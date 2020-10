DREPT: Halil Kara (21) ble skutt og drept utenfor Prinsdal Grill i januar i år. Foto: PRIVAT

Prinsdal-drapet: Drapssiktet kan ha avslørt skytter i avhør

I politiavhør skal den drapssiktede mannen (19) ha forklart hvordan våpen ble skaffet i forkant av drapet på Halil Kara (21) – og langt på vei pekt ut en medsiktet mann (20) som skytter.

Oppdatert nå nettopp

Det kommer frem i en fengslingskjennelse fra Borgarting lagmannsrett.

Ifølge kjennelsen erkjenner ikke den drapssiktede 19-åringen straffskyld, men han har i avhør med politiet plassert seg selv i hendelsesforløpet før og under drapet på Halil Kara ved Prinsdal Grill 10. januar i år.







I avhør har 19-åringen forklart at han ankom åstedet sammen med den medsiktede 20-åringen like etter klokken 23.05. Drapsofferet og hans følge skal da ha vært inne på gatekjøkkenet og spist mat.

De to drapssiktede mennene var i kontakt med en tredjemann (21), som også er siktet i drapssaken, via telefon. De to mennene satt på dette tidspunktet i en bil, i en stikkvei like ved gatekjøkkenet, ifølge kjennelsen.

les også Ung mann siktet etter Prinsdal-drapet: Tidligere dømt for grov vold

Mobilbevis

Politiet mener at bilen til 21-åringen ankom stedet en halvtime senere, og at denne bilen ble benyttet til å levere drapsvåpenet til de to andre drapssiktede mennene, ifølge kjennelsen.

Etter at bilen dro fra stedet, ble de to mennene på 19 og 20 år værende i området til Halil Kara var skutt og drept.

les også Flere hundre tar farvel med drepte Halil Kara (21): – Vi har mistet noe stort

I politiavhør har 19-åringen forklart at han selv løp fra stedet, noe også den medsiktede 20-åringen gjorde.

Politiet mener mobiltelefonene til de to ungene mennene viser at deres bevegelsesmønster støtter opp om 19-åringens forklaring rundt flukten fra åstedet.

Videoovervåkning

Retten mener også at videoovervåkning fra området ved Prinsdal Grill knytter den 19 år gamle mannen til stedet på tidspunktet da drapet finner sted.

«N.N. (19-åringen) går i sin forklaring langt i å knytte medsiktede N.N. (20-åringen) til våpenleveransen fra N. N.s (21-åringen) bil. Han går også langt i å knytte N.N. (20-åringen) til det som skjedde på grillen.», står det i kjennelsen.

les også Vitne om Prinsdal-drapet: – Skuddet utløste et basketak

Advokat Morten Furuholmen er forsvarer for 20-åringen – som langt på vei er pekt ut som skytter av den medsiktede 19-åringen – ønsker ikke å kommentere saken.

21-åringens forsvarer, advokat Øyvind Bratlien, ønsker ikke å kommentere saken. Det gjør heller ikke 19-åringens forsvarer, advokat Farid Bouras.

Politiadvokat Anne Marie Hustad i Oslo politidistrikt har ikke besvart VGs henvendelser tirsdag.

Publisert: 06.10.20 kl. 15:46 Oppdatert: 06.10.20 kl. 16:06

Les også

Mer om Krim Drap