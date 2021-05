FRIKJENNES: SV-nestleder Kirsti Bergstø ble beskyldt for å drive en kampanje mot en partifelle. Det mener rapportforfatterne at hun ikke har gjort. Foto: Helge Mikalsen

Intern SV-rapport om bitter strid: «Ukameratslig» og «uforsonlig»

Et eget oppvaskutvalg mener partikulturen i Troms og Finnmark SV til tider har vært «svært uforsonlig». Nå varsler fylkeslederen bot og bedring etter den bitre nominasjonsstriden.

Publisert: Nå nettopp

En svært konfliktfylt kamp om å bli SVs stortingskandidat for Finnmark førte til at Troms og Finnmark SV satt ned et eget utvalg for å evaluere sin egen nominasjonsprosess. Onsdag kveld offentliggjorde fylkeslaget rapporten i sin helhet.

Skittent spill, negative personkampanjer og utidig involvering fra partiledelsen er blant påstandene som har blitt fremmet i kjølvann av nominasjonen, og som adresseres i rapporten.

Utvalget har en rekke kritiske punkter og forslag til forbedringer. Men de avviser påstandene om at det ble drevet kampanje mot enkeltkandidater av blant annet SV-nestleder Kirsti Bergstø.

– Svært uforsonlig

Konklusjonen i oppvaskrapporten lyder:

«Vår hovedkonklusjon i dette arbeidet er at konflikter rundt nominasjonsprosessen i valgkrets Finnmark har eskalert som følge av manglende struktur og formalitet rundt arbeidet, og i gamle konflikter som har preget fylket over lengre tid. Det har medført ukameratslig oppførsel, og en partikultur som til tider har vært svært uforsonlig.»

Et av eksemplene utvalget trekker frem er ubehagelige telefonsamtaler på upassende tidspunkt. «Noen samtaler har vært preget av sinne og at mottaker ikke får lov til å legge på», skriver de.

Leder i Troms og Finnmark SV, Bjarne Rohde, skriver i en pressemelding at de ikke vil legge rapporten i en skuff, men bruke den for å forbedre partikulturen:

– Vi har allerede startet et arbeid med intern partikultur, og dette vil fortsette parallelt med valgkampen og fram til fylkesårsmøtet neste år. Rapporten er et veldig verdifullt bidrag i det arbeidet.

Oppvaskutvalget ble ledet av tidligere fylkesleder i Hordaland SV, Gina Barstad, og har bestått av Bjørn Erik Opgård og Elin Mathisen fra Troms og Finnmark SVs eget fylkesstyre.

Fylkesleder i Troms og Finnmark fylkeskommune, Bjarne Rohde, lover at oppvaskrapporten skal brukes til å forbedre partikulturen. Foto: Lars Åke Andersen / Troms og Finnmark fylkeskommune

Avviser kampanje fra Bergstø

Rapporten omtaler også «påstander om utidig innblanding» fra Bergstø, som går ut på at hun skal ha deltatt i en kampanje mot Tommy Berg og derfor ringt rundt til flere sentrale SVere i Finnmark.

Berg er fylkestingspolitiker for SV i Finnmark. Han var blant kandidatene til å bli partiets 1.-kandidat til Stortinget, men ble vraket på et omstridt nominasjonsmøte.

Til VG bekreftet SV-nestleder Kirsti Bergstø at hun sa at «ingen hadde stukket henne i ryggen så mange ganger» som partifelle Tommy Berg.

Berg og Bergstø har vært i konflikt flere år tilbake – og Berg har tidligere i en stortingsvalgkamp nektet å drive valgkamp for Bergstø grunnet politiske uenigheter.

Tommy Berg fra Alta SV fikk ikke førsteplassen på Finnmark SVs Stortingsliste. I etterkant verserte det anklager om at SV-nestleder Kirsti Bergstø skal ha blandet seg i nominasjonen. Utvalget avviser at det skal ha skjedd. Foto: Terje Bringedal

Samtalene med SVere i Finnmark var ifølge Bergstø svært få, og var et forsøk på å bistå nominasjonsarbeidet på oppfordring fra medlemmer i komiteen, skriver utvalget i rapporten.

De mener at Bergstø ikke har drevet en kampanje mot Berg.

Partiledelsen har rett til å ha meninger og diskutere disse med andre, understreker utvalget i rapporten. «Samtidig må den nasjonale ledelsen alltid være oppmerksom på at den vil bli oppfattet som nasjonal ledelse, og at det krever en særlig bevissthet rundt dette», skriver de.

– Bygge opp under ukultur

Oppvaskutvalget mener at det ingen har drevet en kampanje mot Tommy Bergs kandidatur, slik flere har hevdet etter nominasjonsmøtet.

«Det vi derimot har funnet ut er at flere sentrale personer i Finnmark SV har hatt samme erfaringer og meninger rundt kandidaturet til Berg, og brukt sin uformelle eller formelle makt til å påvirke andre».

Videre skriver de at «sett i lys av de langvarige konfliktene i Finnmark, har også enkelte kommentarer som var ment som hjelpende råd blitt tolket i en annen retning. De langvarige konfliktene og de uformelle setningene har vært med på å skape et bilde av en koordinert kampanje, som igjen har vært med på å bygge opp under ukulturen i Finnmark SV».

Ustrukturert nominasjonsprosess

Evalueringsutvalget peker også på flere negative trekk med nominasjonsprosessen. De mener både strukturene ikke har vært gode nok, og at det har oppstått misforståelser som har gitt grobunn for ytterligere konflikt.

Utvalget mener også at kandidatene som har stilt seg til disposisjon i Finnmark ikke har blitt godt nok ivaretatt av komiteen:

«Utvalget anser det som svært alvorlig at de ulike kandidatene ikke har fått informasjon underveis i nominasjonsprosessen. Det er en åpenbar svikt at kandidater ikke blir forberedt tilstrekkelig på at de for eksempel vil bli satt på nominasjonslister med dissens.»

Fylkesstyret i Troms og Finnmark SV har onsdag kveld møte om rapporten, og er ikke tilgjengelig for kommentarer før møtets slutt. VG har kontaktet både fylkesleder Bjarne Rohde og Tommy Berg onsdag kveld. Begge opplyser om at de sitter i møte, og ikke har anledning til å svare.