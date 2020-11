VG-Peil-Logo Dette skal hjelpe ensomme studenter Universitetet i Bergen og Studentparlamentet på skolen lanserer fredag en nettportal som skal hjelpe studenter med å få en bedre hverdag under pandemien. Sveip for å lese noen av tipsene de gir. Selma Heiberg Hellstrand Av Publisert 13. november, kl. 13:32 Tor Farstad Yndlingsmusikk Lytt til musikk som du har et forhold til og som gjør deg glad. Utforsk for eksempel «Made for you»-mappen i Spotify. Unsplash Ut på tur, mindre sur Noe aktivitet er bedre enn ingen aktivitet. Å gå fra å ikke være aktiv til å være aktiv kan gi betydelig helseeffekt. Unsplash Studieteknikk Planlegg for ulike «hindringer». La mobiltelefonen bli liggende i et annet rom enn der du har kontor. Bruk heller pausene til å sjekke mobilen. Slå av varslinger og sett på «ikke forstyrr» for å unngå at du mister konsentrasjonen. Unsplash Søte dyr Å se på bilder av søte dyr kan virke avslappende, men det er enda bedre å ha nærkontakt med et levende dyr. Da kommer du deg ut også. Unsplash

Dette skal hjelpe ensomme studenter

Den nye bølgen med coronasmitte og restriksjoner ved noen universiteter og høyskoler, fører til et mer ensomt studentliv enn mange hadde sett for seg.

Ifølge SSB er det rundt 300.000 som tar høyere utdanning i Norge. VG har snakket med flere studenter som har fortalt om en trist studenthøst. Mange har digital undervisning og mange tilbringer derfor mye tid hjemme på hybelen.

Håper studenter kan få en bedre hverdag

Sandra Amalie Lid Krumsvik, leder ved Studentparlamentet UiB, var bekymret over hva de nye tiltakene i kommunen og nasjonalt ville gjøre med studentene.

Foto: Tor Farstad

Studentparlamentet og Universitetet i Bergen har derfor samlet sammen forsikringsbaserte tips og triks i nettportalen «Vær god mot deg selv», for å hjelpe studentene for å få en bedre hverdag i pandemien.

– Universitetet i Bergen bidrar med mye medisinsk forskning, men vi har jo så masse forskning på psykisk helse, musikkterapi, ernæring og søvn og alt mulig og. Dette er en gylden mulighet for allmennheten og da først og fremst studentene til å anvende den forskningen i det daglige, sier Krumsvik.

Krumsvik forteller at de er bekymret for at studentenes psykiske helse skal føre til store frafall etter jul.

– Jeg håper nettsiden vil gi studenter en mulighet til å få en bedre coronahverdag, sier hun.

Mye hjemmeundervisning

Viserektor for utdanning ved Universitetet i Bergen, Oddrun Samdal, sier at universitetet er svært opptatt av studentenes psykiske helse.

– Bergen har hatt to store smittetopper så vi har måttet ha mye hjemmeundervisning, forteller hun.

Foto: Eivind Senneset, UiB

Studenter skal få millionhjelp

Tidligere denne uken ble det kjent at en ekspertgruppe, ledet av Kunnskapsdepartementet, jobber for å finne konkrete tiltak for studenter som opplever ensomhet og andre vanskeligheter knyttet til studentlivet. Utdanningsminister Henrik Asheim (H) vil nå bevilge 10 millioner kroner til arbeidet.

– Mange har sittet altfor mye alene i hybelen sin, fulgt digitale forelesninger og hatt lite sosial kontakt. Det er klart at det tærer på. Jeg syns det er vondt å tenke på at vi ikke klarer å fange opp alle som kjenner litt ekstra på ensomheten, men håper at disse ekstra millionene kan brukes til å gjøre studenttilværelsen litt bedre for flere, sier han.

Viserektor Oddrun Samdal sier at portalen de har laget skal bidra til å håndtere konkrete utfordringer studentene møter på og synliggjøre sosiale digitale møteplasser og aktiviteter.