. Da skaper man taushet. Folk tør ikke si ifra eller varsle. Den formen for ledelse er nok noe av forklaringen på at tøffe saker løses i minnelighet. Jeg sitter i Forliksrådet. Der megler vi oss frem til løsninger. Når den sentrale ledelsen i Frp velger å fjerne et helt fylkesstyre uten forutgående prosess, da praktiserer de management by fear, sier hun.

VG har forelagt partiledelsen i partiet kritikken fra Ims Larsen. De har ingen kommentar til saken, opplyser kommunikasjonssjef i Frp, Kjetil Løset.

Merkelapper

I vinter vedtok flertallet i fylkesstyret i Oslo Frp at de ønsket å gjøre partiet til et «patriotisk fyrtårn». Oslo Frp Geir Hågen Karlsen svarer slik på spørsmålet om han var enig med Ugland Jacobsen:

– Jeg er ikke så opptatt av ideologiske merkelapper. Det viktigste for Frp er å gå i dialog med velgerne og identifisere deres behov. Men jeg innser at noen har vært i overkant opptatt av disse merkelappene.

– Vil du beskrive deg selv som nasjonalkonservativ?

– Jeg tror alle i Fremskrittspartiet er opptatt av å sette Norge først. Men slike merkelapper er en avsporing, Når vi får snakket sammen om den praktiske politikken, vil alle se at vi hører til i samme parti. Nå ønsker jeg å se fremover og gjøre alt jeg kan for å øke Frp’s oppslutning fram mot valget neste høst, sier Geir Hågen Karlsen.

– Var det riktig å ekskludere fylkeslederen?

– Jeg vil nøye meg med å svare at det var ryddig at Geir å gå ut og si at folk bør la være å melde seg ut av Frp på grunn av dette, sier Karlsen.

Det tidligere styremedlemmet utelukker ikke at han igjen kan bli med i et nytt styre i fylkeslaget.

Interimsstyret som sentralstyret har utpekt ledes av tidligere Frp-nestleder Ketil Solvik-Olsen, fram til et nytt årsmøte og nominasjonsmøte skal gjennomføres på nyåret.

– Må tåle

Tone Ims Larssen, stusser veldig over at den ideologiske merkelappen har blitt en del av begrunnelsen for vrakingen av leder og styre i Oslo Frp.

– Det hevdes det er resolusjonen der det er omtalt nasjonalkonservativ, og fyrtårn, som ble vedtatt av forrige årsmøte, som er selve kjernen til denne eksklusjonen. Det er i så fall trist, for den var jo først og fremst tenkt som en diskusjon og debatt. Det mener jeg vi må tåle. Så må man selvfølgelig bøye seg for flertall selv om det går mot egen mening. Dette er å være lojal mot en flertallsbeslutning, sier Ims Larssen til VG.

les også Sylvi Listhaug: Får frysninger av «nasjonalkonservativ»

les også Tone Sofie Aglen kommenterer: Siv Jensens brutale julevask

– Jeg tror de fleste av oss er innstilt på å gjøre en jobb hvis medlemmene i Oslo Frp ønsker å ha oss med videre. Husk at det er de samme medlemmene i Oslo Frp som skal velge nytt styre, og som skal vedta listen fra Oslo Frp til Stortinget, sier Geir Hågen Karlsen.

– Er det naturlig at partileder Siv Jensen får førsteplassen på listen til Stortinget?

– Det var jeg som forfattet resolusjonen fra fylkesstyret i sommer, da vi enstemmig vedtok at det er naturlig. Så det er det ingen tvil om, sier Karlsen.

les også Juli: Fylkesstyret i Oslo Frp stiller seg bak Siv Jensen

«Uregelfestet praksis»

Etter at Ugland Jacobsen gikk ut og at det ikke var automatikk i at partilederen skulle ha førsteplassen i Oslo, ble fylkesstyret sammenkalt til et hastemøte 2. juli.

Etter forslag fra Geir Hågen Karlsen ble dette vedtatt:

«Det har vært en uregelfestet praksis at partileder og nestledere settes først på listen som innstilles fra nominasjonskomiteen i sine respektive fylkeslag. Nominasjonskomiteen er suveren i sin innstilling. Styret i Oslo Frp anbefaler vanlig praksis», uttalte Oslo Frp.

les også Frp-Kallmyr: I Oslo har Frp blitt nei-partiet

– Debatt preget av feilinformasjon

Kent Andersen var kollega med Karlsen i det nå nedlagte fylkeslaget. For ham kom nedleggelsen som et sjokk.

– Det var veldig overraskende da det aldri ble gitt indikasjoner på at fylkesstyret var en del av problemstillingen.

Det ble mye oppmerksomhet rundt fylkeslaget da det på årsmøtet tidligere i år vedtok den såkalte patriotresolusjonen. Andersen mener debatten om fylkeslaget er misforstått.

– Den har vært preget av mye feilinformasjon og skinndebatter. Det har vært mye slagord og lite innhold. Man blir ikke kvitt diskusjonen om veivalg fremover av å legge ned styret, så jeg skjønner ikke helt hvor de vil med dette