OVERBÆRENDE: Statsminister og Høyre-leder Erna Solberg mener Ap-leder Jonas Gahr Støre bruker «større og større ord» i sin formuesskatte-slakt av Høyre. Foto: Terje Bringedal

Erna fnyser av Støres skatteslakt av budsjettet

En rystet Ap-leder Jonas Gahr Støre kalte regjeringens nye kutt i formuesskatten til de rikeste en «unorsk skatteskandale» - men Høyre-leder Erna Solberg sier at Ap selv har vært med på å redusere både formuesskatten og andre skatter.

Oppdatert nå nettopp

Da VG møtte statsministeren til budsjettintervju i stortingsrestauranten noen timer etter at statsbudsjettet var lagt frem onsdag ettermiddag, bare fnøs Erna Solberg av den knallharde kritikken fra sin politiske hovedkonkurrent.

– Støre sier at dette statsbudsjettet er en «unorsk skatteskandale». Hva sier du til det?

– Det høres ut som om Ap bruker større og større ord. Dette er en saklig uenighetsdebatt om hva som er viktigst for norsk næringsliv framover. Det er ikke unorsk. Ap har selv foreslått rabatt i formuesskatten på arbeidende kapital. Ap var med på 20 prosent i den siste skattereformen. På 1990-tallet hadde de en lavere verdsettelse av denne typen eiendeler. Spesielt unorsk er det ikke å gi en rabatt på arbeidende kapital. Det hadde vi da Aps Sigbjørn Johnsen var finansminister første gangen, og det har vi også hatt med støtte fra Ap tidligere. Så det er nok inflasjon i ord, vil jeg si.

UENIGE: Jonas Gahr Støre hører på mens Erna Solberg blir intervjuet i Vandrehallen i dag. Foto: Terje Bringedal

Oppslag i avisene

– Støre bør jo vite alt det du sier nå. Hva tror du er grunnen til at han sier det han sier?

– Vi er på vei inn i valgkamp. Ordene blir større og større, for å få oppslag i avisene.

– Jonas Gahr Støre har valgt ut formuesskatten som en markør til valgkampen?

– Det har han nok. Det er viktig å huske at Ap av og til sier at regjeringen har hatt en skattelette på 27 milliarder kroner. Det er riktig, men en del av de skattekuttene har jo Ap vært med på. De har vært med på reduksjon av selskapsskatten. De har sagt at de ikke vil gjeninnføre arveavgiften. Vi har også gjort skatteøkninger, for eksempel i verdsetting av eiendeler, som har gjort skattesystemet vårt sunnere, sier Solberg.

– Da vi tiltrådte i regjering i 2013 var det slik at hvis du plasserte 6000 kroner i sekundærbolig i stedet å ha dem i aktivt eierskap som for eksempel aksjer, så sparte du 2000 kroner ved å investere pengene i sekundærbolig. Dette er endringer vi har gjort for å gjøre skattesystemet vårt bedre. Formålet har vært å få mer aktivitet i norsk økonomi.

Radioaktiv formuesskatt

– Hva er grunnen til at formuesskatten, både for Høyre og Ap, er tilnærmet politisk radioaktiv?

– Det er ikke radioaktivt for oss. For oss er det et virkemiddel i å skape flere bedrifter, mer norsk eierskap, sørge for at vi får utviklet distrikts-Norge. For Ap er en markør på økonomiske forskjeller. Vi har et annet syn på hva som er viktigst, å sørge for at folk er kvalifisert til arbeidsmarkedet og at det er nok jobber. Det er det vi bruker de store pengene på, ikke på skattelettelser.

Sliter mye

– Er dette formuesskatte-kuttet midlertidig, på grunn av coronaen?

– Nei, for oss er det et langsiktig mål å fjerne formuesskatten på arbeidende kapital. Men grunnen til at vi gjør det vi gjør akkurat nå er fordi er i en situasjon hvor norske bedrifter, ikke minst distriktsbedrifter, sliter mye. Da må de slippe å gjøre uttak av bedriften for å betale eiernes skatt, når man trenger de pengene i bedriften.

– Hvorfor var det så viktig for Høyre å øke skatterabatten fra 35 prosent til 45 prosent?

– Fordi norske bedrifter for øyeblikket sliter mye. Det er en vanskelig periode.

– Hvis det er så ensidig negativt med formuesskatt, hvorfor fjerner da ikke hele skatten uten forbehold?

– Det Høyre prioriterer er de endringene som dreier seg om tiltak som er nær bedriftene og som er beskatning av kapitalen til bedriftene. Så har vi gjort noen ting også på vanlige folks formuesskatt, som å heve innslagspunktet.

– Du har sagt, og til og med skrevet det i en bok, at det er helt uaktuelt å fjerne formueskatten hvis det fører til at vi får styrtrike nullskatteytere. Vurderer å kutte videre slik at folk bare betaler noen få kroner i skatt, bare ikke null?

– Vi gjør en sånn vurdering hvert eneste år, og det er fortsatt sånn at eiere må betale formuesskatt også i 2021. Men de betaler litt mindre for det eierskapet de har i bedrifter.

– Selv om skatteprosenten på formuesskatten er kuttet flere ganger av denne regjeringen, så har ikke totalt innbetalt formuesskatt til statskassen blitt mindre, tvert imot?

– Ja, og det er fordi det heldigvis har gått bedre i norsk økonomi. Formuesskatten ligger omtrent på samme volum som før på grunn av dette. Vi har også gjort noe med verdsettelsen på enkelte områder, og det får vi kritikk for. Av de som plasserte pengene sine inn i eiendom i stedet for å skape arbeidsplasser i bedrifter, fordi det lønte seg under det rødgrønne skattesystemet.

Publisert: 07.10.20 kl. 21:25 Oppdatert: 07.10.20 kl. 21:44

