Barneombudets fem krav til regjeringen

Hva er det som gjør at kommunene ikke følger føringer fra sentrale myndigheter? spør barneombud Inga Bejer Engh. Nå lover regjeringen å bli enda tydeligere på at tilbudet til barn og unge ikke skal rammes.

Torsdag fortalte VG om depresjoner, selvmordstanker og mer selvskading blant barn og unge ved skoler i Norge. Dette knytter helsesykepleiere blant annet til nedstengingen av samfunnet i mars.

Både Erna Solberg og helseminister Bent Høie har sagt at kommunene ikke skal omdisponere helsesykepleierne til coronaoppgaver. Likevel har VG vist at dette skjedde på nytt i høst, blant annet i Hamar, Sarpsborg og Våler.

– Jeg er veldig bekymret for det helsesykepleierne forteller. Det er derfor vi er så tydelige på at tilbudet til barn og unge ikke skal svekkes, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad.

Barneombud Inga Bejer Engh stiller spørsmål ved hvordan styringssignalene fungerer ut til kommunene, særlig på helseområdet.

– Hva er det som gjør at kommunene ikke følger føringer fra sentrale myndigheter? spør Bejer Engh.

– Det er fortsatt regjeringens ansvar å følge opp at kommunene oppfyller sine lovpålagte tjenester. Dersom det ikke skjer, må nasjonale myndigheter vurdere hvilke verktøy staten benytter til å styre kommunene. De må være villige til å tak i det, og tenke nytt, fortsetter hun.

Høie: Langt strengere

Tirsdag kveld ringte Bent Høie til ordførerne i Asker og Bærum. Dagen etter stengte kommunene treningssentre og skjenkesteder etter det de omtalte som en tydelig henstilling fra helsemyndighetene.

– Har du vært like tydelig på at helsesykepleierne ikke skal flyttes?

– Jeg har vært enda tydeligere på det. Jeg hadde en veldig hyggelig samtale med ordførerne i Asker og Bærum der vi var enige om at tiltakene i Oslo-området burde samordnes. Jeg har vært langt strengere når jeg har snakket om helsesykepleiere, sier Høie.

– Er det lettere å bli hørt av kommunene når du snakker om treningssentre og alkoholservering, enn når det gjelder helsetilbudet til sårbare barn?

– Jeg tror vi blir hørt. Dersom vi ikke hadde vært så tydelige i møter, på pressekonferanser og i retningslinjer så hadde situasjonen vært betydelig verre i høst, sier Høie.

Fem krav

Barneombudet frykter at skolene skal komme i samme situasjon som i mars og april, da VG har avslørt at 234 kommuner satte helsesykepleiere til å jobbe med smittearbeid.

– Dette må vi for all del hindre at skjer igjen, sier Bejer Engh.

Oppslagene i VG viser tydelig hva som skjer når konsekvenser av tiltak ikke blir vurdert godt nok, ifølge barneombudet. Nå stiller barneombudet en rekke krav til regjeringen:

Regjeringen må følge opp at kommunene oppfyller sine lovpålagte tjenester for barn og unge og iverksette tilsyn ved store avvik over tid

Regjeringen må iverksette tiltak som sikrer at kommunene vurderer risiko for sårbare grupper før de iverksetter smitteverntiltak

Regjeringen må sikre at kommunene utarbeider beredskapsplaner slik at tjenestene til sårbare barn og unge kan skjermes

Regjeringen må ha god oversikt over situasjonen for barn og unge til enhver tid, slik at de kan sette i verk tiltak for de gruppene som trenger det

Regjeringen må sørge for at offentligheten får innsyn i vurderingene som blir foretatt ved innføring av nye smitteverntiltak

Ropstad: Langt på vei enig

Barneombudet poengterer at flere av forventningene baserer seg på tidligere anbefalinger de har rettet til myndighetene.

– Nå er det gått åtte måneder. Både nasjonale og lokale myndigheter har hatt god tid til å planlegge for et nytt smitteutbrudd. Da må vi forvente at de har laget gode planer for at sårbare barn ikke på nytt blir de som skal betale den høyeste prisen, sier Bejer Engh.

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad sier han langt på vei er enig i barneombudets krav.

– Dette er nok temaet Bent og jeg har snakket oftest om det siste halvåret. Hvordan skal vi sørge for at de sårbare ungene får tilbudene de har krav på, sier Ropstad.

Inviterer til stormøte om utsatte barn

På regjeringens pressekonferanse fredag varslet han om to nye tiltak:

** Alle kommuner vil neste uke få et brev hvor regjeringen tydeliggjør nasjonale forventninger og føringer om tilbudet for barn og unge.

** Regjeringen vil i neste uke invitere alle fylkesmenn til et møte der de skal drøfte dagens situasjon og få status på kommunenes oppfølging og tjenester til barn og unge.

I møtet deltar helseminister Bent Høie, justisminister Monica Mæland, kunnskapsminister Guri Melby, barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad, kulturminister Abid Raja, samt en statsråd i kommunaldepartementet.

– Regjeringen har vært tydelige på dette lenge, men gjennom brevene og det store møtet med alle fylkesmennene skal vi være enda tydeligere: Tilbudet til sårbare barn og unge har høyeste prioritet, sier Ropstad.

