FORESLÅTT VRAKET: Minst 20 av 33 i Oslo Høyres bystyregruppe vil sparke gruppeleder Øystein Sundelin. Foto: Terje Pedersen / NTB

Opprør i Oslo Høyre: Vil vrake leder

Det er fullt opprør i Oslo Høyres bystyregruppe, mot deres egen gruppeleder, Øystein Sundelin. Et flertall av bystyregruppen krever at han sparkes.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Minst 20 av 33 medlemmer og varamedlemmer i Oslo Høyre bystyregruppe har signert et forslag om å kaste dagens gruppeleder, Øystein Sundelin, og erstatte ham med nåværende nestleder Anne Haabeth Rygg.

«Årsaken til dette er at nåværende gruppeleder etablerer en ukultur som undergraver den gjensidige tilliten som bystyregruppen er avhengig av», skriver de i forslaget, som VG har fått tilgang til.

Sundelin tok over som gruppeleder i oktober 2019, etter Eirik Lae Solberg.

– Det er en ulykkelig situasjon som jeg virkelig hadde ønsket at vi kunne slippe, men jeg har etter hvert innsett at vi er nødt til å handle. Et flertall av medlemmene og varamedlemmene har kommet til at vi må bytte ut gruppelederen i vår bystyregruppe, sier Lae Solberg til VG.

– Overraskende

I forslaget kommer de med seks forslag, som skal voteres over på bystyregruppens møte mandag 11. januar (se faktaboks).

VG har fredag formiddag forsøkt å komme i kontakt med Øystein Sundelin, uten å lykkes. Han sier til Avisa Oslo at han først ble kjent med forslaget fredag.

– Jeg visste ikke om det før i dag. Dette kommer overraskende, sier han.

I tillegg til å erstatte Sundelin med Haabeth Rygg, vil Høyre-politikerne vil fjerne ham fra andre verv han er valgt til i kraft av å være gruppeleder og heltidspolitiker.

De vil ha Ola Kvisgaard som ny nestleder når Haabeth Rygg rykker opp, og vil også gjøre en omrokering av utvalgsverv mellom Høyre og Venstre.

Sundelin blir kastet hvis de 20 som står bak forslaget stemmer for det på mandag. Vervet som bystyremedlem er folkevalgt, og Sundelin er valgt fra 2019 til 2023, og sitter uansett i Høyres bystyregruppe sammen med dem som eventuelt vraker ham.