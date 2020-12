PROFILTAP: Et knapt år før stortingsvalget ser det ut til at Frp mister blant andre Åshild Bruun Gundersen, Jon Georg Dale, Ketil Solvik-Olsen og Jon Engen-Helgheim fra rikspolitikken. Foto: VG

Tappes for profiler: − En utfordring for Frp

Flere av Frps største profiler har enten selv varslet at de ikke tar gjenvalg, eller blitt vraket i nominasjonskamper denne høsten.

For mindre enn 20 minutter siden

– Jeg vil tro at flere er lei seg for at Ketil ikke stiller som førstekandidat, sier fylkesleder i Rogaland Frp Svein Erik Indbjo til VG.

Onsdag ble det kjent at tidligere statsråd og sentralstyremedlem i partiet, Ketil Solvik-Olsen likevel ikke ønsket å stå som listetopp på Rogaland Frps nominasjonsliste til 2021-valget.

Med bare et snaut år igjen før stortingsvalget 2021 er det klart at Frp ikke bare mister Solvik-Olsen, men flere av sine mest profilerte politikere i rikspolitikken.

GODT LIKT: Tidligere statsråd og sentralstyremedlem i Frp, Ketil Solvik-Olsen, trekker seg som listetopp i Rogaland Frp. Partiets neste stortingsgruppe ligger an til å mangle en rekke profilerte politikere. Foto: Thomas Nilsson / VG

Flere fylkeslag har de siste ukene hatt nominasjonsmøter til stortingsvalget neste år.

Det overrasket stort da både Buskerud og Agder Frp vraket stortingsprofilene Jon Engen-Helgheim og Åshild Bruun Gundersen fra stortingslistene til fylkeslagene. Fra før av har også eksstatsrådene Jon Georg Dale og Solveig Horne varslet at de ikke ønsker gjenvalg i 2021.

Dermed ser det nå ut til at Frps neste stortingsgruppe blir uten både Solvik-Olsen, Dale, Helgheim, Horne og Bruun Gundersen.

STILLER IKKE TIL GJENVALG: Frp-politiker Jon Georg Dale. Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

Valgforsker: – En utfordring

Valgforsker Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforskning (ISF) har merket seg at mange sentrale Frp-politikere nå er i ferd med å forsvinne ut.

– Mange av de politikerne har satt sitt preg på norsk politikk og har representert Frp på en måte som har vært bra for partiet og som har vunnet velgere. Så det er klart at det er et tap for Frp å miste veldig profilerte politikere, sier Bergh.

Han understreker at det er vanlig med utskiftning av profiler i partier over tid – at høyt profilerte politikere i alle partier kan finne ut at de heller vil drive med noe annet eller at de blir tatt av stortingslistene av ulike grunner.

Men tapet Frp nå lider er noe større en normalt, mener han.

– Kommer partiet til å svekkes av det?

– Det er litt for tidlig å si. Det er mange profilerte politikere igjen, og en fornyelse av partiet kan jo også være bra, sier Bergh.

– Men jeg tenker at det er en utfordring for Frp, i hvert fall.

GJENVALG: Nestleder Sylvi Listhaug (Møre og Romsdal) er allerede gjenvalgt som stortingskandidat. Partileder Siv Jensen (Oslo) er innstilt på førsteplass. Foto: Hallgeir Vågnes, VG

På spørsmål fra VG om hvordan tapet av profilene vil påvirke partiet og om partiet svekkes av dette, svarer partileder Siv Jensen dette i en SMS:

– Dette er personer som har lagt ned en stor innsats for partiet og saksfelt de er opptatte av som er viktig for Norge. Jeg vil takke dem for innsatsen.

– Samtidig vil jeg gratulere de som har vunnet posisjoner rundt om i landet vårt. Det viser at Frp har mange kandidater som ønsker å bidra med sitt engasjement for partiet fremover, skriver hun.

Listhaug: – Har mange flinke kandidater

Allerede i oktober ble det klart at nestleder og eksstatsråd for partiet, Sylvi Listhaug, skal toppe Frps stortingsliste for Møre og Romsdal.

– Er dette en svekking av mannskapet?

– Dette er svært flinke politikere som alle har gjort en strålende jobb for partiet. Jeg er sikker på at vi ikke har sett det siste til dem. Fremskrittspartiet har mange flinke kandidater som jeg er sikker på vil gjøre en god jobb, skriver Listhaug til VG i en e-post.

Sentrale politikere

Frps talsperson i flyktning- og innvandringspolitikken, Jon Engen-Helgheim, ble vraket fra stortingslisten til Buskerud Frp, men tidligere denne uken varslet stemmer innad i Oslo Frp at han kan være aktuell som kandidat på listen fra partiet i Oslo.

Helgheim er en omstridt politiker utad, men internt er han godt likt av mange. Over 4000 personer støtter Helgheim i en egen kampanje på Facebook.

I en SMS til VG tirsdag skrev leder i Agder Frp, Christian Eikeland, at partiet mister «en juvel på Stortinget i neste fireårsperiode».

– Jeg håper han ikke er helt ferdig i politikken, skrev Eikeland om partifelle Helgheim.

Jon Georg Dale har sammen med Listhaug hyppig vært nevnt som potensiell arvtager til partiledervervet. Nå har han likevel bestemt at han vil gå fra politikken til næringslivet.

Publisert: 10.12.20 kl. 06:09

Les også