RINGES NED: Politiet får inn masse meldinger om uvettig fyrverkeribruk nyttårsaften. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Politiet ringes ned med fyrverkerimeldinger: − Ville vesten

Operasjonssentraler rundt om i landet får stadig nye meldinger om ulike former av uvettig fyrverkeribruk. Sør-Øst politidistrikt sier de ringes ned.

Publisert: Nå nettopp

– Operasjonssentralen nedringes nå av uvøren bruk av fyrverkeri. Det siktes på mennesker, og på bygninger, men foreløpig er det ikke meldt om alvorlig personskade, skriver Sør-Øst politidistrikt på Twitter.

Den siste var en melding om 50 ungdommer som har fyrt opp fyrverkeri mot hus.

– Mange løp fra stedet ved vår ankomst. Politiet har kontroll på situasjonen, skriver de.

I Drammen har en gruppe ungdommer på cirka 20 stykker fyrt opp fyrverkeri mot hverandre. En person er truffet, trolig ikke alvorlig skadet, ifølge politiet. De melder også om “Ville Vesten”-tilstander i Kongsberg.

– Fyrverkeri-oppskyting i alle retninger, samt ulovlig snøscooterkjøring, melder politiet.

Flere branner

Det meldes også om gressbranner flere steder i Troms, blant annet en å Dyrøy forårsaket av rakett i tørt gress.

Lignende meldinger har også kommet fra Nordland politidistrikt.

– Samtlige er formentlig forårsaket av fyrverkeri, skriver politiet om gressbrannene i Bodø.

På Lørenskog har politiet rykket ut på melding om slagsmål og flere personer som skyter fyrverkeri mot folk på en parkeringsplass i nærheten av Triaden.

Sør-Øst melder også om brann i en gesimskasse i Larvik, trolig forårsaket av fyrverkeri.

– Slukket med pulverapparat, men noen har pustet inn pulveret fra apparatet. Brannen er slokket og patruljen undersøker nærmere nå, skriver politiet.

T-bane evakuert

Det har også vært meldinger om uvettig fyrverkeribruk tidligere på kvelden i Oslo.

På Ellingsrudåsen skjøt ungdommer fyrverkeri mot forbipasserende.

– Vi fikk flere meldinger rundt klokken ni om at de skjøt mot hverandre og i retning tilfeldige forbipasserende på Ellingsrudåsen, sier operasjonsleder Vidar Pederson til VG.

Senere på kvelden ble Stortinget T-banestasjon evakuert etter at noen brukte fyrverkeri der inne.

Gjerningspersonene er ikke tatt, og sannsynligvis over alle hauger, ifølge pressevakt Jan Rustad i Sporveiene.

– Dessverre er det nyttårsaften i dag. Det forklarer hvorfor hendelsen har skjedd, sier han.

Ber folk følge reglene

Over Gjerdrum der det har gått et omfattende jordras har politiet bedt folk om å ikke skyte opp fyrverkeri fordi det vanskeliggjør letingen etter de ti som fortsatt er savnet der.

Politiet har også advart folk om at de vil slå hardt ned på smittevernbrudd nyttårsaften.

På den nest siste dagen av året, ble det registrert det høyeste antallet nye coronasmittede på én dag i Norge noensinne – 732 nye tilfeller.

Politiet i Oslo innenfor ring 2 har oppbemannet for nyttårsfeiringen.

Operasjonsleder Tor Gulbrandsen i Oslopolitiet sier til VG at de vil reagere på meldinger om fyrverkeri som blir sendt opp innenfor Ring 2 og i trehusområdene ved Vålerenga og Kampen. Her er det totalforbud mot å skyte opp fyrverkeri.

– Vi ønsker at nyttårsfeiringen går fint for seg, at folk visere respekt for andre og fyrverkeriet man bruker.