ENIG: Ingvild Kjerkol (Ap) og Kjersti Toppe (Sp) er enige med regjeringen i at eldre og sårbare skal vaksineres først. Foto: Odin Jæger

Krever at regjeringen følger opp med penger og personell

Helseminister Bent Høie (H) får støtte for sin vaksine-plan, men Ap krever regjeringen nå følger videre opp.

Ingvild Kjerkol, som er talsperson for helse i Arbeiderpartiet, sier at det virker som en grei prioritering, men at man må ta høyde for at vaksinering og smittevern må gå parallelt i lang tid framover.

– Regjeringen må raskt gi kommunene hjelp til å gjennomføre vaksinasjonen. Mange kommuner har lite helsepersonell, og folk er slitne etter å ha stått i pandemien i mange måneder, sier Kjerkol til VG.

Hun krever at regjeringen følger opp med både penger og personell:

– Det er ikke gitt at ressursene strekker til når de når de både skal opprettholde test-beredskapen og samtidig forberede vaksinering av sine innbyggere. Vi må unngå en omprioritering av helsepersonell hvor sårbare barn og unge ikke får nødvendig helsehjelp fordi helsepersonell var satt til smittevernoppgaver.

– Coronakrisen må ikke få skape nye helsekriser. dette gjelder også når vi skal oppskalere ressurser til vaksinasjon, sier Ingvild Kjerkol.

På dagens pressekonferanse sa Høie at de eldste og beboere på sykehjem bli covid-vaksinert først, og at helsepersonell må vente.

– Jeg støtter den rekkefølgen fullt ut , sier Kjersti Toppe (Sp), nestleder i Stortingets helsekomite.

– Jeg mener at risikogruppene, som sykehjemspasienter , eldre over 65 år og yngre med særlig risiko, må få først. Det blir vanskelig å forsvare overfor disse pasientene om helsepersonell skal få vaksine og ikke dem, slik smittesituasjonen er nå, legger Toppe til.

– Logisk

– Det virker som en logisk prioritering, sier Åshild Bruun-Gundersen, som er Fremskrittspartiets fremste helsepolitiker på Stortinget.

– Hele pandemi-bekjempelsen har handlet om å beskytte de svakeste. Ved å starte vaksineringen der, kan vi håpe at vi kan vende raskere tilbake til normalen, sier Frp-representanten.

Kjersti Toppe (Sp) merket seg at Høie varslet at prioriteringen av helsepersonell kan endre seg om smittetrykket endres.

– Det mener jeg også er klokt, sier hun.

– Jeg vil anbefale regjeringen ser til kommuner som allerede er godt forberedt. Et eksempel er Kristiansund kommune som har testet ut massevaksinasjon i gymsaler, sier Ingvild Kjerkol.

