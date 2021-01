Voksne barn: Hvor mye hjelp kan man kreve av foreldrene?

Er det greit at far og mor gir mer hjelp og økonomisk bistand til et av barna eller barnebarna? Og hvor mye kan man forvente at besteforedre skal stille opp i hverdagen med barnepass? Dette mener ekspertene.

Publisert: Nå nettopp