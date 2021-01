GLIMT I ØYET: Kurt Oddekalv ble avbildet i sine nærmeste omgivelser i et stort VG-intervju i 2019. Da fortalte han blant annet om hvordan han ble rammet av to hjerneslag. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

Minnes Oddekalv: Oppvekst som innflytter og minstemann skapte miljøkrigeren

Noe av tøffheten fikk Kurt Oddekalv (63) de første skoleårene som minstemann og innflytter med feil dialekt. Dette har vært med på å forme miljøkrigeren Kurt, skriver Miljøvernforbundet i sitt minneord.

Oddekalv døde etter at han gikk gjennom isen på Bahusvatnet i Hausdalen i Fana i Bergen mandag.

Han var leder for Miljøvernforbundet, som han selv opprettet i 1993 etter å ha blitt kastet ut fra Norges Naturvernforbund.

– Hans liv og livsverk var viet til naturen, miljøet, familien, mennesker og til miljøvern, skriver Miljøvernforbundet i et minneord tirsdag.

Oppveksten

Der vies et avsnitt til Oddekalvs oppvekst, hvor det fremgår både på- og mellom linjene at den kunne være tøff.

ANTREKKET: Khaki-vest og skjorte var lenge Kurt Oddekalvs signatur-antrekk. Her har han åpnet en «stinkbombe» i form av meget illeluktende oppdrettsslam på Aquanor-messen i Trondheim i 2011. Det er lukten av penger, sa Kurten. Foto: Ned Alley / Scanpix

Kurten ble født og fikk sine første barneår på Senja i Troms, før han og familien senere flyttet til Bergen der han gikk på skolen fra åtte-års alderen.

Mange har fått erfare i oppveksten at det ikke alltid var like lett å komme flyttende sørover med nord-norsk dialekt. Oddekalv var nok en av dem, og kollegene i Miljøvernforbundet skriver at åtteåringen delvis ble formet av denne flyttingen.

– Jeg er født på Senja og kjempet mye for dialekten, men til slutt måtte jeg gi tapt, sa Oddekalv i et stort intervju med VG i 2019.

– Med sin mor fra Senja, og sin far fra Solund, ytterst i havgapet i Sogn på Vestlandet har han fått det meste av natur og værforhold med seg fra barndommen av, går det frem av minneordet fra Miljøvernforbundet, som han selv har bygget opp fra grunnen av, skriver miljøkollegene i minneordet.

STORE BILER: Denne Land Roveren mottok Oddekalv av den rause bidragsyteren Trond Mohn. Oddekalv hadde som regel ingenting mot å posere for pressefotografene. Foto: Bjørn Erik Larsen, VG

Han beskrives som en robust fyr, en tøffing som aldri var redd for å bli upopulær eller latterliggjort. Mens store deler av miljøbevegelsen trykket vindkraft til sitt bryst, kjempet Oddekalv mot vindmøllene.

Ble latterliggjort

– Det var mange som latterliggjorde ham og kalte ham både tulling og det som verre var, men som senere har måttet innrømme at han faktisk hadde rett. Noen av sine beste kompiser, eller «tjommier», som det heter på ekte bergensk har han tidligere politianmeldt, skriver forbundet i minneordet. Som gårdbrukeren som han fant med gravemaskin i et vernet vassdrag.

– Det ble både anmeldelse og en god diskusjon, men hans gode hjerte, glimt i øyet, og rause væremåte har gitt ham mange venner der en ikke skulle tro de fantes. Kurt var på mange måter større enn seg selv, heter det i minneordet.

KLIPPET SLIPS: Daværende miljøvernminister Thorbjørn Berntsen så ut til å ta det med fatning da Oddekalv klippet slipset hans i to etter en debatt om miljøvern i Grieghallen i 1991. Foto: Line Møller, VG

Kollegene legger heller ikke skjul på at til tross for rause donasjoner og gaver fra blant andre Bergens store filantrop Trond Mohn, så har økonomien i forbundet ofte vært anstrengt.

Anstrengt økonomi

– Det er det å få løst miljøproblemene som har vært drivkraften og ikke hvor inntektene har kommet fra. Dette har gjort at Miljøvernforbundet, til tross for mange eiendeler alltid har vært blakk når lønnen til de ansatte skulle utbetales.

– At det har vært penger til å betale ut lønn når ny måned begynner har mer vært unntaket enn regelen. Det er også derfor mange har sluttet i jobben i årenes løp, men også derfor de som jobber i Miljøvernforbundet er seige og oppriktig opptatt av å løse miljøsaker. Kurt sa gjerne at han ville ha «miljøkrigere med kunnskap som professorer, styrken til en elitesoldat, moralen til en prest, og som kan snakke som en taxisjåfør».

– Moder Jords megafon

I regionavisen Bergens Tidende så konkluderer kulturredaktør Frode Bjerkestrand med at naturen og miljøet trengte en fyr som Kurten, eller «Moder Jords megafon» som han kalles.

– Oddekalv tok stor plass og beveget seg rundt i den norske offentligheten som en vandrende langfinger. Noen ganger var han så rå at han sto i veien for sitt eget budskap. Han var den dannede politikersamtalens evige sabotør, han var tømrer og befalsmann – og skogens og fjordenes prelat. Det var sjelden tvil i hans sjel, skriver Bjerkestrand.