SMITTE-UTSATT: Trondheim sentrum preges av mennesker som bærer munnbind på offentlige steder. Byens innbyggere må regne med økt smitte og opptrappede tiltak i ukene fremover, var signalene fra formannskapsmøtet tirsdag. Foto: Gorm Kallestad, NTB

Trondheim venter ny rekordsmitte - unge menn og rusmiljøet utsatt

Trondheim kommune varsler enda en ny smitterekord i løpet av det neste døgnet. Spesielt unge menn er utsatt, ifølge helsedirektør Helge Garåsen. Samtidig vil politiet straffeforfølge smittespredere som ikke samarbeider.

Publisert: Nå nettopp

Helse- og velferdsdirektør i Trondheim kommune, Helge Garåsen, varsler rekordantall smittede i trønderhovedstaden i løpet av det neste døgnet.

Det sa han på det ekstraordinære formannskapsmøtet i Trondheim tirsdag morgen.

– Vi venter en ny smitterekord fra i dag, dessverre, blant annet på grunn av større smittetesting. Vi ser at det er mange utbrudd i ulike miljøer, men kanskje spesielt blant unge, voksne menn, sa Garåsen.

– Dette skal vi stå i over lengre tid, nå hjelper det ikke med skippertak, sa ordfører Rita Ottervik (Ap) i møtet om den stadig mer krevende smittesituasjonen i Trondheim.

TØFF TID: Helsedirektør Helge Garåsen i Trondheim kommune stresset at innbyggere nå må følge tiltak og retningslinjer lojalt - da han tok ordet i formannskapet tirsdag. Foto: Ned Alley, NTB

11 tilfeller i rusmiljø

Garåsen ga i sin statusorientering til politikerne opplysninger om at det spesielt innen rusmiljøet i byen er utfordringer knyttet til smittespredning for tiden.

– Vi ser noe smittespredning i forbindelse med små selskapeligheter blant venner og arbeidskolleger i tillegg til intern smitte i husstandene. Det er ikke nye ting i forhold til smittede i festemiljøet, men i rusmiljøet er det registrert 11 tilfeller i julen. På denne målgruppen kan vi ikke bruke tvang, men vi har varslet for eksempel Kirkens Bymisjon om utfordringer knyttet til dette, sa Garåsen i formannskapsmøtet.

Han viste til at det er noen få i rusmiljøet som strever med å holde seg i ro, men at kommunen følger disse så tett opp som mulig.

Vil straffeforfølge

I formannskapsmøtet kom det også frem at politiet i Trøndelag vil straffeforfølge smittespredere som ikke viser vilje til samarbeid. Det opplyste stasjonssjef Arne Nordtvedt i politiet i sin orientering til politikerne.

– Vi kommer til å straffeforfølge for å statuere eksempler. Det kan ha en oppdragende effekt på innbyggerne som ikke retter seg etter pålegg og forskrifter som er gitt.

– Situasjonen er alvorlig, og politiet må prioritere dette, sa Nordvedt som fikk støtte for dette fra flere politikere i formannskapet.

Varsler nye tiltak

Også i Trondheims omegnskommuner varsler det strammere tiltak etter en økning i smittespredningen de siste dagene.

Levanger-ordfører Anita Ravlo Sand satte seg i møte klokken 09.00 for å diskutere nye tiltak med blant andre smittevernlege Tommy Aune Rehn etter at det ble påvist ti nye tilfeller av Covid-19 i Trøndelags-kommunen mandag.

– Vi vil diskutere og vurdere om vi skal redusere antall kontakter folk kan ha i løpet av en uke, sa Sand til VG like før møtet.

Smittevernlege og kommuneoverlege Rehn bekrefter at det høyst sannsynlig vil komme tiltak. - Vi har hatt 39 tilfeller fra 21. til 28. desember. Stort sett kjenner vi smittekjedene. Men det blir nok innført tiltak, uten at jeg kan være mer konkret enn det, ifølge Rehn.

Studenter bekymrer

Også det kommende studentinnrykket med over 20.000 studenter som skal til Trondheim de kommende ukene, volder politikerne bekymring.

– Vi har som vertsby gjort nødvendige tiltak, og har et godt samarbeid med NTNU, opplyser kommunedirektør Morten Wolden i Trondheim under møtet.

De fleste studentene vil ankomme i perioden 4. til 11. januar.

– De første studentene (fra utlandet) som er kommet, er blitt sluset inn på karantenehotell. Det har fungert greit, sier helsedirektør Helge Garåsen.

Foran nyttårshelgen er hans råd klart for å unngå smitte:

– Er det mye folk som er samlet og beruset, så ville jeg holdt meg unna slike arrangementer, sa Garåsen som også fortalte om sjikane fra enkelte innbyggere.

– Vi får nå henvendelser om at enkelte har tradisjon for å ha gjester på nyttårsaften, og vil ha dispensasjon. Dette er et eksempel på at folk ikke forstår situasjonen, eller ikke vil følge regler så lenge det gjelder dem. De fleste forstår det, men vi får også sjikanering fra folk som synes tiltakene er dustete. Det er tøft, men det blir tøffere hvis vi ikke følger tiltakene, sier Garåsen.

I Trondheim er det blant annet innført tiltak som innebærer at folk skal ha sosial kontakt med maksimalt ti personer i løpet av en uke.