Kilometerlange køer fra Sverige

Fra midnatt blir det innført karantene for reisende fra Värmland. Nordmenn i hopetall strømmet over grensen for å handle før regionen blir rød.

For mindre enn 10 minutter siden

Køen på E18 har strukket seg fra tollstasjonen på Ørje og forbi Nedre Hån, noen kilometer fra Töcksfors Shoppingcenter.

Värmland har de siste ukene vært et av få gule områder i Sverige, som betyr at reisende har kunnet handle og besøke hyttene sine hos söta bror uten å måtte gå i ti dagers reisekarantene ved retur til Norge.

Onsdag ble det kjent at Folkehelseinstituttet (FHI) ville råde regjeringen til å gjøre hele Sverige rødt, med unntak av Kalmar län.

Det rådet har regjeringen fulgt, som har ført til en flom av reisende fra Norge til Värmland.

Tall fra Statens vegvesen viser en stor økning i antall biler som kjørte på E18 ved Ørje i retning Sverige hele fredag.

Ved noen tidspunkt fredag har trafikken vært nesten dobbel så stor sammenlignet med fredag forrige uke.

– Vi gjennomfører utvidet grensekontroll på Ørje, men vi har ikke fått beskjed om at det har vært noen spesielle hendelser, sier operasjonsleder Gisle Sveen i Øst politidistrikt.

Ifølge Smaalenens Avis har det vært overfylte parkeringsplasser ved senteret i Töcksfors, og på et tidspunkt fredag kveld skal køen ha stått fra sentrum og helt til grensen, ifølge avisen.

Det er også lang kø ved Magnormoen kontrollstasjon, hvor reisende fra Charlottenberg må passere for å komme inn i Norge.

Der viser tall fra Statens vegvesen også en markant oppgang i antall passerende kjøretøy denne fredagen, sammenlignet med fredag uken før.

– Det er mye trafikk på grensen ved Magnor nå. Politi og Tollvesenet jobber på stedet. De reisende må påregne noe kø, sier operasjonsleder i Innlandet Øyvind Bakken.

Publisert: 09.10.20 kl. 20:26

Mer om Sverige Folkehelseinstituttet Karantene