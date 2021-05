TIL KARANTENEHOTELL: Bildet er tatt på Gardermoen i mars av en gruppe reisende som ble fraktet med buss til karantenehotell etter ankomst til Norge. Foto: Helge Mikalsen

Er vaksinert, men må på karantenehotell: − Det er håpløst

Pensjonistekteparet har fått vaksine i Spania, der de bor deler av året. Likevel får de beskjed om at de må på karantenehotell dersom de nå kommer til Norge.

Av Jostein Matre

Publisert: Nå nettopp

– Vi har fly hjem den 15. mai, men det gidder vi ikke dersom vi må sitte på karantenehotell. Vi kommer ikke hjem før dette blir endret, slår ekteparet fast overfor VG.

På grunn av all hetsen de har sett i sosiale medier av nordmenn som har reist utenlands i løpet av pandemien ønsker de ikke navn og bilde i avisen.

Nylig fikk de to, som har hatt hus i Valencia-regionen, tilbud om å få vaksine i Spania. Det takket de ja til. Begge har fått én dose. Han Pfizer. Hun AstraZeneca. Det hadde de håpet var nok til å slippe karantenehotell. Men da de tok en telefon til Helfo, var beskjeden det motsatte. De må i hotell.

– Hva fanden skal man med vaksine da, sier han litt spissformulert, og legger til:

– Vi har til og med fått vaksinepass her. Jeg synes det er håpløst.

Nå ville de uansett ikke reist hjem den 15. mai, ettersom han er innkalt for dose to 22. mai og kona er innkalt for sin andre dose i juni. Men om reglene i Norge er som i dag når den tid kommer vil hjemreisen bli utsatt ytterligere.

Surr

Ekteparet forteller at de er pensjonister som bor i en region i Spania som nå er grønn. Et sted der det for tiden ikke er mye smitte, men restriksjoner er lettet på. I fjor høst satt de i karantene hjemme i boligen sin på Østlandet.

Nå er reglene altså strengere, selv om de har vaksine.

– Jeg synes det er på sin plass å si fra om hvordan ståa er. Jeg er pensjonist og har ikke tid til dette surret. I alle fall ikke karantenehotell, sier han, som ser frem til å komme hjem til Norge for blant annet å kunne nyte våren og etter hvert sommeren på hytta.

VG har spurt hvorfor ekteparet valgte å reise til sin bolig i Spania midt under en pandemi hvor norske myndigheter fraråder reiser som ikke er nødvendige. De svarer at de vurderte smittesituasjonen i Viken, hvor de hører hjemme, som svært alvorlig, særlig siden han har underliggende sykdommer.

– Det var bedre å være her (Spania journ.anm.,). Reglene her var mye strengere med blant annet portforbud. Samtidig var regionen regnet som grønn og massevaksineringen i full gang, sier de.

De forteller også at de er forsikret i Spania, noe som de sier innebærer at de ikke vil belaste det kommunale helsevesenet i Spania dersom de skulle bli syke, fordi de ville fått behandling ved et privat sykehus.

– Vi føler ikke at vi har vært ansvarsløse ved å reise hit. Vi har bosted her nede og anser dette som vår sekundær bolig. Vi skatter til kommunen og er til og med stemmeberettiget ved kommunevalg her, forklarer de.

Frykter nye virusvarianter

Fra Helsedepartementet får VG opplyst at selv om man denne uken har sagt at fullvaksinerte kan slippe karantene så gjelder ikke det for innreisekarantene. Hverken for vaksinerte nordmenn, eller vaksinerte utlendinger som kommer til Norge.

STATSSEKRETÆR: Saliba Andreas Korkunc (H). Foto: Lise Åserud

– Selv om personer i smittekarantene i utgangspunktet har en høyere risiko for å utvikle sykdom enn personer i innreisekarantene, er det ved innreise større risiko for introduksjon av nye virusvarianter som kan ha betydning for effekten av vaksiner og utviklingen av epidemien, sier statssekretær Saliba Andreas Korkunc (H) til VG, og legger til:

– For å redusere risikoen for importsmitte og at nye virusvarianter får fotfeste i Norge, er det derfor viktig å redusere mobiliteten over grensen og gi fortsatt sterke føringer på at alle unødvendige utenlandsreiser bør unngås.

Korkunc forteller også at de finnes eksempler på at enkelte benytter seg av falske attester, eller attester som er nær umulig å sjekke om er ekte eller ikke.

– Vi mener derfor at lemping av krav om innreisekarantene i dag innebærer en for høy risiko for importsmitte.

Uvisst når reglene endres

Og så lenge reisen er definert som «unødvendig» er det karantene på hotell som gjelder. Selv om det betyr at du er på et hotell med mange andre reisende, og selv om du har din egen bolig du kunne gjennomført karantene i.

– Karantenehotell har vist seg å være et effektivt og målrettet virkemiddel for å hindre importsmitte. Personer på karantenehotell skal ikke være i nærkontakt med andre, uavhengig av om de er vaksinerte eller ikke, forklarer statssekretæren.

Når vaksinerte innreisende til Norge eventuelt kan slippe å måtte dra på karantenehotell, eller slippe karantene i det hele tatt, kan ikke Korkunc gi noe klart svar på nå.

– Vi jobber nå med et felles coronasertifikat sammen med EU som skal være klart i slutten av juni. I forbindelse med dette arbeidet vurderer vi blant annet hvordan reglene rundt innreisekarantene skal være.