SYKLER HELST: Klima og samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) i Oslo, foretrekker tohjuling og nullutslipps-kjøretøy når hun selv beveger seg rundt i Oslos gater. Foto: Frode Hansen, VG

MDG-Lan: Vil fase inn dieselbilfrie gater fra 2022

Klima- og samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) vil ha større fart på fjerningen av bensin- og dieselbiler fra Oslos sentrumskjerne enn det som hittil er kjent. Byrådet vil starte med utslippsfrie soner allerede i 2022.

Publisert: Nå nettopp

I klimastrategien som er vedtatt av bystyret står det også at området innenfor ring 3 skal bli fossilfritt innen 2024. Målet er videre at det innen 2030 ikke skal være mulig å kjøre diesel- eller bensinbil i Oslo.

Politikken stemmer overens med regjeringens klimamelding, som åpner for flere nullutslippssoner. Men den formelle tillatelsen fra regjeringen er ennå ikke på plass.

Aller først satser byrådet på å sørge for at noen av veiene som er innenfor sonen for bilfritt byliv i indre bykjerne - tømmes for diesel- og bensinbiler. Det skal skje fra 2022 hovedsaklig i gatene i en sone rundt rådhuset.

– Det sier jo litt om hvor raskt vi ønsker å trappe opp dette, sier en entusiastisk Berg.

EL-BÅRD: Frps samferdselspolitiske talsperson på Stortinget, Bård Hoksrud har selv nylig kjøpt seg elbil. - Men primært for å slippe avgifter, bedyrer telemarkingen som pendler fra Bamble til hovedstaden. Foto: Frank Ertesvåg, VG

Fremskrittspartiets talsperson innen samferdsel på Stortinget, Bård Hoksrud, rister på hodet.

- Det er rett og slett uakseptabelt det Lan og Oslobyrådet nå har satt seg fore. Det verste er at de rammer folk med dårlig råd. Mennesker som kanskje såvidt har råd til å kjøpe seg en brukt dieselbil for å komme seg rundt på helt nødvendige ærender med ungene, advarer Hoksrud, som selv nylig kjøpte seg elbil.

– Men det var utelukkende for å slippe avgifter, minner Frp-representanten fra Vestfold og Telemark om.

– Prøver MDG bevisst å provosere partier som Sp og Frp og brukere av diesel/bensinbiler, Lan Marie Berg?

– Nei. Dette er helt nødvendig for å løse klimakrisen, gjøre bylufta reinere og skoleveiene tryggere. Og så gjør vi jo dette samtidig som vi gjør kollektivtilbudet bedre, bygger sykkelveier i rekordfart, og støtter utrullingen av elbiler og delebiler i hele Oslo, svarer byråden.

BILFRITT BYLIV: Den blåskraverte sonen på bykartet for Oslo markerer hvor det er mest aktuelt å innføre nullutslippssoner først. Foto: Oslo kommune

Hun godtar ikke premisset om at det er folk i byen med dårlig råd som er avhengige av å kjøre brukt dieselbil - som rammes hardest av et fossilbil-forbud på stadig flere sentrumsveier.

– De fleste som kjøper bil i Norge kjøper en bruktbil, og nå er det et stort antall bruktmodeller å velge blant, også blant elbiler. Elbiler betaler under halv pris i bomringen, de har mye rimeligere parkering, og er mye billigere i drift enn fossilbiler, ramser Berg opp.

– Kollektivtilbudet blir også stadig bedre, og barn i skolealder kan nå reise gratis og ungdom til halv pris, legger hun til.

OSLO-MAKT: Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) og Lan Marie Nguyen Berg (MGP) går hånd i hånd i retning av stadig færre fossilbiler i Oslo sentrum. Foto: Frode Hansen, VG

– Du blir anklaget for stadig å bruke pisk i stedet for gulrot?

– Det er jeg helt uenig i. Vi bruker store summer på å gjøre det enklere å reise kollektivt og vi støtter nullutslippsløsninger for privatpersoner og næringsliv gjennom klimafondet. Problemet er at mange argumenterer for at vi kun skal bruke gulrøtter i klimapolitikken. Det har ikke fungert, svarer Lan Marie Berg.

Hun er ikke tilfreds med at på 30 år har Norge kuttet 3 prosent av utslippene.

– Skal vi klare å nå Norges og Oslos klimamål, og samtidig gjøre byene våre grønnere og bedre å bo i, må vi bruke hele verktøykassa. Når det blir færre bensin og dieselbiler i byen, blir det også reinere luft og tryggere sykkel- og skoleveier, og bedre plass til buss og bane. Det tjener alle på.

Bård Hoksrud i Frp tror diesel- og bensinbilfrie gater i Oslo sentrum vil ramme også de mange bobilturistene på norgesferie.

– Det vil jo i praksis hindre enhver bobilturist i å ta seg inn i hovedstaden. Nei, denne diskrimineringen av diesel- og bensinbilister går for langt.

– Hva er dine grep for å bremse forurensing og dårlig luft i landets mest trafikkerte og folkerike by da, Hoksrud?

– Vi trenger ikke rushe tiltakene frem slik MDG og byrådet gjør. Dessuten blir diesel- og bensinbiler forsynt med stadig renere motorer, svarer Frp-representanten.