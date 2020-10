FAMILIEN: Lisa Svalestad og Lars-Henning Nodland bor i Egersund, med barna Ludvig (5) og Sara Elise (7). 500 meter fra husveggen står den nærmeste turbinen. Foto: Gisle Oddstad

Støyavtaler: Naboer føler seg lurt av utbygger

I Egersund ble flere naboer tilbudt kompensasjon for å leve med for høy støy fra vindturbinene. De sier at utbygger ikke fortalte hele sannheten.

Lisa Svalestad beskriver det som en «woom woom woom»-lyd, den gjentagende duren familien ofte hører i huset sitt.

500 meter fra husveggen står den nærmeste av seks turbiner de har som nabo. Hver er 150 meter høy.

Familien er en av flere som har blitt tilbudt støyavtaler under planleggingen av vindkraftanlegg.

De har fått tilbud om en engangssum, hvis de godtar å leve med støy over det som er tillatt fra vindturbinene. Pengene er kompensasjon og støtte til å gjøre tiltak mot støy på husene.

Før turbinene kom, viste analysene at støyen ved huset til familien ville bryte grensen for det NVE tillater, på inntil 45 dB.

I rapportene står den forventede støyen godt beskrevet, i decibel og målinger. Det som ikke kan dokumenteres, er hvordan utbygger la fram funnene da de kontaktet naboene.

Ifølge Svalestad kom utbyggerne i Norsk Vind med følgende beskrivelse:

– Norsk Vind sa at de trodde vi ikke kom til å se så mye til turbinene, og at vi mest antakelig ikke ville høre dem. De forklarte at de fulgte strenge krav om støy, sier Svalestad.

Familien fikk tilbud om kompensasjon mot at de godtok å leve med støy over 45 dB.

De sa «nei» til avtalen. Samtidig klaget de ikke på utbyggingsplanene.

HVERDAGEN: Familien har sluttet å bruke uteplassene rundt huset like aktivt, forklarer Lisa Svalestad. Bak husken i hagen skimtes en av vindturbinene. Foto: Gisle Oddstad

Skjevt forhold i forhandling

I ettertid reagerer hun på at utbyggere får lov til å selv legge fram støyfunnene for naboer, og så be dem skrive under på at de godtar det.

Naboene må ta stilling til støyen lenge før turbinene står der.

– Vi har i utgangspunktet ikke faktakunnskapen eller forutsetningene til å forstå noe av dette, ei heller vurdere om de holder tilbake noe. Og det er det som skjedde: de holdt tilbake da de sa at de ikke trodde vi ville se dem, og mest sannsynlig ikke ville høre dem, sier Lisa Svalestad.

Familien Svalestad Nodland har fortalt historien sin flere ganger de siste årene. Kritikken er velkjent for vindkrafteieren, Norsk Vind.

Sa «ja», og angrer

Tre naboer sa «ja» til støyavtale.

De skrev under på at de skulle godta inntil 50 dB støy, og fikk fra 60.000 til 70.000 kroner i kompensasjon.

HUSTAKET: Terje Svanes forklarer at han som regel ikke hører støyen inne i huset. Han reiser bort de dagene støyen er verst. Foto: Gisle Oddstad

VG har snakket med to av naboene som har støyavtaler. Begge sier til VG at de angrer.

De forklarer begge at mener de har blitt løyet til eller forledet av utbygger, og at de nå føler seg lurt.

– De forklarte at vi ville se turbinene, men at vi ikke ville høre noe særlig til dem. Ikke sånn at det ble merkbart, sier Terje Svanes.

– Hvor godt stemmer det i dag?

– Nei, det stemmer ikke i det hele tatt. De forklarte heller ikke at disse målingene er et årsgjennomsnitt, og hva det vil si: Støyen er høy i perioder, og helt stille andre dager, sier Svanes.

Svanes er ikke grunneier, og har ingen andre avtaler med utbygger. Han fikk en engangssum på 60.000 kroner.

BEITE: Flere av naboene til vindkraftverket i Egersund, er småbruk og bolighus. Foto: Gisle Oddstad

Norsk Vind: – Alvorlig og usann

Eierne i Norsk Vind reagerer på påstanden om at de skal ha holdt noe tilbake, og lurt naboer i Egersund.

– Påstanden om at vi skal ha «lurt» eller «løyet», er både alvorlig og usann, sier daglig leder Per Ove Skorpen i Norsk Vind.

De understreker at da de var i kontakt med naboene, var prosjektet grundig utredet. Dermed hadde de god oversikt over konsekvenser av prosjektet.

– Vi har etter beste evne forklart hvordan de ville oppleve vindkraftverket, sier Skorpen i en skriftlig uttalelse til VG.

Etter at vindturbinene kom på plass, har de fått utført en støymåling.

Den viser at familien Svalestad Nodland har et støynivå som er innenfor grensen på 45 dB. Naboene som har skrevet under på støyavtalene, har derimot fått støy over denne grensen.

Har avtaler i alle aktive anlegg

Eierne i Norsk Vind sier til VG at de har inngått støyavtaler med naboer i alle av de fire vindkraftverkene deres, som nå er i drift: Røyrmyra, Tellenes, Høg-Jæren og Egersund.

De har nå ti vindkraftanlegg under utbygging, ifølge deres nettside.

– Kompensasjon og avbøtende tiltak er ikke noe spesielt for vindkraftverk, men gjelder for utbygging av alle store anlegg i Norge. Enten det handler om flyplasser, vegprosjekter eller industrianlegg, sier Skorpen.

– Har erfaringene fra Egersund gjort at dere har håndtert lignende saker annerledes i ettertid?

– Vi forholder oss til og følger alltid de retningslinjer myndighetene definerer og som er nedfelt i konsesjonen.

TIL SALGS: Ett av nabohusene til vindkraftverket skal nå være solgt. Foto: Gisle Oddstad

«Worst case» ble reelt

Før turbinene kom, viste «worst case» anslagene at Terje Svanes ville få rett under 50 dB i støy, i verste fall.

Målingene gjort etter at vindturbinene kom i gang, viser at «worst case» stemte.

Han fikk rett under 50 dB i støy. Det har han skrevet under på at han skal godta.

– Jeg hadde ikke gått med på en slik avtale igjen, nå når jeg vet hvordan denne støyen er, sier Svanes.

De to ansvarlige statsrådene i regjeringen, Tina Bru (H) og Sveinung Rotevatn (V), sier at naboer med støyavtaler fritt kan klage.

Det har også Svanes gjort.

– Det er mange naboer som har klaget. Vi har klaget til kommunen og fylkeslegen, men så langt har vi ikke kommet noen vei, sier naboen.

Han har ikke gitt opp, og venter nå på svar fra Eigersund kommune.

Oppfordringen hans til andre er klar:

– Ingen bør finne på å skrive under på slike avtaler. De burde ikke være tillatt. I stedet burde det være et regelverk for avstand mellom hus og turbiner, sier Svanes.

LEKER: Sara Elise (7) og Ludvig (5) har hatt vindturbinene som nabo i tre år. Familien Svalestad Nodland har fått målinger som viser at støyen er innenfor kravene. Foto: Gisle Oddstad

– Som lyden av at fly

Lisa Svalestad og hennes samboer skrev ikke under på en støyavtale. Hun mener, som Svanes, at slike avtaler ikke burde tillates.

I ettertid har målinger vist at støyen de opplever, er under grensen på 45 dB. Siden dette er et gjennomsnitt for et helt år, vil det si at støyen i perioder er høyere.

– Det er som lyden av et fly, som flyr høyt over deg, bare at det aldri forsvinner. Noen dager er det helt lydstille, og de dagene er fantastisk. Men det kan gå måneder mellom hver gang vi har lydstille dager, forklarer hun.

Det er vanskelig å stole på disse målingene, sier Svalestad. De vurderer å ta seg råd til egne, nye målinger.

– Jeg forstår ikke at man tillater slike avtaler, sier Svalestad.

16.10.20

