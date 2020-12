UNDERSØKELSER: To krimteknikere undersøker åstedet inne på restaurant hvor en mann har blitt skutt. Foto: Hilde Moi Østbø, Stavanger Aftenblad

Mann skutt på restaurant – to pågrepet og siktet for drapsforsøk

Politiet har siktet to personer for drapsforsøk etter at en mann ble skutt på en taco-restaurant i Stavanger sentrum. Begge personene er nå pågrepet.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Politiet fikk melding like før midnatt og rykket ut til stedet. I lokalene ble det funnet en skadet person. Fornærmede, som er i 20-årene, er fraktet til Stavanger Universitetssykehus, hardt skadet.

– Vi har fått opplyst at han er hardt skadet, men har ikke fått noen bekreftelse fra sykehuset hvordan tilstanden hans er nå, sier politiadvokat Christine Kleppa til VG.







Politiet opplyser at den fornærmede arbeidet som bartender på restauranten.

De to personene som er siktet for hendelsen skal ha avtalt å møte den fornærmede bartenderen i restauranten etter stengetid, ifølge politiet.

I en pressemelding fredag kommer politiet med oppdateringen om at de har pågrepet to menn i forbindelse med hendelsen. Begge personene er siktet for drapsforsøk.

Den ene personen skal ha befunnet seg på stedet etter hendelsen, og den andre ble pågrepet på et hotell i Stavanger sentrum klokken 13 fredag, ifølge politiet.

– Begge de to siktede er i 30-årene og godt kjent for politiet fra tidligere, sier Kleppa. Hun kan ikke gå inn på i hva slags forhold det dreier seg om, men opplyser: – Det er forskjellige typer kriminalitet.

Utestedet hadde stengt for gjester tidligere på kvelden.

– Har de to mennene noen forbindelser til restauranten?

– Det er en del av etterforskningen, vi søker å kartlegge forbindelsen til restauranten og forbindelsen mellom de to siktede og fornærmede, sier politiadvokaten til VG.

Kleppa ønsker ikke å kommentere om mannen ble skutt flere ganger.

Har du tips eller bilder? Kontakt VGs journalister her.

Det var ved 7-tiden at politiet opplyste at de har siktet ytterligere en person for drapsforsøk. Denne personen er fortsatt på frifot.

– Politiet har siktet ytterligere en person for drapsforsøk, og denne personen leter vi etter, sier Kleppa.

Et vitne forteller til Stavanger Aftenblad at væpnet politi hadde satt opp sjekkpunkter flere steder i Stavanger sentrum natt til fredag. Der ble kjøretøy som passerte stanset og sjekket.