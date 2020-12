GLEDELIG JUL: Vi bruker julen til å koble av sammen, sier Erna Solberg, fornøyd i armkroken til mannen Sindre Finnes. Foto: Helge Skodvin

Stort juleintervju: Erna tror du kan feriere utenlands til sommeren

Statsminister Erna Solberg (H) takker Sverige og tror det blir mulig med ferie i utlandet til sommeren. Og så har hun en bønn til deg – og norsk ungdom i julen og nyttårsaften.

Bjørn Haugan

Helge Skodvin (foto)

Publisert: Nå nettopp

I dette juleintervjuet freder hun sine statsråder, sier hva vi kan lære av Trump og så forteller hun at hun ikke liker øl – og om en vei til himmelen uten bompenger.

Men først til en dyr oppsummering:

– Vi har oppsummert nå. På årets budsjett har vi innført tiltak på grunn av coronaen på 131 milliarder kroner. Forhåpentligvis blir det lavere neste år, sier Erna Solberg.

Her kan du lese hvordan de 131 milliardene er brukt:

Corona-milliardene Oversikt over tiltakene: Regjeringen har lagt frem syv krisepakker for 2020 og 2021-budsjettet. I 2020-budsjettet er det innført økonomiske tiltak som utgjør om lag 131 mrd. kroner. 2021-budsjettet er det vanskeligere å skille ut hva som skyldes corona og ikke. Budsjettet er tilpasset situasjonen med coronapandemien og gir en sterk stimulans til norsk økonomi. De midlertidige koronatiltakene for 2021 er foreløpig på over 40 milliarder kroner. Her er tiltakene i 2020 (i milliarder kroner): Tiltak overfor bedrifter 67,3

Motvirke inntektsbortfall for bedrifter 35,9

Kompensasjonsordning for bedrifter med stor omsetningssvikt 7,0

Luftfartssektoren, inkl. tapsavsetning til garantiordning 14,3

Tapsavsetning, statlig lånegarantiordning via bankene 10,0

Utvidelser av inntektssikringsordninger for personer 15,8

Øvrige kompensasjonsordninger 11,1

Tiltak for sektorer med samfunnskritiske oppgaver 29,8

Andre tiltak 7,0 Sum økonomiske tiltak 131 Vis mer

Statsministeren tar imot VG lille julaften, i familiens hjem på Skjold i Fana i Bergen.

Selv om det lukter og ser ut som jul, er det ikke til å komme fra at selv et juleintervju blir noe coronapreget. Vi la derfor før ankomst til Bergen inn en bestilling på hva dette viruset har kostet oss i år.

Hun måtte sjekke litt med finansdepartementet før 131 milliarder fikk to streker under seg. Neste år er det foreløpig satt av rundt 40 milliarder til corona-tiltak.

Lukket kjøkkendør etter party i går

Da vi var her på omtrent samme tid lille julaften i fjor, sto det noen flasker her og der i stuen, etter familiens tradisjonsrike julebord for rundt 30 Bergensvenner, dagen før, 22. desember.

les også I nyttårshelgen sendes vaksiner til hele landet: Slik blir oppstarten

Men også en statsminister må følge smittevernreglene og droppe stort party i år.

Like fullt er døren til kjøkkenet stengt.

– Vi måtte jo ha et lite selskap i går kveld også. Ikke med 30, men fire gjester. Det ble litt sent, så jeg har ikke rukket å rydde ordentlig på kjøkkenet, ler statsministeren.

Mette Marit-makroner

Vi setter oss i stuen og får kaffe, hjemmelagde brente mandler, kokosmakroner, risboller og fargerike makroner.

– Har du rukket å lage dette?

– Ja, mandlene, kokosmakronene og risbollene har jeg laget. Jeg liker å gjøre det. Men prøver du en av de makronene der, kan du skryte av å ha spist en makron fra kronprinsesse Mette-Marit.

– Jaha?

– Ja, det er en glede jeg har som statsminister å få tilsendt litt julegodt fra Mette Marit.

BAKER SOLBERG: Erna Solberg serverer eget julebakst – og noe fra kronprinsessen. Foto: Helge Skodvin

Vanligvis er det mye hyggelig å kikke tilbake på når hun setter seg ned med oss lille julaften. Det er det også i år.

Men det store bakteppet er at det norske folk har vært gjennom det statsministeren ikke unnslår er den største prøvelsen siden 2. verdenskrig.

– Det er ingen tvil om at coronakrisen er den mest altomfattende krisen vi har vært inne i etter 2. verdenskrig, med store økonomiske konsekvenser kombinert med store smitte- og helsekonsekvenser. Det kan godt tenkes at familieøkonomien var mer krevende for en del under bankkrisen på begynnelsen av 90-tallet, sier statsministeren.

– Men da hadde du ikke en helse- og smittesituasjon rundt deg. Og for landets økonomi er det vi er inne i nå, en tøffere tid, legger hun til.

Les her: Boligrenten på 80- og 90-tallet

Advarer mot avslappede skuldre

– Hva er ditt julebudskap til det norske folk?

– Det er at vi må holde ut litt til. Selv om vi fikk smittetallene noe ned, så ser vi at det har gått opp igjen.

– 596 nye tilfeller tirsdag. Det er høye tall vi ikke har sett på lenge?

– Derfor er det viktig at vi fortsetter å holde smittespredningen nede. Altfor avslappede skuldre nå, vil medføre at vi får større utbrudd før vi blir vaksinert. Vi er så nærme å kunne komme over dette på en god måte, så vi må holde ut.

SPRER LITT FERIEGLEDE: Erna Solberg formidler optimisme knyttet til å feriere i utlandet til sommeren. Foto: Helge Skodvin / Helge Skodvin

Åpner for sommerglede utenlands

Det er dog ikke bare pessimisme når hun kikker fremover, selv om vi først må gjennom en sjau:

Hun varsler at det blir norsk påske på det norske folk, men gir håp til solhungrige sydentur-drømmere om at situasjonen kan bli så god til sommeren, at de det skal være mulig å reise ut av landet.

– Vi må belage oss på at det neppe blir så mye reising utenlands i vinterferien og påsken: Denne våren er det trolig bestilling ved norske hoteller og norsk reiseliv som vil gjelde, sier hun.

– Men sommerferien vil jeg holde døren åpen for at vi har kommet så langt at det vil være mulig å reise til noen steder i utlandet.

– Det var da litt optimisme?

– Det vil bli rullet ut vaksine raskt i hele Europa. Det blir nok mange land det vil være vanskelig å reise til, men jeg tror vi kan bevege oss ut over landets grenser til sommeren.

SNIKTITTER: Et bord i stuen er gavebord og selv en statsminister er barnslig nok til å kikke litt på det som ligger der. Foto: Helge Skodvin / Helge Skodvin

På kort sikt er julen den største bekymringen, fordi vi skal feire innendørs.

– Ungdom kommer hjem fra studier etter studier og mye aleneliv; vanligvis er julen en tid for fest. Hva sier du til dem?

– Jeg vet at det er ungdom som har slitt mest med de innstrammingstiltakene vi har innført. Det er ikke noe gøy å oppleve studietiden din som en digital virksomhet hvor du sitter på egen hybel og knapt får møtt studiekameratene dine.

– Det er frykten vår

Hun ber deg og de unge bli med på en dugnad i julen, slik at vi kommer ut av coronaens grep på nyåret.

– Holder vi ut gjennom julen og første uken i januar, kan mye være gjort. Da er det mer sannsynlig at studieåret kan normaliseres tidligere. Vi er opptatt av å etablere fysiske studier, men først må vi hindre mer smittespredning og rulle ut vaksinene.

– Nyttårsaften skal de i hvert fall feste?

– Nyttårsaften tenker jeg at vi skal gjøre til en stor festdag, i små grupper. Der man var 20–30 samlet til nyttårsfest før, må det i år brytes opp til at flere holder mindre selskaper.

les også Sykehjemsutbrudd i Elverum: – Det verste vi fryktet at skulle skje

– Viruset smitter veldig mye mindre ute; frykter dere en tredje smittebølge over nyttår, nå som vi skal være så tette og inne den neste uken?

– Det er frykten vår, når så mange skal møtes inne den neste uken. Det skal ikke mye til for at smittetallene går opp. Vi har sett det flere steder de siste dagene, blant annet i Hol og Trondheim.

Ber ledige ta videreutdanning

Hun legger til:

– Vi vet at mange ikke vet at de er smittet. Er det deg, vil du smitte mange hvis du bryter smittevernreglene og møter mange mennesker. Vi må denne julen holde oss til familien og de nærmeste. Og så kan det være tiden for å banke på hos de vi vet er alene. Dette er en tøff tid for personer som ikke har så mange rundt seg.

NYTT LYS: Vi har nye lys på juletreet i år, og jeg sliter litt med å feste ledningen og boksen, slik at det ikke synes så godt, sier Sindre Finnes. Foto: Helge Skodvin / Helge Skodvin

– Opp mot 200 000 går inn i julen som permitterte eller ledige? Hva sier du til dem?

– Vi håper at situasjonen normaliserer seg raskt. Dette er krevende og tungt og vi jobber for at folk raskest mulig skal komme seg tilbake i jobb. Går du lenge ledig må du benytte deg av mulighetene som ligger der til å ta etter- og videreutdanning og å kvalifisere deg til andre jobber.

les også Nødrop fra Stockholms helsevesen: – Situasjonen har aldri vært så anstrengt som nå

Hun peker spesielt på folk som jobber innen uteliv og reiseliv.

– Det er en del bransjer hvor folk burde komme seg videre ved å ta mer utdanning, sier hun:

– Det er mange ulike grupper som er permitterte, men en hovedtyngde jobber i restaurant- og reiselivsbransjen. Mange av dem har litt mindre formelle kvalifikasjoner. Da er det tid for å benytte seg av de ordningene som er for norskopplæring, etter- og videreutdanning og å fullføre fagbrev, for å komme videre, sier hun.

– Veldig glad for hjelpen fra Sverige

Norge har klart seg relativt bra med lave tall for coronadødsfall og grei økonomi, mens Sverige ikke har klart det. Over 8000 svensker er døde som følge av coronasmitte. I Norge har antallet akkurat passert 400.

les også Donald Trump avviser Kongressens krisepakke

– Sverige har klart seg økonomisk omtrent på nivå med Norge. Å prioritere helse har vært viktig for økonomien. Det er trist å se at så mange er døde i Sverige og at deres helsevesen har så store utfordringer for øyeblikket. Så trenger ikke jeg å bære mer ved til det bålet. Vi er veldig glad for den hjelpen vi får fra Sverige i forhold til vaksinearbeidet. Det er viktig å ta vare på det nordiske samholdet fremfor å konkurrere eller å peke på feil.

ETT ÅRS KULE: Denne kulen kjøpte jeg til min datter lille julaften for ett år siden, sier Erna Solberg. Foto: Helge Skodvin / Helge Skodvin

Hun viser til avtalen Sverige og Norge har inngått om vaksine.

I familiens bolig i Fana glitrer juletreet, som barna har pyntet.

Datteren Ingrid (23) dro hjem fra studiene i England tidsnok til å komme ut av karantene før jul og sønnen Eirik (21) kom seg hjem fra sine studier i Trondheim.

– Vi har nok fryktet det mange foreldre med barn som studerer; at de skulle bli sittende igjen på hybelen i julen og spise Fjordland. Heldigvis gikk det bra, sier Erna Solberg.

les også Molde bøtelegges av politiet etter fest

Arbeidsdelingen er ganske avklart i hjemmet.

– Sindre og Eirik har ansvaret for stua og mens Ingrid og jeg har hovedansvaret på kjøkkenet.

– Her blir det pinnekjøtt, både røkt og urøkt for å tilfredsstille alle. Og vossakorv og kålrabistappe, sier hun.

– Hva drikkes til den gleden?

– De fleste drikker øl og akevitt, men jeg liker ikke øl, så jeg foretrekker rødvin.

– Hvor lenge vanner du pinnekjøttet?

– Ti timer.

– Er ikke det veldig kort tid: 24 timer er vanlig regel og jeg ser at mesterkokken Bent Stiansen anbefaler 36 timer?

– Vår leverandør er spesialforretningen Birkeland her i Bergen og når de sier ti timer, da stoler jeg mer på dem.

– Misnøyen har samlet seg i Senterpartiet

Det er et godt halvår til valgkamp og valg, hvor hun skal kjempe for å bli gjenvalgt for tredje gang.

Den høye ledigheten vi opplever om dagen fører ofte til at folk trekker mot de store partiene; de søker trygghet.

les også Smitten stiger i flere byer: – Viser hvor fort det kan snu

NESTEN KLART TIL JUL: Venstre siden av gangen er pyntet til jul, men over rekkverket ned mot kjelleretasjen er det litt mer å rydde, innrømmer statsministeren. Foto: Helge Skodvin / Helge Skodvin

Hun opplever at det er stort rødgrønt flertall på meningsmålingene. For å beholde makten må KrF og Venstre over sperregrensen, Høyre må få rundt 25 og Frp 15 prosent.

Trump

Selv om de er langt unna å nå de fire kriteriene, er Solberg optimist og viser til at målingene var enda dårligere åtte-ni måneder før hun ble statsminister i 2013.

les også VG-test: Julens 15 beste akevitter

– Vi ligger nærmere å vinne makten enn de rødgrønne gjorde på denne tiden i 2012. De tapte makten da. Vi tenker å sette inn en ny sluttspurt som hvor vi skal snakke om vår politikk. Så skal velgerne få bestemme.

– Har norske politikere noe å lære av Trump?

– Ja, hva vi ikke skal gjøre. I USA er det siden 90-tallet skapt en polarisering, hvor folk lever i to forskjellige virkeligheter, hvor svart-hvitt-bildet er dominerende. Trump er et produkt av det, men denne polariseringen har han forsterket. Tilbake sitter et splittet land og folk.

les også Ali (9) ble skutt i hodet – de som skjøt er benådet av Trump

– Mye som skjer i USA utvikler seg etter hvert hos oss?

– Det påligger oss alle et ansvar å ikke tillegge andre hensikter de ikke har. Jeg opplever at vi evner i gå sammen i kompromisser for landet. Det har de norske politiske partiene vist gjennom corona-krisen.

Men hun ser tendenser.

Freder egne statsråder

– Jeg tror ytterpunktene i norsk politikk skal tenke seg litt om. De har tidvis hatske budskap som polariserer. Jeg ser også tøffere ordbruk i sosiale medier. Det kan skyldes coronatretthet og mye alenetid på hjemmekontor, men vi må være på vakt.

For ett år siden varslet hun at det ville komme utskiftninger i regjeringen på nyåret. Det kommer ikke denne gangen.

SPANSK SOLBERG: I en pakke i gangen ligger denne drakten. Jeg holder med Real Madrid i Spania, men under klimakonferansen i Madrid i 2019 fikk jeg denne fine her, sier hun og holder opp en drakt fra Atlético Madrid. Foto: Helge Skodvin / Helge Skodvin

– Jeg har ingen planer om å foreta endringer i regjeringen. Venstre har gjort rokadene sine etter ny ledelse er på plass. KrF har fått inn Hareide og vi i Høyre har en god balanse hvor vi har fått flere av våre talenter.

Mannen Sindre legger til:

– Og så er det en regjering hvor ingen er over 60 år. Ennå, ler han vel vitende om at fruen runder 60 i februar.

– Det er i hvert fall lavere alder enn den regjeringen Biden holder på å sette sammen i USA, sier han.

– Bompenger til himmelen?

Vi turte ikke ta de to Mette-Marit makronene som lå på fatet, men statsministerens kokosmakroner og risboller smakte jul.

Hun forteller en himmelsk julehistorie fra i fjor.

les også Ingrid (24) må ta eksamen på julaften

– Vanligvis går vi i vår lokale kirke, men med de begrensningene som er i år, så blir det ikke julaften i år. Jeg går senere i julen for å sette med ned, tenke og finne ro.

Men i fjor var hun i kirken sin julaften.

– Da hadde det vært en ganske heftig debatt om bompenger her i byen og presten fortalte om veien vi må gå for å komme inn i himmelen. «Og der statsminister, er det ingen bompenger», sa han, sier hun og humrer oss ut i et mildt julevær, krydret både med sol og regn.