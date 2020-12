IKKE NOK: Opposisjonen på Stortinget vil ha flere tiltak fra regjeringen. Foto: Vidar Ruud

Norge stanser innreise fra Storbritannia: − Holder ikke

Regjeringen tar grep for å hindre spredning av den nye virusmutasjonen. Men Fremskrittspartiet mener de nye tiltakene ikke er nok.

– Det er bra at Norge nå kommer etter, men ærlig talt, Bent Høie, dette holder ikke. Obligatorisk test for korona må innføres for alle reisende til Norge. Vi vet ikke hvilke land det muterte viruset allerede har spredd seg til, sier Åshild Bruun-Gundersen, helsepolitisk talsperson i Fremskrittspartiet.

Like før jul foreslo Frp å innføre obligatorisk testing, men ble stemt ned i Stortinget.

– Det virker ikke som regjeringen tar importsmitten på alvor. Gjennom hele sommer og høst har regjeringen innført en rekke test- og karantenefritak, og selv om de blir kjent med et mutert virus fra et våre naboland så er de ikke i stand til å agere raskt, sier Bruun-Gundersen.

Se hva Bent Høie sa om den nye virusmutasjonen på pressekonferansen mandag.

Regjeringens nye, midliertidlige tiltak får støtte av Arbeiderpartiet-leder Jonas Gahr Støre, men også han etterlyser obligatorisk testing ved grensen.

– Det er bra at regjeringen bestemmer at flyginger fra Storbritannia stoppes, og det er nødvendig i lys av usikkerheten som dette nye viruset medfører, sier Støre til VG.

– Så mener vi at Norge nå burde ha obligatorisk testing ved grensen. Dette stemte regjeringspartiene og Senterpartiet mot for få uker siden.

Støre ser ingen problemer med at hastevedtaket kun gjelder i to døgn.

– Jeg tolker det som et ønske om å kjøpe seg tid til å fullt ut vurdere og forstå situasjonen. Det er helt sannsynlig at det tiltaket blir videreført, sier Støre.

– Det avgjørende nå blir å avklare med andre land om dette viruset finnes i større omfang utenfor Storbritannia og hva det vil medføre. Det krevende med å stenge grensen til et land, er hva som må til for å åpne igjen.

– Du er egentlig ganske fornøyd med regjeringen?

– Ja, det var helt nødvendig at dette vedtaket kom. Det er trist for de nordmennene som kan få ødelagt julefeiringen, men importsmitte har vært en akilleshæl i håndteringen.