PREGET: Gjerdrum-ordfører Anders Østensen (Ap) på pressebrief om jord- og leirraset som traff et boligområde i Ask. Ordføreren har tatt nyheten om skredet svært tungt. Foto: Stian Lysberg Solum

Gjerdrum-ordfører om skreddøgnet: − Rett og slett beintøft

Ordfører Anders Østensen (Ap) i Gjerdrum kommune er tydelig preget etter det han kaller en «lang og særdeles tøff dag».

Publisert: Nå nettopp

Ordfører Østensen sier til VG at det begynner å gå opp for ham og kommunen at det kommer til å være tragiske utfall etter jordskredet på Ask i Gjerdrum i morgentimene onsdag.

– Vi ser det er mange som ikke er gjort rede for. Hvis det ikke raskt bedrer seg, er faren for at det ikke har gått bra stor, sier ordføreren.







Onsdag kveld var ti personer fremdeles savnet etter det store jordskredet. Politiet mener med ganske stor sikkerhet at det er mennesker i rasområdet.

– Men vi håper fremdeles på det inderligste fortsatt at det har gått bra, legger Østensen til.

– Fryktelig tungt

Ordføreren er tydelig preget når han prater med VG over telefon.

– Alle er jo sterkt berørt. I Gjerdrum er det mange som føler de kjenner hverandre, og det er rett og slett beintøft. Det er veldig tungt når en liten kommune opplever en så stor hendelse med så mange tragiske utfall.

– Det har vært en lang dag som går mot slutten, og det har vært fryktelig tungt, men vi står i det, sier han i det redningsaksjonen fortsetter inn i natten.

Ordføreren forteller at hendelsen innebærer en lang rekke arbeidsoppgaver for kommunen. Han mener de så langt har løst disse godt.

De har møtt de evakuerte på hotellene de er flyttet til, og hatt møte med de pårørende for dem som fremdeles er savnet.

– Vi prøver å være så tydelige og konkrete med informasjon som vi kan være. I en slik situasjon har man et vanvittig behov for informasjon.

31 boenheter

Minst ni bygg med 31 boenheter er berørt av skredet. Det røde feltet i kartet under viser hvilke hus som er tatt av raset, som ifølge NVE er omtrent 300 meter bredt og 700 meter høyt.

SKRED: Merket med rødt er de bolighusene som så langt har rast ut. Foto: Grafikk: Einar Otto Stangvik

Regionsjef i direktoratet, Toril Hofshagen, har ovenfor VGTV omtalt skredet som «et av de større i nyere tid».

Gjennom dagen onsdag, har det blitt søkt med Sea King-helikoptre, varmesøkende kamera, droner og hundepatruljer. Redningsmannskapet har hatt problemer med å ta seg inn i skredområdet, på grunn av faren for videre skred.