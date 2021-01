SKREDKANTEN: Bildet viser en del av skredkanten på leirskredet på Ask som først løsnet den 30. desember. Foto: TORE KRISTIANSEN, VG

Bjørn (65) i skred-drama i Gjerdrum for 40 år siden: − Rygget så fort jeg maktet

Høsten 1980 gikk det et mindre leirskred like sør for dagens skredområde på Ask. Anleggsmaskinfører Bjørn Tandberg (65) sier han rygget raskt vekk etter at grunnen raste foran bulldoseren hans.

Publisert: Nå nettopp

Både Tandberg og den erfarne lokale entreprenøren Halvard Huser (74) var tidlig skeptiske til utbyggingen av boligfeltet i et område som var så utsatt for kvikkleire.

Begge har jobbet med planering og gravearbeider i Gjerdrum i flere årtier. Det var således en ung fører av den 50 tonn tunge bulldoseren som planerte masser på Ask i slutten av september i 1980.

VETERAN: Bjørn Tandberg (65) er trolig en av landets mest erfarne bulldoser-førere. Gjerdrum-mannen har snart 50 år bak seg i bulldoser-hytta. Foto: Privat

– Jeg drev med bakkeplanering for en grunneier i området. Mens jeg jobbet der, oppdaget jeg at hele grunnen begynte å rase foran meg. Da var det bare å rygge det jeg var kar om. Bakken begynte å flytte på seg. Skredet raste også bakover mot meg. Jeg rygget så fort jeg maktet, beskriver Tandberg til VG.

Han så bare et krater foran seg – mens han selv bare ble sittende i førerhuset på bulldoseren i rundt en time for å summe seg.

– På et tidspunkt så jeg rett ned i rasgropen fra det som brått ble en høyde på 10–15 meter. Jeg så en gråblå suppe av kvikkleire nederst, sier Tandberg som var 25 år, «ung og uredd» den gangen.

RASET: Oversiktsbilde over skredområdet på Ask i Gjerdum. Det mindre skredet i 1980 gikk nær sørenden av dagens rasområde, ifølge entreprenøren. Foto: Jaran Wasrud/NVE

Han har kjørt bulldoser i snart 50 år, og skriver opp alle oppdrag i kalenderbøkene sine. Planeringen på Ask utførte han enten den 25. eller 26. september i 1980.

Både han og hans mangeårige arbeidsgiver og entreprenør Halvard Huser har i mange år vært klar over kvikkleire-forekomstene i Gjerdrum og på Ask spesielt.

Begge er godt kjent i området etter å ha hatt ansvaret for store arealer med planering og gravearbeider i Gjerdrum og på Romerike.

– Da planene for utbyggingen av boliger i området ble kjent, så snakket vi om det internt og i samtaler med utbyggere – at dette området måtte de være forsiktige med, husker Tandberg.

ENTREPRENØR: Halvard Huser er mangeårig entreprenør og gründer av Huser Entreprenør as. i Gjerdrum. Foto: Privat

Gründer i Huser entreprenør, Halvard Huser, bekrefter historien.

– Vi planerte ut ved en rabb i dette området som ligger i sørenden av skredet som gikk 30. desember. Under planering med en bulldoser, så glapp det ut et svært skår i bakken like foran bulldoseren. Jeg mener bestemt at vi også sa ifra om dette til landbrukskontoret i kommunen som ofte var inne i bildet ved denne typen planeringer, sier Huser til VG.

Det aktuelle skredet i 1980 er ikke registrert i noen oversikter over lokale skred i Gjerdrum eller på Romerike, så vidt VG har kunnet bringe på det rene. Tidligere teknisk sjef i Gjerdrum, Per Ivar Frey-Larsen (88) tror det har en naturlig forklaring.

– Trolig har dette skredet vært så lite i omfang, at det ikke er registrert som et leirskred, sier Frey-Larsen, som legger til at det ikke er helt uvanlig at det løsner masser i forbindelse med planeringsarbeider.

Hendelsen gjorde uansett sitt til at entreprenør Huser og maskinfører Bjørn Tandberg fikk underbygget sin skepsis til utbygging i deler av Gjerdrum.

– Det var et lite sjokk den gangen. Jeg tenkte med meg selv at i det området skal vi aldri planere noe mer, sier Tandberg.

Senere ble Huser entreprenør as. likevel med på konkurransen om planerings- og gravearbeidene på utbyggingen av boligfeltet Nystulia som nå er et skredområde.

– Dere var ikke skeptisk på grunn av leire og kvikkleire?

– Nei, vi stolte på at dette var trygg grunn. Vi fikk opplyst at det var godkjent av NGI, men det var et annet selskap som fikk jobben, svarer Halvard Huser.

Tidligere ordfører og mangeårig lokalpolitiker i Gjerdrum, John K. Ødegaard (76), kan ikke huske at han fikk kunnskap om noe leirskred på Ask i 1980.

Det er riktignok registrert et skred på Ask i 1973, men Ødegaard er ikke overrasket over det entreprenørene forteller om fra syv år senere.

– Det viser seg at det er dårlige grunnforhold i flere områder i Gjerdrum. I min tid som lokalpolitiker og ordfører bygde vi mest i Romeriksåsen, der grunnforholdene er mer stabile.

– Var det uttrykt skepsis til utbygging der det var kvikkleireforekomster på Ask?

– Det var en del snakk om det også i min tid. Det ble gjort en del grunnundersøkelser i området, og flere synes nok en utbygging der var tvilsomme greier, svarer Ødegaard.

Han synes uansett det viktigste nå er å gi mest mulig støtte til de skredrammede menneskene i hjemkommunen.

– Det er fryktelig tragisk og helt forferdelig det som har skjedd. Det er verst for dem som har mistet sine kjære. Mange har fått hjemmene sine ødelagt. Det er likevel en trøst at det ikke har gått med flere. For dette kunne gått så mye verre, sier Ødegaard.