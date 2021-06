Foto: Eivind Senneset, NTB

Dropper coronasertifikat i fadderukene

Fadderledere ved flere studiesteder i Norge har vurdert å bruke coronasertifikat i fadderukene. – Ikke nødvendig, sier assisterende helsedirektør Espen Nakstad.

På OsloMet er fadderkoordinator Henriette Sarastuen Franck forberedt på å ta imot 7000 nye studenter i august, til tross for at smittevernhensyn også i år preger planleggingen.

– Per nå jobber vi med ulike scenarioer, og slik situasjonen er i dag ser det ut til at det blir en blanding av fysisk og digitalt, sier hun.

Planen er å gjennomføre arrangementer med opp til 100 personer, og å dele inn i faddergrupper på 20 personer.

– Dette kan selvfølgelig endre seg i august, og vi er forberedt på det, sier Franck.

Dropper pass

Lenge så det ut til at alle over 18 år skulle ha fått tilbud om første vaksinedose innen slutten av juli, og dermed være regnet som beskyttet før fadderukene sparkes i gang.

Så kom nyheten om at leveransen av Pfizer-vaksiner blir lavere enn ventet. Nå er FHIs estimat at noen innbyggere i flere kommuner kan måtte vente helt til begynnelsen av september på første dose.

Franck sier at de har diskutert bruk at coronasertifikat på arrangementer, men landet på å ikke gjøre det.

– Fadderuken er for alle nye studenter, uavhengig av om de har fått vaksine eller ikke. Derfor skal ikke vi bruke coronasertifikat på våre aktiviteter, sier hun.

Franck sier at utsettelsen i vaksineleveransene likevel ikke påvirker gjennomføringen av fadderukene.

SNART STUDIESTART: Henriette Sarastuen Franck på OsloMet er forberedt på å ta imot flere tusen studenter ved studiestart i august. Foto: Privat

Har ikke bestemt seg

Rundt om i landet gjør fadderlederne i disse dager vurderinger rundt hvordan fadderukene skal gjennomføres, og én av tingene som diskuteres er nettopp coronasertifikatet.

Fadderkoordinator ved Universitetet i Bergen Martin Lie Jakobsen sier at de gjør løpende vurderinger, men at de ikke har landet på om dette er noe de vil ta i bruk.

– Det er fortsatt tidlig i prosessen, så vi vet ikke enda. Vi må også se an hva som skjer med fase fire i gjenåpningen, så alt er litt usikkert, sier Jakobsen.

Vurderingen gjøres i samråd med bedriftshelsetjenesten.

– Vi kan love alle de nye studentene som kommer til UiB til høsten at de vil få en trygg, gøy og minnerik fadderuke, sier Jakobsen.

VURDERER FORTSATT: Martin Lie Jakobsen ved UiB sier at fadderlederne der fortsatt vurderer om coronasertifikatet bør brukes på arrangementer i fadderuken. Foto: Privat

På Universitetet i Oslo har de slått fra seg ideen om å bruke coronasertifikat, sier faddersjefkoordinator Jonas Veland.

– Det kan være forskjellige grunner til at ikke alle studenter er vaksinert ved studiestart, og vi tar hensyn til dette i planleggingen. Universitetet skal være åpent for alle, og vi ønsker ikke å innrette oss slik at studenter potensielt kan bli utestengt fra studiestartsarrangementer eller at vi skaper et skille mellom uvaksinerte og vaksinerte studenter, sier han.

I Tromsø har ikke bruk av coronasertifikat i fadderukene vært oppe til diskusjon, forteller Tobias Hjermann, leder i DebutUKA.

IKKE VURDERT: Tobias Hjermann på UiT i Tromsø sier at styret i DebutUKA ikke har vurdert å bruke coronasertifikatet. Foto: Privat

– DebutUKA er en fadderordning for alle nye studenter ved UiT Tromsø, og styret ser derfor på coronasertifikatet som en mulig ekskluderende og problematisk ordning, sier Hjermann.

Han mener det ikke er et nødvendig tiltak i Tromsø på grunn av lavere smittetrykk og færre studenter enn i andre store studentbyer.

Nakstad: – Ikke nødvendig

Assisterende helsedirektør Espen R. Nakstad sier til VG at det kan være ferske studenter må forholde seg til en del smittevernråd i fadderuken.

– Men sånn som det er nå så åpner de reglene og rådene for enda mer sosial kontakt og arrangementer, så det bør være mulig å gjennomføre en ganske normal fadderuke innenfor de rammene.

Foto: Berit Roald

– Kan det være aktuelt å skille mellom hvem som kan delta på arrangementer ut fra om man er vaksinert eller ikke?

– I utgangspunktet har vi ikke anbefalt å bruke coronasertifikat på den typen arrangementer. Det er egentlig en ordning for store publikumsarenaer, cruisebåter og andre steder hvor det er viktig å forsikre seg om at smitterisikoen er lav der det er veldig mange mennesker samlet. Så lenge man ikke arrangerer den typen store arrangementer, ser det ikke ut til at det skal være nødvendig å bruke coronasertifikatet i fadderuken, sier Nakstad.

– Kan det ikke gi en ekstra trygghet å ta det i bruk?

– Absolutt. Det gir en ekstra trygghet at flere studenter tester seg inn mot fadderuken, og også at flere er vaksinerte. Og sannsynligvis vil mange også ha fått første dose før studiestart. Det gjør det lettere å gjennomføre enn det ellers ville vært.