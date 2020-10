Ordfører Torgeir Dahl (H) sier at høstens bølge av coronasmitte kom raskt og konsentrert til Molde. Foto: Helge Mikalsen

500 i corona-karantene i Molde: – Ganske dramatisk

Molde hadde ikke hatt coronasmittede siden påske. Nå er 500 innbyggere satt i karantene.

– Det er ganske dramatisk, hvis du tenker på antall positive prøver den siste uken, sier ordfører Torgeir Dahl (H) til VG.

25 moldensere har testet positivt for corona på en drøy uke, én er innlagt på sykehus. De fleste er godt voksne, men to er femteklassinger ved Langmyra skole.

Kommuneoverlege i Molde, Cato Innerdal, innførte søndag umiddelbart forbud mot organisert aktivitet for alle elevene ved skolen.

– Elevene kan være sammen på fritiden, men det er veldig viktig at de overholder smittevernreglene, opplyser Innerdal i en pressemelding.

Den ene eleven er aktiv både innen fotball og håndball, noe som har ført til at den lokale breddeidretten har avlyst fotballskole, håndballskole og andre samlinger.

– Alle som har trent med eller spilt kamp mot den smittede skal umiddelbart i karantene og testes, opplyser kommunens kriseteam.

– Det har rast på

Forbudet gjelder til 11. oktober og omfatter ikke private arrangementer som konfirmasjoner og fødselsdager. SFO og barnehager kan holde åpent som vanlig.

– Kommunen var smittefri fra før påske til tidlig i september. Så fikk vi to tilfeller i september og siden har det rast på, sier Molde-ordføreren.

14 tilfeller var knyttet til en vennemiddag, der alle bortsett fra en ble smittet. 3–4 ble syke etter en samling innen en bedrift, to ble smittet på et treningssenter.

– De 500 som er satt i karantene er koblet til alle tilfellene, opplyser Dahl.

TESTER: Molde kommune har økt coronatestingen voldsomt, opplyser Torgeir Dahl, som er ordfører for 32 000 innbyggere i Molde. Foto: Helge Mikalsen

Molde kommune åpnet teststasjonen på Nøisomhed i helgen.

– Prøvetakingen har økt voldsomt. Et åttitall er testet, vi venter svar mandag formiddag og er litt spent, sier ordfører Dahl.

78 personer ble testet lørdag. Alle prøvene var negative, med unntak av femteklassingen.

Forberedt på smittebølge

Ordføreren skryter av kommuneoverlegen og smittesporingsteamet.

– De har raskt greid å få oversikt over hvem som er blitt eksponert og skal i karantene.

Dahl sier at kommunen var forberedt på en ny smittebølge i høst.

– Prognosen var at smitten skulle blomstre opp igjen og det har slått til. Og så har det vært et sett av litt uheldige omstendigheter. Vi ser at enkelte smitter veldig mange på kort tid.

Han sier at smitten måtte komme til Molde også.

– Raskt og konsentrert

– Det var nesten for godt til å være sant, at vi skulle være smittefri så lenge.

Dahl viser til at det har vært Bjørnsonfestival og Moldejazz og oppstart av vitenskapelig høyskole og stor tilstrømning av turister til rosenes by.

– Men det kom raskt og konsentrert.

– Har moldenserne blitt uvørne?

– Det kan hende guarden har vært litt lavere enn ønskelig, når vi har gått så lenge uten et eneste smittetilfelle. Men jeg har ikke grunnlag for å si at folk har vært uforsiktige, sier Dahl.

Molde kommune understreker at det er ekstremt viktig at alle overholder karantenereglene og minner om at karantenen ikke kan avbrytes, om testen er negativ.

