Ut mot regjeringens vaksine-prioritering: − Elendig håndverk

Kunnskapsminister Guri Melby (V) og regjeringens håndtering av vaksine-prioriteringen av skole- og barnehageansatte får kritikk av kommunetopper og Fagforbundet.

Fungerende byrådsleder Lubna Jaffery (Ap) i Bergen syns regjeringen og Melby tar altfor lett på samarbeidet med dem som faktisk vaksinerer folk ute i landet.

Bakgrunnen er at Melby tirsdag ettermiddag slapp nyheten om at regjeringen prioriterer vaksinering av barnehage- og skolepersonell i sommer. Men uten at regjeringen hadde rådført seg med kommunene før nyheten ble presentert.

– Dette er krevende for vaksineprogrammet vårt, våre fagfolk skal se på dette, men dette er et eksempel på at vi ikke spilles gode ute i kommunene som faktisk har ansvaret for vaksineringen, sier Jaffery til VG.

Hun mener regjeringen og Melby «må løfte blikket» og se at det er et enormt arbeid som pågår ute i kommunene nå, spesielt i storbyer som Bergen.

– Det ligger enormt med planlegging og logistikk i det å få vaksinert en hel befolkning. Folk jobber knallhardt med dette. Derfor er det krevende å få beskjed via mediene i en pressemelding like før sommerferien, legger hun til.

Hun er en av mange som stiller seg undrende til at ikke personell i barnehager og skoler er prioritert tidligere.

– Lærerne har stått i front i pandemien. Hvis dette er viktig for regjeringen er jeg noe undrende til at dette ikke kom tidligere, før skoleåret var ferdig, sier Jaffery, som fungerer som byrådsleder mens Roger Valhammer er i permisjon til 30. august.

Vaksinerer som planlagt

Alfred Bjørlo er ordfører i Stad i Vestland, og partifelle med Guri Melby i Venstre.

Han finner ingen grunn til å endre egen kommunes prioritering av vaksiner i sommer etter regjeringens beslutning om å prioritere ansatte som jobber med barn og unge.

– Vi legger til grunn at vi greier å vaksinere alle ansatte i skoler og barnehager før skolestart uansett. Hvis ikke hadde det blitt et veldig byråkrati og styr med å flytte folk opp og ned i vaksinekøen, sier Bjørlo.

– Forståelse for at det blir byråkratisk og styrete for noen kommuner?

– Ja, det var litt dårlig timing på dette nå – etter at sommerferien er startet, svarer Bjørlo, som også registrerer at kommunenes organisasjon KS ikke var rådspurt eller informert om vaksine-prioriteringen på forhånd.

– Det er alltid en god regel å sjekke med dem som har skoen på, sier Bjørlo til VG.

– Elendig håndverk

Leder for Fagforbundet, Mette Nord, er forbannet på regjeringens håndtering. Hun representerer en rekke barne- og ungdomsarbeidere og andre ansatte i skoler, barnehager og SFO.

– Dette er elendig håndverk av Guri Melby og regjeringen. Vi har i et halvt års tid tatt til orde for vaksinering av ansatte som jobber med barn. Først etter at skolene er gått ut i sommerferie kommer beskjeden om at disse ansatte skal prioriteres. Og det er i praksis opp til den enkelte kommune å utføre dette. Det er jo nesten umulig for mange kommuner å få til dette. Her fortjener statsråden strykkarakter for sin håndtering, sier Nord.

– Har ikke utfordringen vært at vaksinene har kommet for sent?

– Det har vært utfordrende, men det hjelper ikke å ha en hopp-og-sprett-strategi som ikke er forankret hos kommunene som skal utføre vaksineringen. Nå må de igjen omkalfatre på sin vaksine-prioritering. Melby burde så klart også ha rådført seg med KS og kommunene før hun gikk ut med denne prioriteringen, sier Mette Nord.

– Finnes ikke enkle løsninger

Kunnskapsminister Guri Melby peker på at regjeringen har måttet endre vaksineringsstrategien flere ganger tidligere; da det kom færre vaksiner enn forventet, da vaksiner ble tatt ut av programmet, slik man gjorde med AstraZeneca, eller da de endret tidsintervallet mellom dose en og to.

– Alt vi gjør er for å sikre best mulig beskyttelse av befolkningen. Det finnes ikke enkle løsninger, pandemibekjempelse er et krevende arbeid og derfor trenger man fleksibilitet, sier hun til VG.

– Kommunene sier de fikk vite om dette gjennom mediene?

– Jeg ga embetsverket tidligere på dagen beskjed om at KS skulle informeres om vedtaket før det ble kjent i offentligheten. Jeg har nå fått beskjed om at KS først ble informert om saken klokken 18 og det er selvsagt beklagelig.

Melby har forståelse for at det kan være krevende for kommunene, men peker på at mange kommuner, deriblant Oslo, mest sannsynlig vil ha klart å vaksinere alle over 18 i løpet av juli uansett og at kommunene tidligere har vist at de har klart å prioritere helsepersonell.

– Jeg mener dette er fullt gjennomførbart. Men dette er en mulighet for kommunene, ikke et pålegg. Hvis kommunen sier det er umulig å gjennomføre, så er det et legitimt standpunkt.

Melby viser til at lærere ikke har vært prioritert tidligere fordi de ikke har vært spesielt høyt på statistikken over yrkesgrupper med mye smitte.

Studier ved FHI har vist at det er bare i Oslo at lærere og assistenter har hatt høyere sannsynlighet for å få påvist covid-19 i den perioden trafikklysmodellen har fungert på gult eller rødt nivå i skolene. Lærere i videregående har faktisk hatt lavere risiko enn andre yrker, også i hovedstaden.

Praktisk gjennomføring

Hvordan kommunene som velger å prioritere vaksinasjon av lærere og barnehageansatte praktisk skal gjennomføre dette, vil være opp til den enkelte kommune.

Det opplyser overlege Are Stuwitz Berg i Folkehelseinstituttet (FHI).

– En av mulighetene er at den enkelte skole og barnehage bistår med å identifisere uvaksinerte, sier han til VG og peker på at kommunene har oversikt over sine egne ansatte og at de i SYSVAK (Nasjonalt vaksinasjonsregister) kan se hvem som gjenstår å vaksinere.

– Vi har i vårt notat problematisert at dette er med på øke kompleksiteten i en krevende tid i coronavaksineringen siden både de som skal vaksinere og de som skal vaksineres, etter hvert skal ha ferie. Det er en kommunal avveining hvordan de skal bruke ressursene, sier Berg.