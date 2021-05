KREMASJON: En mann i fullt verneutstyr sørger for at covid-19 ofre kremeres i Katmandu. Nepal hadde søndag det høyeste antall dødsfall siden starten av pandemien. Foto: NAVESH CHITRAKAR / Reuters

Krisen i Nepal: Hæren bistår i kremering av coronaofre

Nepal har innkalt hæren for å bistå i kremeringen av personer som har mistet livet i pandemien etter at smittetallene har nådd rekordhøye nivåer.

Av Stella Bugge

Publisert: Nå nettopp

VG har snakket med en lege som jobber ved det private sykehuset Medicare i hovedstaden Katmandu, Dr. Mamata Rimal, som frykter at situasjonen i Nepal kan bli som den i India – eller enda verre – om 10 dagers tid.

– Hjerteskjærende

– Det var 88 døde som døde med covid-19 i Nepal i dag, jeg tror det er det høyeste tallet noensinne, sier Rimal til VG søndag ettermiddag. Ved sykehuset hvor hun jobber, er 14 av de rundt 100 sengene fylt med coronapasienter.

Dr. Mamata Rimal i fullt verneutstyr. Foto: Privat

– Vi kan ikke ta inn flere siden vi ikke har oksygenet som trengs. Situasjonen forverres for hver dag som går. Det er hjerteskjærende, sier Rimal som forteller at de må sende syke pasienter til hjemmeisolat og at intensivavdelingene ved landets sykehus er fulle.

– Mange mennesker dør også uten at de har blitt testet.

– En forferdelig forsmak

Dr Rimal er ikke den eneste som er bekymret.

– Det som skjer i India akkurat nå er en forferdelig forsmak på Nepals fremtid hvis vi ikke klarer å begrense denne seneste covid-bølgen som krever liv for hvert minutt som går, sa Netra Prasad Timsina, leder av Røde Kors i Nepal tidligere denne uken.

CNN melder at antall daglige smittede har økt med 1200 prosent sammenlignet med midten av april. Fredag var det rekordmange smittede – 9196 – og ifølge Reuters er 44 prosent av corona-testene nå positive. Nepal sliter med overfylte sykehus, mangel på oksygen og har bedt verden om flere vaksiner.

les også India setter ny dødsrekord – over 4000 på ett døgn

BEKYMRET: Dr. Mamata Rimal i Katmandu frykter at situasjonen i Nepal kan bli like ille som i India. Foto: Privat

Nepal, som ligger inneklemt mellom Kina og India, har allerede vaksinert mer enn to millioner av befolkningen med AstraZeneca, men måtte pause vaksineringsprogrammet forrige måned fordi de ikke fikk tak i nok vaksiner fra sine naboland. Fjellandet har rundt 28 millioner innbyggere.

les også Frykter Nepal vil bli «det neste India»: – Situasjonen blir verre dag for dag

Ifølge de offisielle tallene i VGs coronaoversikt hadde Nepal per søndag kveld totalt 3632 coronarelaterte dødsfall og 385 890 smittede – eller 1300,4 per 100 000 innbyggere. Til sammenligning hadde India 1600,1 smittede per 100 000.

UTE: Her behandles en covid-19 pasient på gaten utenfor et statlig drevet sykehus i Katmandu fredag. Nå advarer leger i landet om at sykehusene hverken har nok senger eller oksygen. Foto: Niranjan Shrestha / AP

Statsministeren: Situasjonen under kontroll

Ifølge CNN har Nepal nå rundt 20 daglige smittetilfeller per 100 000 innbyggere – eller omtrent den samme smitteraten som India hadde for to uker siden.

Men i et intervju med kanalen sier Nepals statsminister K.P. Sharma Oli lørdag at situasjonen er under kontroll selv om pandemien sprer seg i landet.

HÆREN: Her tar soldatene en pause fra kremeringen av ofre for pandemien i hovedstaden Katmandu. Bildet er tatt på søndag. Foto: NAVESH CHITRAKAR / Reuters

– Vi må si at covid- 19 situasjonen er under kontroll i Nepal nå. Vi innfører strenge tiltak for å kontrollere situasjon og for å få forsyninger med oksygen og flere sengeplasser på intensivavdelingene samt ambulanser i byene, sier han i TV-intervjuet.

UTVIDER KREMATORIET: Ved dette krematoriet i Katmandu utvides området for å kunne holde tritt med alle som dør av pandemien i det fattige fjellandet. Foto: PRAKASH MATHEMA / AFP

I det samme intervju nevner reporteren at store offentlige tilstelninger gikk av stabelen forrige måned samt at kommende festivaler ikke er kansellert.

Landet har – som India – tillatt store festivaler, politiske møter og bryllupsfester under pandemien. I april skal flere tusen blant annet ha reist til India for å bade i Ganges under den religiøse festivalen Kumbh Mela.

les også Covid-katastrofen: India frykter mutert virus

– Viruset muterer veldig raskt...det som begynte i India har nå kommet til Nepal, sa Rabindra Pandey, en folkehelseekspert til Reuters i slutten av april og la til at det ikke ville være nok sengeplasser hvis trenden fortsatte.

Det har den gjort.