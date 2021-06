forrige









SOLBERG I FOLKETOM SAL: Erna Solberg på vei ut av Høyres hus søndag ettermiddag. Der hadde hun akkurat holdt en tale som Høyres sentralstyre måtte følge streaming.

Erna i tale til sentralstyret: − Har tro på valgseier

HØYRES HUS (VG) Meningsmålingene er dystre, men statsminister Erna har ikke gitt opp håpet om å vinne stortingsvalget i september.

Av Frank Haugsbø og Gabriel Aas Skålevik (foto)

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

– Jeg tror en historisk tredje valgseier er innen rekkevidde, sa Solberg i talen til Høyres sentralstyre søndag.

Adressert til Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum og Ap-leder Jonas Gahr Støre, la hun til:

– Jeg har sett meningsmålingene. Men vi har ikke tenkt å gi oss. Vi har snudd dette før. Vi i Høyre har tenkt å slåss til siste slutt. For hver bidige stemme.

I talen la statsministeren frem en pakke på ti punkt for å skape flere jobber i privat sektor i Norge.

– Høyre går til valg på en rekke konkrete grep som skal bidra til at det blir skapt flere jobber i Norge, sa hun.

Blant annet lovet Solberg at Høyre vil etablere en ordning for at heltidsansatte som drømmer om å starte noe for seg selv, kan få ta ut gründerpermisjon.

Inspirasjonen til en slik ordning er hentet fra Sverige, hvor en tilsvarende ordning har vært vellykket, sa statsministeren.

Solberg lovet også at Høyre vil etablere et forenklingspanel som skal bidra til enda mindre byråkrati og enklere regler for bedriftene.

OPTIMIST: Statsminister Erna Solberg sa søndag at hun tror en tredje valgseier er innen rekkevidde. Foto: Gabriel Skaalevik

Hun offentliggjorde dessuten tre konkrete skattegrep:

– Vi vil innføre et nytt målrettet skattefradrag for lavtlønnede unge under 30 år som er helt i starten av arbeidslivet.

– Vi gjør slik at ingen bedrifter i oppstarts- eller vekstfasen skal betale skatt for fordelen med en opsjon – før man faktisk har en gevinst å betale skatten med.

– Og vi kommer til å fortsette å redusere skatten på arbeidende kapital. Fordi den hemmer norske eiere i konkurranse med utenlandske eiere.

I talen gikk Solberg i rette med de som hevder at arbeidsliv er blitt brutalisert.

– Vi har ikke et brutalt arbeidsliv i Norge. Vi har et godt arbeidsliv som folk vil være i, sa statsministeren, og viste til en SSB-undersøkelse viser at ni av ti er fornøyd med jobben sin.

– Så kanskje er det ikke så rart, at mange bedrifter melder at

produktiviteten har vært like høy eller høyere under pandemien, la hun til.

Det var en optimistisk statsminister som talte til sentralstyret i Høyres Hus.

– Det har vært veldig uoversiktlig, men det ser bra ut nå. Vi har manøvrert godt. Ledigheten går ned. Veksten går opp. Vaksineringen går raskere. Dose nummer tre millioner ble satt denne uken. Og nå som sommeren her, skimter vi målstreken. Og når vi er helt i mål skal vi juble.

Om det blir jubel i Høyres hus etter stortingsvalget i september, gjenstår å se. For meningsmålingene har ikke gått regjeringspartienes vei dette året.

I Kantars ferske måling for TV 2 for juni, fikk Arbeiderpartiet en oppslutning på 24,7 prosent. Det var en fremgang på 3,6 prosentpoeng fra måneden før.

Høyre fikk 18,2 prosent, litt større enn Senterpartiet, som er en tilbakegang på 6,1 prosentpoeng.

Til sammen ville de rødgrønne partiene fått hele 112 mandater på Stortinget, hvis Kantars måling var valgresultatet. Det utgjør to tredeler av alle representantene på Stortinget.

Dagens borgerlige koalisjon, Høyre/Frp/KrF/Venstre, ville fått kun 57 mandater på målingen.