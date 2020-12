Magne Kvam måtte forlate huset i det han hadde på kroppen, sammen med kone og hun. Foto: gabriel skaalevik

Magne Kvam så garasjen seile av gårde: − Sa til kona at her må vi bare ut!

Strømmen gikk i hele Ask da jordskredet skjedde. Magne Kvam måtte forlate huset i full hast: – Det var helt mørkt og helt kaotisk.

Rett over fire i natt våkner Magne Kvam (56). Han bor med kone og hund i et hus i Nystulia i Gjerdrum. Først er det en rumlelyd, men så blir det stille, og det er helt mørkt.

Strømmen har gått i hele skadeområdet på Ask.

Det er åtte timer siden skadealarmen om jordskred gikk i Gjerdrum på Romerike. Flere hundre evakueres, og redningsarbeidet pågår fortsatt.

Nå sier politiet at det er 21 personer som ikke er gjort rede for.

Arbeidsforholdene er krevende: Det er på grunn av sikkerhetshensyn ikke mulig for bakkemannskaper å ta seg inn i kjernen av skredområdet.

Og det er nabolaget Nystulia, der Magne Kvam bor, at skredet rev med seg boliger.

– Fruen, jeg og bikkja våkner av å se det her, så sier jeg til kona at her må vi bare ut!

Samtidig ser han restene av garasjen sin seile av gårde nedover lia i jordskredet.

– Og da var det ingen rumlelyd. Det var veldig stille. Alt gikk i slow motion. Det var heller ikke noe skjelv. Alt bare glir sakte, forteller Kvam.

Men da skjønte han at nå måtte de komme seg ut.

– Jeg tar bare med meg det jeg står og går i. Vi har en utgang på baksiden av huset ut mot barnehagen. Vi løper ut der, hiver bikkja over gjerdet, hopper over selv og løper mot aldershjemmet, forteller han, tydelig preget av morgenen.

Der er det andre fra nabolaget som har savnet seg på en bussholdeplass. Sammen begynner de å gå mot rådhuset. Kvams kone ringer nødetatene. Ifølge ham var de der på ti minutter.

– Men alt var mørkt. Strømmen hadde jo gått, sier han.

– Det var som en film. I begynnelsen så jeg dette og tenkte: «Hæ? Dette skjer i virkeligheten?».

Alt skjedde så fort. Det har andre fortalt også. I løpet av få timer var 200 mennesker evakuert, og flere sendt til sykehus.

– Det var helt kaotisk og helt mørkt. Alt fløyt jo. Vi fikk etter hvert ringt de vi hadde nummeret til. Jeg vet ikke hvor mange som er savnet, men man må bare håpe på det beste, sier Kvam.

Sogneprest Jakob Furuseth inngår i kriseteamet i Gjerdrum. Han sier følgende til VG:

– Min oppgave her er å ta vare på de som er berørt, for her gjelder det å ta vare på hverandre. Dette er en stor hendelse som berører så mange i en liten bygd hvor alle kjenner alle.

Kvam har bodd i Gjerdrum i 30 år. Men det var først for åtte år siden at han bygde huset sitt i Nystulia.

– Man lærer vel, men jeg tror uansett ikke det blir beboelig der etter dette.

Garasjen hans har forsvunnet, men huset står fortsatt. Likevel er det fare for at flere hus vil bli tatt. Skredet pågår fortsatt.

Også May Britt Nilsen (67) bor i Nystulia. Der har hun bodd i fjorten år. Huset hennes står fortsatt.

– Er du ikke redd? Du bor i et så utsatt område?

– Hele Romerike er utsatt for skredfare, sier hun.

Samtidig forteller hun at man blir litt vant til å leve med den lille usikkerheten. Det går også igjen hos andre VG har snakket med. De er klar over hvordan grunnstrukturen er der.

Nilsen minner også om at det var et enormt ras på Romerike i 1924.

Kvam tror dette raset var summen av flere ting:

– Med tanke på de grunnforholdene som er der og fuktigheten i høst.

Det er for tidlig for ham å tenke på fremtiden nå, og hva de skal gjøre videre.

– Hvordan var hunden din?

– Hunden var ufordragelig rolig. Den måtte jeg dra ut. Man tenker at hunder har en syvende sans, men denne her, den mangler det genet. Den måtte dras ut, avslutter Kvam med en lettet tone.