LITE GRØNT: Grønt betyr at regionen har færre enn 25 nye smittetilfeller per 100.000 innbyggere siste 14 dager. Og at det ikke skal være noen restriksjoner på reiser. Noen land er farget grått fordi EU så langt mangler test-tall for disse landene. Hvis vi bare ser på smittetall, er imidlertid ingen svenske regioner grønne.

EU vil ha nye reiseregler – disse regionene mener de skal være grønne

EU mener Norge bør ha reiseråd for de ulike regionene i Europa, ikke bare for land. For første gang har de publisert et smittekart som viser hvordan.

Endringer i de norske reglene for utenlandsreiser kan være på trappene. Grunnen er at Rådet for den europeiske union tirsdag vedtok felles anbefalinger til reiseråd, i håp om å rydde opp i kaoset av forskjellige regler i EU/EØS-landene.

For første gang har Det europeiske smittevernbyrået laget et kart som viser hvilke områder som ville vært grønne, oransje og røde med EUs nye kriterier.

Grønt betyr fritt frem for reise, helt uten reiserestriksjoner. Oransje og rødt betyr at for eksempel test eller karantene kan kreves.

Det er ikke mye grønt på det nye EU-kartet, men Norge er det.

FAKTA: EU-anbefalingen i detalj Først, dette er reglene i Norge i dag: Det er ingen grønne land/regioner

Det er bare gul eller rød. Og det gis bare individuelle råd for ulike regioner i Sverige, Danmark og Finland. Resten av EU/EØS vurderes på landnivå.

Land som har over 20 smittede per 100.000 innbyggere siste 14 dager eller en andel positive tester på fem prosent, kan farges røde. Folk som har vært i råde regioner/land må i karantene. Det er ikke karantene for gule land/regioner. Dette anbefaler EU å innføre: Regionnivå: Det oppfordres til å gjøre vurderinger på regionnivå, så eventuelle råd kan målrettes mot de regionene hvor de er nødvendige. Så man altså kan ha ulike råd for ulike regioner innad i Frankrike, for eksempel. Ikke bare se på Frankrike som ett. Det europeiske smittevernbyrået skal publisere et kart hver uke, hvor alle regioner i de ulike EU/EØS-landene er farget grønne, oransje eller røde.

Grønn: Færre en 25 nye smittetilfeller per 100.000 innbyggere og færre enn 4 prosent positive prøver. Ingen restriksjoner på reise.

Oransje : Færre enn 50 nye smittetilfeller per 100.000 innbyggere og 4 prosent eller flere positive prøver, eller 25–150 nye smittetilfeller og færre enn 4 prosent positive prøver. Kan kreve obligatorisk test eller karantene.

Rød: 50 eller flere nye smittetilfeller per 100.000 innbyggere og 4 prosent eller flere positive prøver, eller 150 eller flere nye smittetilfeller. Kan kreve obligatorisk test eller karantene.

Grå: Manglende informasjon eller der det testes færre enn 300 personer per 100.000 innbyggere. Kan kreve obligatorisk test eller karantene. Se hele EU-anbefalingen her. Vis mer

Nå er spørsmålet om de norske reisereglene skal endres.

– Vi kan velge selv, vi kan velge å videreføre en relativt restriktiv linje og vi kan velge å løse disse litt annerledes, sier helsedirektør Bjørn Guldvog til VG.

Norge gjør i dag vurdering av hver eneste region i Sverige, Danmark og Finland. Men vi gjør ikke dette for resten av landene i Europa. Hvis smitten øker i én eller to regioner i Spania, for eksempel, så vil ikke bare disse regionene blir farget røde, men hele landet.

Og slik vil ikke EU ha det.

ØDE: En passasjer med munnbind ved innsjekkingen på den internasjonale flyplassen i Athen. Foto: Thanassis Stavrakis / AP

– Regionvurderinger naturlig

– Er dere positive til å gjøre regionvurderinger også utenfor Norden?

– Jeg tror det er en naturlig utvikling. Det er en del av det EU nå gjør. Det Europeiske smittevernbyrået ECDC skal gjøre vurderinger på regionnivå, også utenfor Norden. Og vi må ha tiltro til at ECDC, som er basert i Stockholm, har tilstrekkelig informasjon til å kunne gi god veiledning for befolkningen som skal reise i disse landene, sier Guldvog.

Det norske reisekartet ser slik ut i dag:

– Den største endringen med EU-anbefalingen, opp mot det norske regelverket, er vel hvis vi gjør regionvurderinger for hele EU/EØS?

– Det vil være en stor endring også for oss, det vil det være, sier helsedirektøren.

– Ser du for deg at de nye EU-anbefalingene vil føre til store endringer i de norske reiserådene?

– Det er for tidlig å si noe sikkert om. Nå har EU laget et system hvor de grønne landene og kriteriene for det egentlig tilsvarer den ordningen vi har hatt i ganske stor grad. Det er noen justeringer, men ikke så store, sier Bjørn Guldvog.

TESTER: Passasjerer venter på å ta coronatest på Fiumicino-flyplassen i Roma. Foto: Emanuele Valeri / ANSA

EU: Skille mellom rødt og oransje

Hvis Norge bytter til EUs farger, men kjører karantene både for oransje og røde land, vil resultatet bli omtrent likt det vi har i dag.

Men EU-forslaget ber imidlertid om respekt for forskjellen på røde og oransje land. Slik oppfordres det altså til at kravene til oransje land ikke skal være like strenge som de røde.

Hvis Norge innfører EUs farger, er det store spørsmålet hva slags krav det vil bli for oransje land eller regioner.

Mildere tiltak vurderes

– Det kan være en mildere form. Det er helt sikkert at vi kommer til å ha full karantene for de røde. Og så er det mulig å ha strenge tiltak også for de oransje, men nøyaktig hva som vil være tiltakspakken for de oransje er for tidlig å si, påpeker Bjørn Guldvog.

Han sier det er mulig å vurdere andre råd og anbefalinger enn karantene etter reiser til oransje land og regioner.

– Jeg sier ikke med det at vi kommer til å lempe på karantene, men det er mulig å vurdere ulike typer tiltak i denne gruppen. Som at man ikke skal besøke eldre på institusjon, ikke delta på enkelte områder i samfunnslivet eller teste seg hyppig i denne perioden.

– Så man vil kunne delta i større grad i samfunnet og bare gå på arbeid og skole?

– Det er dette vi skal utrede og se på konsekvensene av, men hvor vi ikke har konkludert ennå, svarer helsedirektøren.

FHI-anbefaling neste uke

Folkehelseinstituttet (FHI) vurderer forslagene fra EU og skal levere en anbefaling til regjeringen i slutten av neste uke.

Deretter skal det besluttes hva Norge gjør med reiserådene.

