Henla etterforskning mot UP for MC-påkjørsel

En video av at en MC-fører kjører inn i en politibil, fikk politiet til selv om å be om etterforskning. Nå er saken henlagt av Spesialenheten, og MC-føreren klager.

En video av en kollisjon mellom utrykningspolitiets patrulje og en motorsykkel, fikk sterke reaksjoner i sommer.

Videoen viser tilsynelatende at patruljen, som følger etter MC-føreren, tar av fra veien og kjører rett foran motorsykkelen. MC-føreren kjører umiddelbart rett inn i bilens side.

Kollisjonen skjedde på Liertoppen i vår. Like etter viser videoen at MC-føreren og sykkelen ligger i veibanen.

Reaksjonene kom etter at videoen ble publisert, av blant annet Drammens Tidende.

UP-sjef Steven Hasseldal tok selv saken til Spesialenheten og ba om en etterforskning.

– Jeg forstår publikums reaksjon på videoen, sa Hasseldal.

Nå har Spesialenheten henlagt saken, «på bevisets stilling».

Ny video viste en annen versjon

VG har vært i kontakt med Spesialenheten, som ikke har kommentert saken.

På sine nettsider skriver de at en annen video, fra Statens Vegvesen, viste et helt annet hendelsesforløp enn videoen som ble spredt.

«Et videoopptak fra Statens Vegvesen belyste hendelsesforløpet på en god måte. Her fremkom at [motorsyklisten] unnlot å stanse motorsykkelen for politiets kontroll».

Ifølge Spesialenheten viser denne videoen at motorsyklisten i stedet satte opp farten, og samtidig endret retning. Politibilen lå noen meter foran motorsykkelen, MC-føreren kjørte dermed rett inn i bilen.

«Det var ikke bevis i saken for at fører av politibilen forsettlig kjørte inn i motorsykkelen, eller at han forstod eller burde forstått at motorsykkelen kom i stor fart fremover».

Klager på henleggelse

Motorsyklisten har bestemt seg for å klage på avgjørelsen, sier hans bistandsadvokat.

– Vi er allerede i gang med å skrive klagen, sier advokat Lina K. Smorr i en tekstmelding til VG.

I vedtaket fra Spesialenheten står det at de mener MC-føreren kjørte inn i politibilen.

– Min klient er helt uenig i den vurderingen. Han er klar på at det er politibilen som kjørte inn i ham, etter at han satte opp farten for å kjøre forbi politibilen i forbindelse med en kontroll, sier Smorr.

Motorsyklisten har innrømmet at han forsøkte å stikke av fra UP-patruljen, etter at han hadde kjørt for fort og uten førerbevis.

Advokaten sier de har gått igjennom bevisene, alle videoklipp og forklaringer i saken.

Utrykningspolitiet har ikke kommentert henleggelsen overfor VG.

