BEKYMRET FOR UTVIKLINGEN: – Det er akkurat som at norske overgripere tar etter utenlandske gjerningspersoner. De bruker spillkanaler og diverse forum til å lære av hverandre, sier hacker Mia Landsem. Foto: Hanna Kristin Hjardar, VG

Kontaktes av barn som utsettes for nettovergrep: − Det har vært en økning i julen

Gjerningspersonene er yngre og mer kyniske enn før, advarer den etiske hackeren Mia Landsem.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Over flere år har den etiske hackeren i Orange Cyberdefense, Mia Landsem, blitt kontaktet av barn som forteller at de er blitt utsatt for nettovergrep. I løpet av julen har hun opplevd en økning i antall henvendelser, noe hun har skrevet om på sin Instagram-konto.

Landsem forteller til VG at gjerningspersonene blir stadig mer kyniske og vulgære.

– De tar kontakt med barn ved å legge dem til på Snapchat og Instagram. Når kontakten er etablert, beskriver overgriperne overgrep og spør om barna vil betale for å se dem begå disse. Flere oppgir at de har tilgang på barn de kan forgripe seg på. De kan for eksempel være onkel til dem, sier hun.

Andre kan spørre om barna har lyst til å tjene penger og ber dem om å sende nakenbilder for 4000 kroner.

– Pengene kommer som regel aldri. Overgriperne viser gjerne falske overføringer som de har redigert. Noen presser barna for å få mer bildemateriale eller truer med å vise bildene til klassekamerater og familie eller med å legge ut bildene på Pornhub.

les også Les også: Ny rapport: Barn og unge rammet av vold og overgrep da skolene stengte

KYNISKE: Landsem forteller at gjerningspersonene blir mer kyniske. Her utenfor politihuset i Oslo ved en anmeldelse hun leverte i 2018. Foto: Helge Mikalsen, VG

Tar etter amerikanske overgripere

Landsem ser også at gjerningspersonene er yngre enn før, og at de er inspirert av metodene som brukes i overgripere i land som USA.

– Det er akkurat som at norske overgripere tar etter utenlandske gjerningspersoner. De bruker spillkanaler og diverse forum til å lære av hverandre.

– Mange er under 35 år og viser skremmende seksuell atferd. Noen er for eksempel besatt av å blotte sin egen penis. Flere gjengangere er født på 1990-tallet.

Den etiske hackeren tror at økningen som hun ser, skyldes flere ting:

– For det første tror jeg mange kjenner på ensomhet som følge av corona. Det virker sånn ut fra måten de snakker til barna.

– En annen faktor er at både barn og overgripere har fri fra jobb og skole i julen. Det betyr at mer tid tilbringes på skjerm, sier hun.

Kjent problematikk

Tidligere i desember kom en forskningsrapport som viste hvordan barn og unge i skolealder opplevde vold og overgrep under nedstengningen i vår.

Bak rapporten står forskerne Gertrud Sofie Hafstad og Else-Marie Augusti ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS), som er eid av det offentlige. 3575 ungdommer i alderen 13 til 16 år fra alle landsdeler deltok i undersøkelsen.

Funnet som overrasket forskerne mest, gjaldt nettovergrep. Halvparten av dem som opplyste at de hadde opplevd seksuelle overgrep på nett, sa det hadde skjedd for første gang under nedstengningen i vår.

– Det kan ha med at ungdommene tilbrakte mye mer tid på nettet disse to månedene. Vi vet at denne formen for overgrep er like skadelig som fysiske overgrep begått i samme fysiske rom, har forsker og forfatter av rapporten Gertrud Sofie Hafstad sagt til VG.

KJENT MED UTVIKLINGEN: – Det er helt klart at omfanget og konsekvensene av denne typen kriminalitet har blitt svært tydelig de siste årene, sier kommunikasjonsrådgiver i Kripos Axel Wilhelm Due. Foto: Kripos

Kommunikasjonsrådgiver i Kripos Axel Wilhelm Due sier til VG at de også er kjent med utviklingen som Landsem nå varsler om.

– Det er helt klart at omfanget og konsekvensene av denne typen kriminalitet har blitt svært tydelig de siste årene, sier han.

Due forteller imidlertid at det er vanskelig å hente ut eksakte tall for saker som utelukkende gjelder seksuelle overgrep over internett.

BEKYMRET: Landsem forteller at gjerningspersonene ofte leter frem ofre på Instagram. Foto: Helge Mikalsen, VG

Leter etter ofre på Instagram

Landsem synes det er skremmende å se hvordan gjerningspersonene tenderer mot å operere etter samme mønster: De leter ofte frem ofre på Instagram. Mange barn legger nemlig ut sitt Snapchat-brukernavn der.

Deretter oppretter overgriperne Snapchat-kontoer med vanlige navn som Erik, Johannes eller Karl, gjerne med årstall eller et tall bak, før de legger til barnet på Snapchat.

Gjerningspersonene finner flere ofre gjennom å se på bildene barna legger ut på Instagram. Der tagges barnas jevnaldrende venner.

Ved å hele tiden slette og lage nye brukere, er det vanskelig å oppdage hva de holder på med.

Siden midten av november har Landsem fått omkring 15–16 henvendelser fra barn som forteller at de synes det ubehagelig å bli kontaktet av voksne med rare brukernavn på Snapchat, Instagram og på diverse spill.

– De er ofte redde for å si fra til sine foreldre. De frykter at moren eller faren skal bli sure for at de har lagt til en tilfeldig person, forteller Landsem.

Hun sier til barna at det er viktig at de sier fra til en voksen.

Det er nemlig ikke nok å blokkere kontoene – de bør rapporteres og meldes inn til politiet eller politiets nettpatrulje.

– Mange er flinke til å blokkere, men da skjer det ikke noe med gjerningspersonen, og overgriper kan bare gå videre til neste offer. Derfor bør man melde fra til politiets nettpatrulje som kan spore opp gjerningspersonen.

Kommunikasjonsrådgiver Due er enig.

– Foreldre må lære barn å si fra hvis de opplever noe de synes er rart, vanskelig eller ekkelt. Da er det også viktig at man for eksempel ikke truer med å ta bort nettilgangen hvis barna gjør noe galt. Det skaper en høyere terskel for å si fra, mener han.

– Tør å snakke om det ubehagelige

Både Landsem og Due ber foreldre om å snakke med barna sine om at overgrep kan finne sted på nett.

– Voksne må tørre å snakke om det ubehagelige. Barn må vite at noen voksne har seksuell tiltrekning til barn, og at det er feil, sier Landsem.

– Akkurat som man snakker med barna om trafikksikkerhet når de skal ferdes i trafikken, må vi også snakke med dem om trygg nettbruk med en gang de er på internett. Personer med seksuell interesse for barn vil oppsøke dem på plattformer der de kan treffe barn. Barn er dermed også potensielt utsatt for dette fra den dagen de får tilgang til internett, sier Due.

Landsem er også av den oppfatning av foreldre bør sette klare regler for hvem barna får lov til å godkjenne som venn på Snapchat.

– Kanskje bør de også ha en tilfeldig kontroll av barnas telefon av og til. Men det er viktig med en åpen dialog. Man bør ikke snik-kikke på telefonen, for barn har også rett til privatliv, avslutter hun.