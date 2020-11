FULL FART: Sina Amiri (25) fra Afghanistan har første dagen på jobb i den nye ryddepatruljen. På hver sin sparkesykkel skal patruljen kjøre byen rundt og flytte på feilparkerte elsparkesykler i Oslo sentrum. Foto: Terje Bringedal

Disse skal rydde opp i elsparkesyklene i Oslo

Elsparkesykkelaktørene må nå betale for en egen ryddepatrulje i Oslo: – Ikke nødvendig om folk viste parkeringsvett, sier Norgessjef i Voi.

Elsparkesykkelselskapene i Oslo har gjort stor suksess på kort tid. Samtidig har de også blitt offer for massiv kritikk fra flere hold.

I løpet av året har de både blitt anklaget for å blokkere fortauet for rullestolbrukere, krasje med blinde, stå i veien for utrykningskjøretøy og for å ha bidratt til å sende mange på legevakten.

I København har myndighetene gått så langt at de har valgt å forby bruken av kjøretøyet.

I Oslo har imidlertid utleieaktørene nå fått en sjanse til å ta tak i problemet.

Fredag morgen lanserte de, i samarbeid med bymiljøetaten og Medarbeiderne AS, en ryddepatrulje for feilparkerte elsparkesykler i Oslo.

De ansatte i Medarbeiderne AS, som nå utgjør ryddepatruljen, er rekruttert fra rusbehandling. De må være rusfri, og blir betalt ordinær lønn fra første dag. Lønnen er utelukkende finansiert av utleieaktørene Bird, Bolt, Lime, Tier, Voi og Wind.

– Vi kaller oss for el-ninjaer og vi har et ganske enkelt oppdrag. Det er å rydde så ingen snubler eller blir irriterte, forteller leder av Medarbeiderne AS, Kristin Dahle til VG.

Patruljen skal jobbe mellom 9 og 16 på mandager, onsdager, fredager og lørdager innenfor ring 2.

Prosjektet vil løpe frem til 19. desember. Etter denne perioden vil vi gjøre en evaluering om utvidelse og fortsettelse.

Sina Amiri (25) er nyansatt el-ninja

Sina Amiri (25) er rekruttert som el-ninja og skal bruke de neste ukene på å rydde opp i feilparkerte elsparkesykler.

For ham betyr jobbmuligheten han har fått gjennom Medarbeiderne AS mye.

Amiri kom til Norge fra Afghanistan sammen med familien som 14-åring. Familien på åtte ble plassert i Nord-Norge.

Da han var 16 år døde plutselig faren. Det ble starten på et vanskelig kapittel i livet hans.

– I vår kultur må den eldste sønnen ta over ansvaret til far i familien om han dør. Jeg måtte slutte på skolen og begynne å jobbe for å støtte familien. Det var tøft, og jeg kom inn i et dårlig miljø med rus, forteller Amiri til VG.

I 2019 bestemte han seg for å bli rusfri. Han fikk fast jobb i Medarbeiderne AS og flyttet til Oslo for å starte et nytt liv.

– Dette er en utrolig god mulighet for alle oss som slutter med rus og vil jobbe. Nå ser livet mitt bra ut. I går var jeg på visning for å kjøpe min første leilighet, forteller 25-åringen stolt.

TAKKNEMMELIG: Sina Amiri (25) har tidligere slitt med rusproblemer, men er i dag rusfri. Det har gitt han muligheten til å få fast jobb i Medarbeiderne AS og nå kjøpe sin egen leilighet. Foto: Terje Bringedal

– Ikke nødvendig om folk viste parkeringsvett

Nå har elsparkesykkelaktørene fire uker på å vise bymiljøetaten at de kan drifte forsvarlig. Norgessjef i Voi, Christina Moe Gjerde, har troen på at de nå har funnet løsningen.

– Vi ser allerede at det har effekt, og denne uken har det faktisk sett bedre ut. Men vi håper jo at vi får flere parkeringsplasser for elsparkesykler i Oslo.

– Elsparkesykler har kommet for å bli, og de må også få et hjem i bybildet, sier Gjerde.

Hun er fornøyd med å ha fått hele bransjen med på en felles ryddesjau.

Gjerde innrømmer samtidig at Voi har slitt med at folk er sinte på dem og at flere har forsøkt å sabotere for flere av selskapene.

– Vi er smertelig kjent med at mange er sinte. Det har vært en del motstand. Ryddepatruljen har rapportert om at de må rydde sykler som noen med vilje har satt ute feil, og det er litt synd. Vi vil alle det samme, og det er å ha trygge og ryddige gater for alle.

Hun mener at mye av ansvaret fortsatt ligger på brukerne.

– Dette hadde vært unødvendig hvis folk viste parkeringsvett, understreker Gjerde.

Selv om vi går nå mot vinterføre, kan Gjerde fortelle at selskapene planlegger for at elsparkesyklene skal kunne brukes gjennom hele året.

– Vi har vinterdekk, og de tåler en norsk vinter. Men de tas nok inn hvis det blir for mye snø.

INNOVATIVE: Norgessjef i Voi, Christina Moe Gjerde, er fornøyd med ny ryddeordning. Hun forteller også at selskapet til daglig har daglig folk som går og desinfiserer elsparkesykler. Neste uke skal Voi lansere et type håndtak som desinfiserer seg selv. Foto: Terje Bringedal

Ryddepatruljen gir muligheter for vanskeligstilte

Kristin Dahle er leder av Medarbeiderne AS. Hun forteller at de drifter selskapet som en kommersiell bedrift og uten støtte fra NAV, og derfor er de helt avhengig av oppdrag som dette.

– Vi vil vise verden at selv de med tidligere rusproblem er like gode arbeidsfolk som andre. Derfor er dette prosjektet utrolig kjærkomment, forklarer Dahle.

Selskapet har over 40 ansatte, og alle får lønn fra første dag. Dahle er opptatt av å understreke at de ikke skal være billig arbeidskraft og et uttrykk for sosial dumping.

– Vi kommer med et seriøst tilbud med gode arbeidsforhold til våre arbeidere. Bedriftene som leier oss inn får en fast pris. På lørdager er det dyrere, og det er det vi tar.

Den eldste i ryddepatruljen til Dahle er 64 år, mens den yngste er 22. Hun håper at prosjektet kan fortsette utover prøveperioden.

– Blir det som vi håper, så kan dette ende med at vi har fire medarbeidere i fast arbeid i Ryddepatruljen. Målet er at alle har fast stilling, sier Dahle.

STOLT: Leder av Medarbeiderne AS er stolt over at hennes ansatte har fått mulighet til å være med på pilotprosjektet. Hun understreker samtidig at det hele veien har vært viktig for henne at de ansatte får lønn som fortjent. Foto: Terje Bringedal

