Utvekslingselever får ikke vaksine: − Burde bli prioritert

15- og 16-åringer som skal på utveksling til land med høyt smittetrykk får ikke vaksine. – De faller mellom alle stoler, sier en bekymret far.

Av Lara Rashid

Publisert: Nå nettopp

Fra høsten av skal hundrevis av videregåendelever fra hele landet på utveksling til land med høy smittetrykk, men får ikke vaksine.

Vaksinasjonsprogrammet omfatter kun 18-åringer og eldre.

– Det har gått opp for meg at denne aldersgruppen faller mellom alle stoler. De skal til andre land med høyt smittetrykk, men vil ikke få vaksine før de reiser, sier Tommy Ruud.

Ruud har en 16 år gammel datter som har fullført første året på Oslo Katedralskole. Hun skal etter planen på utveksling til Peru til høsten.

Hun ønsker å reise dit for å lære mer om kulturen, for å lære språket og mer om sin egen kultur. Moren hennes kommer derfra.

Det er kun BioNTech/Pfizer-vaksinen som er godkjent for personer under 18 år.

– Elever som skal til land med høyt smittetrykk burde bli prioritert. Jeg skulle bare ønske at hun i det minste kunne få en dose før hun reiser. Det ville føltes mye mer betryggende, sier han.

Peru er det landet med nest flest registrerte coronarelaterte dødsfall i Sør-Amerika. Kun Brasil har flere.

Ifølge tall fra VGs coronaspesial er det registrert til sammen 192.687 døde i Peru totalt, mens over to millioner har blitt smittet.

PERU: Bildet viser en jente som graver graven til en slektning som døde av coronaviruset. Så langt har 192.687 personer i Peru dødd av coronaviruset. Foto: CESAR VON BANCELS / AFP

Flere bekymrede foreldre

Ruud sin datter skal reise med AFS som tilbyr utvekslingsprogram til 37 land i hele verden.

Marked- og kommunikasjonsansvarlig i AFS, Silje Rødal, sier til VG at de har fått flere henvendelser fra foreldre som lurer på om barna deres vil få vaksine før de reiser.

– Vi må bare henvise dem videre til regjeringen og FHI, for det er ikke vi som bestemmer hvem som skal vaksineres, sier Rødal.

Vil prioritere utvekslingsstudenter

I mai sa overlege Preben Aavitsland i FHI til VG at de har bedt kommunene sørge for at at de som skal studere i utlandet eller som skal på utveksling til høsten skal få begge sine vaksinedoser før de reiser.

– Det er klart at vi også ønsker at elevene som reiser med oss skal bli prioritert. Vi skal sende 60 elever til utlandet, og det er flere som har spurt om de vil få vaksine, sier Rødal.

Pfizer kan bli aktuelt for elever

– Grensa ble satt ved 18 år fordi vaksinene var godkjent av Legemiddelverket for bare voksne over 18 år, og fordi det var voksne som var mest utsatt for alvorlig forløp av infeksjonen, sier Aavitsland til VG.

Ettersom det finnes én vaksine som er godkjent for barn under 18 år, vurderer FHI nå om grensa skal senkes, slik at også 16 og 17-åringer også kan vaksineres.

– Da må vi veie nytten for dem av å bli beskyttet mot en sykdom som er veldig lite farlig for dem, mot faren for bivirkninger av vaksinasjon. Dersom regjeringen beslutter en slik utvidelse, blir det aktuelt fra utpå høsten en gang.

– FHI utreder om barn og unge under 18 år skal inkluderes i koronavaksinasjonsprogrammet. Regjeringen vil komme tilbake på vanlig måte når vi har konkludert, sier statssekretær i Helse- og og omsorgsdepartementet, Salbia Andreas Korkunc.

Kan ta med seg smitte

Tommy Ruud sier at det er flere argumenter for at utvekslingselever også bør vaksineres.

– For det første skal min datter reise til et land med høy smitte hvor den brasilianske mutanten herjer. I tillegg er sykehusene i Peru overbelastet. Om hun blir smittet kan hun både smitte sin vertsfamilie eller ta med smitte tilbake til Norge, sier Ruud.