NED: Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre må ifølge en ny partimåling se at avstanden frem til Senterpartiet øker. Foto: Helge Mikalsen, VG

Ny katastrofemåling for Ap: Sp fem prosent foran

I Klassekampen og Nationens nyeste måling får Ap rekordlave 17,5 prosent. Hele fem prosentpoeng foran ligger Sp, med 22,6.

Publisert: Nå nettopp

Mens Senterpartiet gjør sin beste meningsmåling i dette årtusenet på Nationen og Klassekampens januarmåling, er målingen svært dyster for Arbeiderpartiet, melder NTB.

Det er Norfakta som har gjennomført målingen på vegne av de to avisene. Analyseinstituttet har aldri før målt Sp så høyt eller målt Ap så lavt siden instituttets oppstart i 2006.

Både Johan Giertsen i nettstedet Poll of polls og tidligere Sp-leder Anne Enger sier til Nationen at de heller ikke vet om noen bedre måling for Senterpartiet.

– Ikke vært verre på 20 år

Dette er Aps dårligste måling på nesten 20 år, tror Johan Giertsen i Poll of polls.

– Jeg tror vi snakker om maktkampen mellom Jagland og Stoltenberg i 2001/2002. Det må være da, sier han til VG.

– De er fem prosentpoeng bak Sp. Det er 150.000 velgere omregnet i stemmetall.

Det siste året har Sp stadig økt på meningsmålingene, og har danket ut Ap på flere enkeltmålinger høsten 2020.

Men avstanden har aldri vært så stor før, mener Giertsen.

– De to partiene ble jevnstore sent i høst, men fem prosentpoeng har det aldri vært.

– Der ligger Aps håp. I går hos VG hadde Ap 170.000 velgere på gjerdet. De stemte Ap i 2017, og er nå ikke sikre.

OPP: Senterpartiet gjør sin beste måling i dette årtusenet, ifølge Norfakta-målingen til Nationen og Klassekampen. Her er leder Trygve Slagsvold Vedum. Foto: Tore Kristiansen, VG

Støre: Valgdagen viktigst

– Den viktigste målingen kommer valgdagen, og vi skal stå på for å sikre flertallet for et skifte. Fram til da skal jeg stå på hver dag for en ny og mer rettferdig retning for dette landet, der det blir vanlige folks tur, skriver Jonas Gahr Støre til VG.

Ap-lederen sier at de trenger å sikre trygge jobber og velferd for alle, uansett hvor i landet man bor.

– Vårt mål er at Ap skal bli det største partiet og ha statsministeren i en ny regjering, skriver han.

Ap foran i VGs måling

Torsdag denne uken publiserte VG sitt siste partibarometer.

Senterpartiet får her en oppslutning på 19,2 prosent, en nedgang på 1,3 prosent fra forrige måling i desember.

Arbeiderpartiet får i VGs måling en oppslutning på 20,5 prosent - et ørlite hakk opp fra den foregående målingen.

Høyre får en oppslutning på 26,5 prosent, som er en oppgang på 3,6 prosentpoeng siden desember, da de nådde 22,9 prosent.