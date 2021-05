STØRRE OMFANG: – Jeg frykter at vi bare har sett toppen av isfjellet, sier advokat Mette Yvonne Larsen. Foto: Hanna Kristin Hjardar

Bistandsadvokat krever gransking av Varhaug-saken

Advokat Mette Yvonne Larsen frykter det er mange ukjente ofre i Varhaug-saken. Nå krever hun offentlig gransking.

– Historien om psykolog Sverre Varhaug er sjokkerende. Jeg blir uvel av å tenke på at han fikk mishandle pasienter så lenge, sier Mette Yvonne Larsen.

I ett år har VG har kartlagt hvordan psykolog Sverre Varhaug manipulerte og forgrep seg mot sårbare pasienter – og hvordan ingen klarte å stoppe ham.

SERIEFORBRYTER: Tre ganger ble Sverre Varhaug dømt for overgrep mot til sammen seks pasienter. Foto: Privat

Forbrytelsene strekker seg over tre tiår, fra 1969 til 1998 og skjedde blant annet da Varhaug hadde betrodde stillinger ved norske sykehus.

Tre ganger ble han dømt for overgrep mot til sammen seks pasienter.

Nå har VG har sporet opp dokumentasjon om ytterligere åtte pasienter.

Fem av dem varslet politiet eller helsevesenet om overgrep. De har aldri fått saken sin prøvd for domstolen, kunne VG avsløre søndag.

Sakene ble ikke etterforsket, selv om politiet satt på dokumentasjon om historiene deres.

FLERE UKJENTE: – Vi vet at Varhaug hadde et stort nedslagsfelt., sier Mette Yvonne Larsen. Foto: Hanna Kristin Hjardar

Advokat Mette Yvonne Larsen tror det er flere ukjente ofre.

– Jeg frykter at vi bare har sett toppen av isfjellet, sier hun.

Larsen var bistandsadvokat til ett av ofrene i straffesaken i 2001 og 2002.

– Nå vet vi at han forgrep seg mot pasienter over flere tiår. Vi vet også at han hadde et stort nedslagsfelt. Vi har god grunn til å frykte at det finnes mange ofre som aldri er blitt sett eller hørt av myndighetene.

Manglende vilje

Larsen mener det er begått flere alvorlige feil i Varhaug-saken.

Den alvorligste er myndighetenes manglende vilje til å se på Sverre Varhaug som en serieovergriper, mener hun

– Hvis de hadde gjort det, ville de etterforsket bredere og kartlagt om det var flere mulige ofre. I stedet minimerte de hver sak og så ikke sammenhengen. Larsen mener politiet burde ha snakket med alle Varhaugs pasienter, ikke kun de som anmeldte.

– De burde systematisk ha varslet alle pasientene hans. For min klient kunne det spart ham for ti år med overgrep. Men politiet tok seg aldri tid til å snakke med han. Det er jævlig drøyt.

NØDVENDIG: – Varhaug-saken må gjennomgås i sin helhet, sier Mette Yvonna Larsen. Foto: Hanna Kristin Hjardar

Mette Yvonne Larsen krever nå offentlig gransking:

– Varhaug-saken må gjennomgås i sin helhet. Systemfeilene må avdekkes, slik at vi kan hindre at noe sånt som dette får skje igjen.

Larsen mener myndighetene bør lære av alle feil i Varhaug saken.

– De må ikke skylde på tiden som har gått og si at alt er så mye bedre nå. For det stemmer ikke. Overgrep skjer i helse-Norge i dag også. Likevel er det en kunnskapsløshet om dette som ligger tungt i systemet.

SAMVITTIGHET: – Jeg håper denne saken slår ned som en bombe, sier advokat Mette Yvonne Larsen. Foto: Hanna Kristin Hjardar

Offentlig beklagelse

Det bør vurderes om alle ofrene i denne saken skal få en kompensasjon, mener Mette Yvonne Larsen.

– Hvis det finnes ofre som aldri har fremmet sak mot Varhaug, bør myndighetene anerkjenne historiene deres og gi dem en offentlig beklagelse. For de burde aldri vært utsatt for noe sånt av en offentlig godkjent psykolog.

Larsen sier det er mange som bør kjenne på dårlig samvittighet.

– Jeg håper denne saken slår ned som en bombe. Jeg håper de som så gjennom fingrene med det Varhaug gjorde, endelig nå tar ansvar.

Jeg håper også noen går i seg selv og tenker: «Hva var det jeg lot være å gjøre?» sier Mette Yvonna Larsen.

