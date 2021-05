Under pandemien har Egil og Janne opplevd smertefulle tap. De vil vite hva som sviktet da de mistet sine kjære – Anne Lise og Roy. Ett av dødsfallene var ikke verdt å granske, mener Helsetilsynet.

Mistet sine kjære – bare en av dem har fått svar

11. april 2020. En ambulanse kjører inn foran en grå enebolig på Jar i Bærum. Det er påskeaften, midt i den stille uken.

Ambulansen har kommet for å hente Anne Lise Indgjerd Blyberg (61).

Privat Før hun setter seg inn i bilen, vinker hun til ektemannen Egil Blyberg. Han vet ikke at han aldri skal få se Anne Lise igjen.

I fjor fikk Helsetilsynet varsler om 449 uventede dødsfall ved norske sykehus.

Et slikt varsel sendes fordi helsepersonell, som har vært i kontakt med pasienten, mener det kan ha skjedd en svikt i behandlingen som er verdt å granske.

I dag kan VG avsløre at under halvparten av alle uventede dødsfall i 2020 ble fulgt opp med tilsyn.

194 saker ble lagt vekk etter innledende undersøkelser hos Statens Helsetilsyn.

De resterende sakene ble sendt til statsforvalterne i hvert fylke for oppfølging.

Ingen har fullstendig oversikt over hvor mange saker som endte med tilsyn.

Janne Helen Hansen (51) fra Hønefoss er en av dem som fikk sin sak lagt vekk av Helsetilsynet. Hun har selv valgt å klage saken inn til statsforvalteren.

Hun vet fremdeles ikke om det ble begått feil da mannen Roy Benny Hansen døde i mars i fjor – 48 år gammel.

Helt siden hun sendte klagen i august 2020, har Janne Helen ventet på svar.

Vi skal tilbake til påskeaften for ett år siden. På Bærum sykehus blir Anne Lise tatt imot av helsepersonell i fullt smittevernutstyr.

61-åringen har en alvorlig nyresykdom og trenger dialyse – og det raskt. Dialyse er en behandling som renser blodet gjennom en maskin, og på den måten hjelper nyrene å fungere.

Men denne lørdagen finnes det ikke personell på sykehuset som kan gjennomføre dialyse. Legenes eneste håp er en maskin på intensivavdelingen som kan gi behandling mot akutt nyresvikt.

Akuttmottaket kontakter intensiven og ber om å få overføre Anne Lise dit, men svaret de får er nedslående. I sykehusjournalen står det:

«Medisinsk lege på vakt oppfattet å få nei to ganger, med begrunnelse i covid-19 beredskap.»

Rundt klokken 21.30 den kvelden snakker Egil med Anne Lise på telefonen. Hun virker helt normal, husker han. Det slår ham ikke at noe er galt.

Egil vet ikke da at Anne Lise fremdeles ikke har fått behandling – selv om det har gått seks timer siden innleggelsen. Det skal han senere lese i journalen hennes.

VG har gått gjennom omfattende dokumentasjon i denne saken, inkludert journaler og sakkyndigvurderinger fra Norsk pasientskadeerstatning (NPE) og Statsforvalteren i Oslo og Viken.

I april 2020 ble norske sykehus bedt om å forberede seg – og ruste opp – til en potensiell bølge av corona-pasienter. Dette skulle ikke gå utover andre, akutt syke pasienter.

Men i flere av dokumentene VG har lest står det at Anne Lise ikke fikk behandling, fordi intensivavdelingen var forbeholdt potensielle coronapasienter.

Rett før midnatt mister legene kontakt med Anne Lise. Nyrene svikter, og hun får hjerteflimmer. I 20 minutter forsøker legene å gjenopplive henne.

Klokken 23.50 blir hun erklært død.

Hjemme på Jar har Egil sovnet. Han blir vekket av telefonen klokken 01.30.

– Jeg fikk beskjed om at hun var død. Da var jeg helt ... jeg tror jeg var i sjokk, forteller han.

– Hun var helt fin noen timer tidligere. Hvordan kunne det skje?

Ett år senere har Statsforvalteren i Oslo og Viken fastslått at Anne Lise Blyberg ikke fikk forsvarlig behandling ved Bærum sykehus i april i fjor.

Statsforvalteren konkluderer med at det ikke var fullt på intensivavdelingen, slik behandlende lege fikk beskjed om.

«Ved rett behandling og oppfølging ville dødsfallet mest sannsynlig (mer enn 50 prosent) vært unngått,» mener den ene sakkyndige for NPE.

NPE behandler søknader om erstatning fra pasienter og pårørende som er blitt feilbehandlet eller skadet i møte med helsevesenet.

«Pasienten ville uten covid-19 situasjon antageligvis vært lagt på medisinsk overvåkning på intensiv. Forsinket dialysebehandling har mest sannsynlig hatt betydning for dødsfallet til pasienten,» skriver en annen sakkyndig.

Klinikkdirektør Trine Olsen ved Bærum sykehus sier at hun først og fremst ønsker å beklage ovenfor de etterlatte.

– Det medfører riktighet og fremkommer i rapporten til Statsforvalteren at beredskapssituasjonen omkring covid-19 påvirket slik at pasienten ikke ble flyttet til intensivavdelingen, selv om sykdomsbildet tilsa at pasienten burde vært flyttet, sier hun.

Olsen opplyser at sykehuset har hatt en intern gjennomgang av hendelsen, og at rutiner er blitt endret ved sykehuset slik at lignende feil ikke skal skje igjen.

– Dette er en trist pasienthendelse, som sykehuset tar svært alvorlig.

De planla å reise rundt i Norge sammen etter at de hadde pensjonert seg. Egil og Anne Lise skulle til Trondheim, Bergen og flere andre byer.

Isteden står stolen hennes tom. – Det var så mye vi skulle oppleve, sier Egil (63).

Den natten Anne Lise dør, får Egil og sønnen, Robin, komme til sykehuset. Klokken 03 slippes de inn på rommet hennes, iført smittevernutstyr.

– Legene hadde stelt henne, og vi fikk ta farvel. Hun så fredelig ut. Det var godt, på en måte, men også veldig tungt.

I sin klage til Statsforvalteren skriver Egil:

«Det virker for meg som om ingen på Bærum sykehus anstrengte seg nok, selv om det er corona-tider. Det jeg venter svar på, er om dialysebehandling hadde hjulpet og gitt henne noen sjanser til å muligens overleve.»

Han er takknemlig for at dødsfallet nå er blitt gransket.

– Jeg fikk en klump i magen da jeg leste konklusjonen. Samtidig er det lettere å legge dette bak seg, fordi jeg vet hva som skjedde. Det er vondt å vite at hun kanskje kunne overlevd hvis hun hadde fått hjelp i tide, sier han.

– Det er synd at ikke alle får den samme oppfølgingen som meg.

På Hønefoss venter Janne Helen Hansen fremdeles på svar. Det er litt over ett år siden mannen Roy døde.

Roy ble skrevet ut fra avrusningsklinikken ARA Follo i Ski, slik VG har fortalt tidligere.

Kort tid etter utskrivelsen tok Roy sitt liv.

Fastelegen hans, Gro Henriksen, forsøkte å hindre utskrivelsen.

Til rusklinikken skrev hun:

«Det anbefales på det sterkeste at pasienten får et videre behandlingsopphold etter ARA, og at han ikke skrives ut til hjemmet.»

Etter 12 dagers opphold ble Roy skrevet ut.

– Det var helt krise for ham, har fastlege Henriksen tidligere sagt til VG.

Helsetilsynet fikk varsel om dødsfallet kort tid etter at Roy døde. De bestemte seg for å legge vekk saken etter innledende undersøkelser.

– Jeg fikk et brev i posten. Jeg husker at jeg ble helt oppgitt, det er så vanskelig å komme gjennom, sier Janne i dag.

– Du føler at du krangler med verdens største kjempe.

Hun bestemte seg for å klage saken inn til Statsforvalteren i Oslo og Viken. Statsforvalteren har nå åpnet tilsynssak mot Nesodden kommune og Ahus.

Men siden dødsfallet ble klaget inn, har det vært stille.

For to uker siden fikk Janne beskjed om at det vil gå åtte måneder før Statsforvalteren kommer til en konklusjon i saken.

Espen Rasmussen, VG – Jeg har ventet og ventet, sier hun. – Det har vært mange vonde dager.

Janne er overbevist om at helsevesenet sviktet da Roy døde. Å få det svaret – svart på hvitt – ville hjulpet henne i sorgprosessen, mener hun.

Overfor VG fastholder Ahus at de ikke ønsker å gi ytterligere kommentarer om helsehjelpen som ble gitt til Roy Benny Hansen, før saken er behandlet av Statsforvalteren.

Sykehuset har tidligere opplyst at de meldte inn saken til Statens Helsetilsyn, som konkluderte med at det ikke er funnet vesentlig svikt i helsehjelpen.

Når VG tar kontakt med Statsforvalteren, får vi beskjed om at saken fremdeles er til behandling.

– Jeg ønsker en unnskyldning, sier Janne.

– Roy ble skrevet ut for tidlig. Han var veldig syk, han var bare 48 år gammel.

Janne sier en konklusjon på at helsevesenet sviktet Roy, ville betydd mye for barna deres.

– De har mistet en viktig person.

– Roy ba på sine knær for å få være der.

Helsetilsynet la vekk halvparten av varslene om dødsfall ved norske sykehus i fjor.

På spørsmålet om hvorfor, svarer avdelingsdirektør Anders Haugland i Helsetilsynet at selv om utfallet av en hendelse er dramatisk, er er det ikke nødvendigvis slik at det har skjedd en feil i behandlingen.

I Jannes sak ble det ikke åpnet tilsyn før hun selv klaget.

Haugland erkjenner at Helsetilsynet ikke var i kontakt med Janne i forbindelse med undersøkelsen av dødsfallet til Roy.

Han legger til at Helsetilsynet nå har endret sine rutiner, og at kontakt med pårørende i denne innledende fasen vil være hovedregel i fremtiden, slik VG har skrevet tidligere.

– Ut fra innhentet informasjon var det ikke mistanke om svikt i helsehjelpen og saken ble avsluttet. Den aktuelle saken behandles nå av Statsforvalteren i Oslo og Viken, sier Haugland.

– Hender det at Statens Helsetilsyn tar feil, og må åpne en sak igjen etter klage fra pasient eller pårørende?

– Når vi gjør den typen undersøkelser, så skal vi også være i stand til å revurdere dersom det fremkommer andre og nye opplysninger i saken som viser at vi ikke gjorde en riktig vurdering i første omgang, sier Haugland.

Han mener pandemien kan ha gått ut over tilsynsarbeidet i 2020.

– Statsforvalterne har hatt en ganske voldsom oppgave med pandemien, som har gjort at de har måttet omprioritere. Det har fått konsekvenser for for hele tilsynsarbeidet, ikke bare alvorlige hendelser.

– Frykter du at pandemien har gått utover pasientsikkerheten?

– Det kan ikke utelukkes.

– Øker ikke behovet for ekstern kontroll når sykehusene er i en unntakstilstand?

– Jo, det kan man godt si, men kapasiteten ble ikke økt.

Egil Blyberg håper helsevesenet har lært. Ingen skal måtte oppleve det han har vært gjennom, sier han.

Det har gått ett år siden Anne Lise døde.

Hjemme på Jar leker William (3) på stuegulvet sammen med bestefar.

William var Anne Lises store stolthet. Sønnen Robin bor i leiligheten under, og William tasser ofte opp til besteforeldrene. Nå er det bare Egil som er der når han kommer.

– Det er vondt å vite at hun ikke får se William vokse opp, sier Egil.

En påskedag i år tar Egil med seg barnebarnet for å besøke graven til Anne Lise.

William får sette en blomst ved siden av steinen, og bestefar forklarer at der ligger farmor.

«Farmor!» roper treåringen.