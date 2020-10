Studentene ble også spurt om hva som betydde noe når de valgte drømmearbeidsplassen. Det viktigste var at det var en hyggelig arbeidsplass, at de fikk opplæring og utviklingsmuligheter og variasjon i arbeidsoppgavene. Lønn og muligheten for å utgjøre en forskjell var også blant de ti viktigste kriteriene.